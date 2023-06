AWC stärkt die langfristige Partnerschaft mit der renommierten Nobu Hospitality, um zwei ikonische Plaza Athénée Hotels in den Top-Destinationen New York und Bangkok zu eröffnen und damit einen neuen Maßstab für die gehobene Hotellerie zu setzen

Das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa New York befindet sich in der luxuriösesten Lage der Stadt in der Upper East Side an der 64th Street und Park Avenue.

Avenue. Das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok wird sich im EAC (East Asiatic Company) Heritage Building befinden, der besten Lage am Chao Phraya.

Die Entwicklungen setzen die starke Luxusmarke des Plaza Athénée und die Lifestyle-Expertise von Nobu Hospitality wirksam ein und stärken die langfristige strategische Partnerschaft zwischen AWC und Nobu Hospitality

Die Investition von AWC in das Hotel Plaza Athénée New York erfolgt im Rahmen der wachstumsorientierten Strategie von AWC, die sich auf die Stärken in den Bereichen Entwicklung und Partnerschaft stützt und auf qualitativ hochwertige Projekte abzielt, die ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum fördern.

BANGKOK, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Asset World Corp Public Company Limited oder AWC, Thailands führende integrierte Lifestyle-Immobiliengruppe, stärkt ihre langfristige Partnerschaft mit Nobu Hospitality, der weltweit bekannten und am schnellsten wachsenden Luxus-Lifestyle-Marke, um die Plaza Athénée Hotels in New York und Bangkok zu entwickeln und damit eine neue Stufe des Ultraluxus in ikonischen historischen Gebäuden in zwei der meistbesuchten Städte der Welt zu erreichen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden AWC und Nobu gemeinsam unter der Marke Plaza Athénée die bemerkenswertesten Hotels der Welt an den besten strategischen Standorten in New York und Bangkok eröffnen. Die beiden Partner werden die Stärken von AWC in der Immobilienentwicklung und im Gastgewerbe nutzen, um diese beiden denkmalgeschützten Gebäude mit ihrer eigenen reichen Geschichte - das Hotel Plaza Athénée New York, das als eines der berühmtesten und luxuriösesten Hotels in Manhattan bekannt ist, und ein weiteres spezielles EAC-Gebäude, das als eines der schönsten Gebäude in bester Lage am Chao Phraya in Bangkok gilt - zu entwickeln und so zwei Vorzeigeobjekte im wachsenden Portfolio von AWC zu vereinen.

Frau Wallapa Traisorat, CEO und Präsidentin der Asset World Corp Public Company Limited oder AWC, erklärt: „AWC freut sich über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Nobu Hospitality, da dies einen weiteren wichtigen Meilenstein für unsere Partnerschaft darstellt. Mit unserer gemeinsamen Vision, einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen und nachhaltige Werte für alle Beteiligten zu entwickeln, hat AWC den idealen Partner für unsere besonderen Vorzeigeprojekte gefunden. Wir freuen uns sehr über die Entwicklung dieser beiden einzigartigen Projekte. Das Hotel Plaza Athénée New York ist ein preisgekröntes Haus und gehört seit vielen Jahren zu den besten Hotels in New York. Das Gebäude befindet sich in der Upper East Side an der 64th Street zwischen der Park Avenue und der Madison Avenue, einem der begehrtesten Luxusviertel New Yorks, und soll zum Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa New York ausgebaut werden. In Thailand wird das denkmalgeschützte EAC-Gebäude am Chao Phraya zum The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok ausgebaut. Diese Hotels werden das einzigartige Luxuserlebnis der Marke Plaza Athénée und den modernen Luxus mit minimaler japanischer Tradition von Nobu, der weltweit bekanntesten Lifestyle-Marke, bieten."

„Die Investition von AWC in das Hotel Plaza Athénée New York basiert auf der wachstumsorientierten Strategie von AWC, die den Grundstein für ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum legen wird. Diese einzigartige und besondere Investition wurde vom Verwaltungsrat des Unternehmens unterstützt und befindet sich im Genehmigungsverfahren bei den Aktionären. Wir glauben, dass die Investition in dieses Vorzeigeprojekt in New York weiteres Wachstum für AWC freisetzen und gleichzeitig die strategische Positionierung und den Kundenstamm des Unternehmens erweitern kann."

Herr Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, sagte: „Wir sind zutiefst dankbar, dass AWC uns mit der Entwicklung von zwei ihrer wertvollsten Immobilien in den ikonischsten Gebäuden und historischen Gegenden zweier außergewöhnlicher Städte betraut hat. Wir haben das Privileg, eng mit dem AWC-Team zusammenzuarbeiten, das von dem visionären CEO Khun Wallapa Traisorat geleitet wird, der einen aufregenden und innovativen Ansatz für das Gastgewerbe verfolgt. Das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok und das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa New York werden die Standards für Luxus und Raffinesse nicht nur in Thailand, sondern auch in den USA neu definieren. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, gemeinsam eine außergewöhnliche Reise anzutreten."

AWC und Nobu werden zwei ikonische, denkmalgeschützte Gebäude in New York und Bangkok verwandeln: das Plaza Athénée Hotel in der historischen Upper East Side in der Nähe von Central Park, Museen, Konsulaten und hochwertigen Einkaufsmöglichkeiten sowie ein ikonisches Gebäude in bester Lage am Chao Phraya in Bangkok. Die Marken Plaza Athénée und Nobu werden das Ultra-Luxus-Erlebnis des Plaza Athénée und die weltbekannte moderne Luxus-Lifestyle-Marke Nobu vereinen. Beide Hotels zeichnen sich durch ein klassisches Design aus, das moderne Schlichtheit und klassische europäische (European) Architektur miteinander verbindet. Die Eröffnung beider Hotels ist für das Jahr 2026 geplant.

Das Plaza Athénée Nobu and Spa New York, das in einem fast hundert Jahre alten Gebäude untergebracht ist, wird das erste Hotel von Nobu in New York sein und 145 Zimmer in einem angenehmen visuellen Stil und mit ungezwungenem Komfort anbieten. Die einzigartigen Suiten verfügen über verglaste Innen- und Außenterrassen und Pavillons, ein einzigartiges Stadthaus mit exklusivem Service, das als privater Zufluchtsort für anspruchsvolle Reisende dient. Außerdem gibt es ein traditionelles japanisches Onsen (Japanese Onsen), ein Spa und ein Wellness-Center. Das Hotel bietet ein Nobu Omakase-Erlebnis sowie eine Bar und Lounge, die Einheimische und Gäste gleichermaßen anziehen sollen. Außerdem gibt es eine Dachterrasse für private Feiern mit Panoramablick auf New York City. AWC wird die gesamte Projektentwicklung sowie das Konzept und die Gestaltung beaufsichtigen.

In Bangkok wird das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok äußerst luxuriöse Gastfreundschaft und ein einzigartiges F&B-Erlebnis der Weltklasse bieten, wobei AWC und Nobu das Konzept „East meet West" entwickeln, das in das „River Journey"-Konzept integriert ist. Das unter Denkmalschutz stehende EAC-Gebäude wurde 1884 von Kapitän Hans Niels Andersen gegründet, einem dänischen Seemann und Unternehmer, der die East Asiatic Company gründete. Das Hotel wird Luxusreisen in Thailand weiter aufwerten und sich mit anderen AWC-Projekten entlang des Chao Phraya verbinden, um ein einzigartiges Erlebnis am Fluss für Thailänder und internationale Besucher zu schaffen.

AWC und Nobu werden die Neugestaltung der ikonischen, denkmalgeschützten Gebäude am Flussufer in Szene setzen und ein einzigartiges Gastronomieerlebnis bieten, zu dem auch weitere ausgewählte gastronomische Angebote gehören. Durch die Erhaltung der ursprünglichen Gebäudestrukturen und der dazugehörigen Kunst wollen wir den Stolz auf dieses historische Gebiet wecken und so einen langfristigen, nachhaltigen Wert für die umliegenden Gemeinden schaffen. Das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok wird auch ein spezielles Nobu-Schiff für maßgeschneiderte private Veranstaltungen anbieten, wobei jede Fahrt individuell auf die Gäste abgestimmt werden kann.

„Die Entwicklung dieser bemerkenswerten Hotels in zwei wichtigen globalen Destinationen mit Nobu Hospitality wird auch die traditionsreiche Marke Plaza Athénée zusammen mit dem einzigartigen modernen Luxus-Lifestyle der Marke Nobu stärken, um Reisenden weltweit erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Durch diese strategische Partnerschaft von AWC und Nobu Hospitality glauben wir, einen neuen Maßstab zu setzen und einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für die Branche zu schaffen", fügte Frau Wallapa hinzu.

Die heutige Ankündigung folgt einer exklusiven Vereinbarung, die AWC im Juli 2022 mit Nobu Hospitality unterzeichnete, um bis 2023 das erste Nobu-Restaurant in Thailand in der obersten Etage von The Empire zu eröffnen, dem Vorzeige-Lifestyle-Bürokomplex von AWC, der sich im belebten zentralen Geschäftsviertel von Bangkok befindet.

