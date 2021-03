AWE2021: Haier revoluciona o setor de eletrodomésticos com soluções para toda a casa, indo além da tradicional linha de produtos

As marcas líderes mundiais exibiram suas linhas de produtos e soluções mais recentes, com uma gama de eletrodomésticos, tecnologias avançadas de eletrodomésticos e uma categoria totalmente nova chamada simplesmente de "casa".

A Haier Smart Home destaca seu diferencial em relação a outros fabricantes ao contrastar exposições com base em cenários e mostras de eletrodomésticos avulsos

Em um lado do longo corredor onde os fabricantes de eletrodomésticos montaram seus estandes, marcas centenárias de produtos domésticos mantiveram seu legado exibindo refrigeradores, máquinas de lavar roupa, condicionadores de ar e lavadoras de louça de primeira linha.

Diante deles, do outro lado do mesmo corredor, a Haier Smart Home ("Haier", Xangai: 600690), logo após sua transformação em uma marca com base em cenários e ecologia, assumiu a liderança como única fabricante a responder ao apelo por soluções que se enquadrassem na nova categoria "casa". A Haier apresentou soluções inteligentes para toda a casa, abrangendo não apenas a sala de estar, o quarto, a cozinha e o banheiro, mas também se estendendo à varanda e à sacada. Ao combinar recursos, as soluções cobrem todo tipo de experiência residencial— cenários de alimentos, vestuário, habitação e entretenimento —proporcionando uma experiência de "novo viver" aos moradores da casa de acordo com suas expectativas.

Para dar um exemplo, no cenário da cozinha inteligente, a geladeira não é mais apenas uma geladeira, mas uma plataforma ecológica gourmet de Internet das Coisas (IoT), que se conecta ao forno para preparar pato assado e, automaticamente, reabastece os suprimentos quando estão baixos.

Anteriormente, esse grupo de expositores havia sido denominado coletivamente "empresas de eletrodomésticos", mas agora a classificação não é mais tão adequada.

A Haier Smart Home evoluiu de fabricante de eletrodomésticos para fornecedora de soluções de cenário e serviços para a vida.

Na casa inteligente equipada com produtos Haier, ainda existem eletrodomésticos de alta tecnologia; porém, foram perfeitamente incorporados nos vários cenários domésticos para se tornarem integrantes da casa.

O ar-condicionado não é mais apenas um dispositivo para ajustar a temperatura, mas um mecanismo refinado que funciona em conjunto com uma série de componentes de hardware e software para oferecer soluções de ar. Os eletrodomésticos tradicionais não podem atender às expectativas dos moradores das residências de hoje; somente as soluções de cenário podem responder ao desafio.

A Haier Smart Home foi transformada em uma marca com base em cenários e ecologia.

A Haier Smart Home reuniu e capacitou dezenas de milhares de parceiros em uma ampla gama de setores que incluem utensílios e mobiliário doméstico, materiais para construção, imóveis, alimentos e IoT, fornecendo software, tecnologias e serviços para estabelecer uma ecologia completa de cenário de casa inteligente.

Por meio da capacitação ecológica, a Haier Smart Home oferece aos ocupantes de uma residência a oportunidade de entrar na era do "novo viver". A empresa oferece soluções que satisfazem todas as necessidades em vários cenários de vida, seja para simplesmente modernizar uma cozinha, quarto e banheiro ou para uma reforma completa.

A AWE2021 não é apenas a primeira grande exposição desde o início do ano, mas também um evento divisor de águas que anuncia o próximo estágio de crescimento para o setor, como ficou refletido nas exposições contrastantes nos dois lados do corredor. As empresas tradicionais de eletrodomésticos de um lado estão apresentando novos eletrodomésticos, enquanto o outro lado exibe soluções reimaginadas para cenários de casas inteligentes com base nesses eletrodomésticos. A Haier Smart Home está na vanguarda de uma revolução no conceito do que significa mobiliar e manter uma casa.

FONTE Haier Smart Home

