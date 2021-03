AWE2021: Haier revolutioniert den Hausgerätesektor mit Lösungen für das gesamte Haus und geht damit über die traditionelle Produktpalette hinaus

SHANGHAI, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Die AWE2021 fand vom 23. bis 25. März 2021 in Shanghai statt. Da die Pandemie immer noch einen großen Teil der Welt im Griff hat, wurden die CES in den USA und die IFA in Deutschland, zwei der drei weltweit wichtigsten jährlichen Messen für Haushaltswaren und Elektronik, in diesem Jahr online abgehalten. Die AWE2021 war die einzige Fachmesse, die offline stattfand. Sie war damit in diesem Jahr die bedeutendste Veranstaltung, auf der Hausgerätehersteller und Technologieführer ihre neuesten Technologien, Produkte und Marken präsentierten.