AWE2021 change de lieu et de dates et se rend au NECC (Shanghai) du 23 au 25 mars pour dévoiler sa nouvelle décennie technologique

Pour coopérer avec la politique de gestion de la prévention des épidémies de Shanghai, le comité d'organisation de l'AWE n'a pas ménagé ses efforts pour communiquer avec les autorités compétentes de Shanghai et les halls d'exposition afin de confirmer son nouveau lieu et ses nouvelles dates dans les plus brefs délais. Malgré les changements de lieu et de dates, AWE sera toujours plein de moments forts. Les géants de l'électroménager et de l'électronique grand public comme Haier, Hisense, TCL, Sony et Bosch seront toujours présents à AWE2021, ce qui reflète pleinement leur reconnaissance de la valeur d'AWE en tant que plate-forme et leur confiance dans les perspectives d'AWE.

AWE2020 ayant été reporté pour être combiné avec AWE2021, le salon de cette année présentera des produits innovants et des solutions techniques développées au cours des deux dernières années, couvrant les appareils ménagers traditionnels, l'électronique grand public, la maison intelligente, la technologie intelligente, les appareils numériques 3C et les composants de base.

Lors de l'AWE2021, les innovations en matière d'applications d'IA, de technologie IoT, de technologies 5G et autres seront présentées, et les fabricants d'appareils électroménagers présenteront des solutions de maison intelligente basées sur des scénarios plutôt que des produits individuels. De plus, des éléments de mode seront incorporés dans les appareils électroménagers pour répondre à l'esthétique ultime de la génération Y et de la génération Z. À AWE2021, la vision d'une vie intelligente pour la nouvelle décennie attendra que tout le monde en fasse l'expérience.

Le soir du 23 mars, le spectacle nocturne AWE Livestream sera lancé pour stimuler davantage la consommation après la Fête du printemps et alimenter la croissance de l'industrie des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Premier du secteur, le spectacle en direct réunira des centaines de grandes entreprises d'appareils électroménagers et d'électronique grand public pour une diffusion en direct simultanée sur plusieurs plates-formes, dont JD.com, Tmall.com et Kuaishou. Pendant AWE2021, les présidents d'entreprises présenteront les appareils ménagers de l'année aux consommateurs de manière immersive, en compagnie de célébrités, de célébrités de l'Internet et de célébrités du live streaming.

En tant que première exposition internationale de poids lourds du secteur qui se déconnecte durant la pandémie, AWE2021 devrait envoyer un signal aux tendances techniques et de consommation de l'industrie après la pandémie, et avoir un impact sur la philosophie de vie et les modes de vie des consommateurs.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1449749/AWE2021.jpg

SOURCE AWE