AWC fortalece parceria de longo prazo com a Nobu Hospitality de renome mundial para lançar dois icônicos hotéis Plaza Athénée nos principais destinos globais de Nova York e Bancoque, estabelecendo uma nova referência para hospitalidade de ultraluxo

O Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York está situado na localização mais luxuosa da cidade no Upper East Side, na 64 th Street e Park A venue

O Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok estará localizado no edifício histórico EAC (East Asiatic Company), a melhor localização às margens do rio Chao Phraya

Os empreendimentos alavancam a forte marca de luxo do Plaza Athenee e a expertise em experiência de estilo de vida da Nobu Hospitality, fortalecendo a parceria estratégica de longo prazo entre a AWC e a Nobu Hospitality

O investimento da AWC no Hotel Plaza Athenee New York é feito por meio da estratégia de crescimento da AWC, utilizando força no desenvolvimento e parceria, e visando projetos de alta qualidade que promovem o crescimento contínuo e sustentável

BANCOQUE, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Asset World Corp Public Company Limited ou AWC, grupo imobiliário integrado líder em estilo de vida da Tailândia, fortalece sua parceria de longo prazo com a Nobu Hospitality, a marca de estilo de vida de luxo icônica globalmente e que mais cresce, para desenvolver hotéis Plaza Athenee em Nova York e Bancoque, trazendo o novo nível de ultraluxo para edifícios históricos icônicos em duas das cidades mais visitadas do mundo. Sob a colaboração, a AWC e a Nobu farão parceria para lançar os hotéis mais notáveis do mundo nas melhores localizações estratégicas em Nova York e Bancoque sob a marca Plaza Athenee. Aproveitando a força da AWC no desenvolvimento imobiliário e hospitalidade, as duas parceiras desenvolverão esses dois edifícios históricos, cada um com sua própria história rica - Hotel Plaza Athenee New York conhecido como um dos hotéis mais famosos e luxuosos de Manhattan, e outro edifício EAC especial reconhecido como um dos mais belos edifícios na melhor localização do Rio Chao Phraya em Bancoque, – sinergizando duas propriedades emblemáticas no crescente portfólio da AWC.

A Sra. Wallapa Traisorat, CEO e presidente da Asset World Corp Public Company Limited ou AWC, afirma: "A AWC tem o prazer de expandir nossa colaboração com a Nobu Hospitality, uma vez que representa outro marco importante para nossa parceria. Com nossa visão compartilhada de criar experiências únicas para os clientes e desenvolver valores sustentáveis para todas as partes interessadas, a AWC encontrou o parceiro ideal para nossos principais projetos especiais. Estamos muito entusiasmados com o desenvolvimento desses dois projetos únicos, o Hotel Plaza Athenee New York, uma propriedade premiada e um dos melhores hotéis de Nova York por muitos anos consecutivos. Um ativo de primeira linha, o edifício está localizado no Upper East Side, na 64th Street, entre a Park Avenue e a Madison Avenue, um dos bairros de luxo mais procurados em Nova York, e será desenvolvido no Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York. Na Tailândia, o edifício histórico EAC às margens do rio Chao Phraya será transformado no Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok. Esses hotéis oferecerão a experiência de luxo única da marca Plaza Athenee e o luxo moderno com a tradição japonesa minimalista da Nobu, a marca de estilo de vida mais renomada do mundo".

"O investimento da AWC para o Hotel Plaza Athenee New York baseia-se na estratégia de crescimento da AWC, que estabelecerá as bases para o crescimento contínuo e sustentável. Este investimento único e especial foi apoiado pelo Conselho de Administração da empresa e está em processo de aprovação dos acionistas. Acreditamos que o investimento neste projeto emblemático em Nova York pode desbloquear um crescimento maior para a AWC, ao mesmo tempo em que amplia o posicionamento estratégico e a base de clientes da empresa".

O Sr. Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, disse: "Estamos profundamente gratos pelo fato da AWC ter nos confiado o desenvolvimento de duas de suas propriedades mais valiosas, nos edifícios mais icônicos e áreas históricas de duas cidades excepcionais. Temos o privilégio de colaborar de maneira estreita com a equipe da AWC, liderada pela CEO visionária, Khun Wallapa Traisorat, que está liderando uma abordagem empolgante e inovadora para o setor de hospitalidade. O Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok e o Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York redefinirão os padrões de luxo e sofisticação não só na Tailândia, mas também nos Estados Unidos. Esta parceria nos permite embarcar em uma jornada extraordinária juntos".

A AWC e a Nobu transformarão dois edifícios históricos icônicos em Nova York e Bangkok no Plaza Athénée Hotel localizado no histórico Upper East Side perto do Central Park, museus, consulados e lojas sofisticadas, e um edifício icônico localizado na melhor localização do rio Chao Phraya em Bancoque. As marcas Plaza Athenee e Nobu combinarão a experiência ultraluxuosa do Plaza Athenee e a marca de estilo de vida moderno e luxuoso mundialmente conhecida da Nobu, com ambos os hotéis apresentando um design clássico que une a simplicidade moderna e a arquitetura clássica europeia. Ambos os hotéis estão programados para serem abertos em 2026.

Ambientado em um edifício com quase um século de idade, o Plaza Athenee Nobu & Spa New York representará o hotel inaugural da Nobu em Nova York e oferecerá 145 quartos com um estilo visual relaxante e conforto inigualável. As suítes serão únicas com terraços envidraçados internos e externos e gazebos, uma casa única com serviço exclusivo, que serve como um santuário privado para o viajante mais exigente, juntamente com um tradicional centro de bem-estar, spa e fonte termal japonesa (Onsen). O hotel oferecerá uma experiência Nobu omakase, bem como um bar e lounge criados para atrair moradores e hóspedes, e uma área na cobertura para festas particulares com vista panorâmica da cidade de Nova York. A AWC supervisionará o desenvolvimento geral do projeto, juntamente com o conceito e o design.

Em Bangkok, o Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok oferecerá hospitalidade ultraluxuosa e uma experiência única de F&B de classe mundial, com a AWC e a Nobu desenvolvendo o conceito East Meet West, integrado ao conceito River Journey. Registrado como um local histórico, o edifício EAC foi fundado em 1884 pelo capitão Hans Niels Andersen, um marinheiro e empreendedor dinamarquês que fundou a East Asiatic Company. O hotel elevará ainda mais as viagens de luxo na Tailândia, conectando-se a outros projetos AWC ao longo do rio Chao Phraya, criando uma experiência ribeirinha única para tailandeses e visitantes internacionais.

A AWC e a Nobu exibirão a recriação dos icônicos edifícios históricos à beira do rio, oferecendo uma experiência única de hospitalidade, incluindo outras opções gastronômicas selecionadas. Ao preservar as estruturas originais dos edifícios e a arte inerente, pretendemos incutir orgulho nesta área histórica, criando assim valor sustentável a longo prazo para as comunidades circundantes. O Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok também incluirá um barco de cruzeiro especial Nobu para eventos privados personalizados, com cada viagem personalizável para os hóspedes.

"O desenvolvimento desses notáveis hotéis em dois grandes destinos globais com a Nobu Hospitality também fortalecerá a marca Plaza Athénée de longa data, juntamente com o estilo de vida de luxo exclusivamente moderno da marca Nobu, para oferecer os melhores produtos e serviços da categoria para viajantes globais. Por meio dessa parceria estratégica da AWC e da Nobu Hospitality, acreditamos construir uma nova referência e criar valor sustentável de longo prazo para o setor", a Sra. Wallapa acrescentou.

O anúncio de hoje segue um acordo exclusivo que a AWC assinou com a Nobu Hospitality em julho de 2022 para abrir o primeiro restaurante Nobu na Tailândia até 2023 no último andar do The Empire, o principal complexo de escritórios de uso misto de estilo de vida da AWC localizado no movimentado distrito comercial central de Bancoque.

FONTE Nobu Hospitality

