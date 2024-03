AWE2024 komt eraan. Dit is wat je kunt verwachten

SHANGHAI, 12 maart 2024 /PRNewswire/ -- AWE2024, een technisch topevenement voor de wereldwijde sector van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica, gaat op 14 maart van start in het Shanghai New International Expo Center onder het thema Smartize the Future. Met 13 tentoonstellingshallen zal AWE2024 meer dan duizend toonaangevende spelers uit de sector aantrekken. AWE2024 staat in de wereldwijde top drie van beurzen binnen deze sector, en bijna 100 exposanten zullen er hun nieuwe producten, technologieën en strategieën voorstellen.

Photo from AWE2023 Photo from AWE2023

AWE2024 zal de integratie van geavanceerde technologieën zoals AI binnen de sector onder de aandacht brengen, met name innovaties in smart home-scenario's en ecosystemen aangedreven door technologie. Een volledige hal zal opnieuw worden ingenomen door Haier Smart Home, samen met de merken onder zijn paraplu, waaronder Haier, Casarte, Leader, GE APPLIANCES, Fisher & Paykel en Sanyiniao. Huawei zal er zijn "whole scenario"-technologische producten en zijn onderling verbonden toekomstige thuiservaring presenteren. Hisense zal zijn nieuwste laser-tv's, displays en toepassingen in chips, auto-elektronica, VR en energie-oplossingen laten zien. TCL zal meer dan 150 soorten geavanceerde technische producten in 37 categorieën voorstellen. Bosch zal zijn innovatieve groene slimme huishoudelijke apparaten presenteren. Siemens komt met een hele reeks slimme huishoudelijke apparaten. Panasonic debuteert met Panasonic Xtra, een submerk gericht op Generation Z. Samsung toont zijn toonaangevende mobiele telefoons, televisies, huishoudelijke apparaten en gaming monitoren. LG zal zijn draagbare televisies, OLED-gaming monitoren en kledingstomers presenteren. Gree zal zijn systemen voor zonne-/(wind)energie, energieopslag, centrale airconditioning, vloerverwarming en buitenlucht laten zien.

AWE2024 organiseert twee topbijeenkomsten over respectievelijk duurzaamheid en smart home. Het evenement zal ook nieuwe producten en hoogtepunten van exposanten onder de aandacht brengen via de berichtgeving door meer dan 100 media en meer dan 1.000 on-site live streams.

Gezien de toenemende wereldwijde impact van AWE stelt Samsung er voor het eerst zijn volledige productlijn, inclusief mobiele telefoons, voor. A. O. Smith zal er opnieuw te zien zijn. Hitachi Air Conditioning zal deelnemen in naam van het Japanse hoofdkantoor. BSH, LG en Samsung vaardigen hun internationale managementteams af naar AWE. Lokale zwaargewichten zoals Haier, Hisense en TCL nodigen hun internationale klanten uit.

Jiang Feng, Executive President van de China Household Electrical Appliances Association, merkte op dat AWE van plan is om samen te werken met wereldwijde partners om technologische innovatie en hoogwaardige duurzame ontwikkeling van de sector te bevorderen om consumenten wereldwijd een slim, gezond, comfortabel en groen leven te bieden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2360282/AWE_photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2360283/AWE_photo_2.jpg