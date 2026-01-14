AWOL Vision annonce que Kirk Cousins, quaterback de la NFL, est devenu son ambassadeur de marque dans le cadre d'un partenariat qui débuté au salon CES 2026

SHENZHEN, Chine, 14 janv. 2026 /PRNewswire/ -- AWOL Vision, leader mondial de la technologie audiovisuelle de nouvelle génération, a annoncé que le quarterback de la NFL, Kirk Cousins, était devenu son ambassadeur de marque, représentant à la fois AWOL Vision et sa sous-marque haut de gamme, Valerion. Le partenariat fait ses débuts au salon CES 2026 en même temps que le lancement de la série Aetherion, la dernière gamme de projecteurs à focale ultra-courte (Ultra Short Throw, UST) d'AWOL Vision.

AWOL Vision & Valerion Brand Ambassador Kirk Cousins

Réputé pour sa précision, sa préparation et ses qualités de leader sur le terrain, Kirk Cousins incarne une quête incessante de l'excellence qui reflète l'engagement d'AWOL Vision à concevoir des technologies révolutionnaires, centrées sur l'utilisateur et le souci du détail. En dehors du terrain, il apprécie les moments de calme et le temps passé en famille, ce qui correspond à la philosophie de la marque : concevoir des technologies qui améliorent la vie quotidienne au-delà des attentes, en transformant les maisons en espaces où la magie opère naturellement.

« J'adore la façon dont AWOL Vision rend chaque instant passé à la maison vivant et captivant. La clarté et l'échelle vous plongent au cœur de l'action, qu'il s'agisse d'un grand match, d'une soirée cinéma ou d'une réunion de famille ou entre amis. Il s'agit de créer des moments inoubliables grâce à une expérience véritablement immersive », a déclaré Kirk Cousins.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kirk au sein de la famille d'AWOL Vision », a déclaré Andy Zhao, fondateur et PDG d'AWOL Vision. « Pour AWOL Vision, la maison est l'endroit où la vie se rassemble, et la magie commence par la manière dont on vit. Dans un monde où la technologie nous détourne souvent les connexions de la vie réelle, nous nous concentrons sur la création d'expériences d'intérieur qui procurent une sensation d'aisance, d'immersion et de vie », a poursuivi M. Zhao.

Cette collaboration invite les amateurs de sport à entrer dans une nouvelle ère de visionnage avec la série Aetherion, qui offre une clarté au pixel près sur un écran de 200 pouces pour capturer les moments décisifs dans un format 4K époustouflant. Ses performances exceptionnelles au niveau du noir et l'élimination de l'effet arc-en-ciel garantissent un contraste exceptionnel et des mouvements fluides lors des actions rapides, ce qui permet d'éprouver chez soi une immersion similaire à celle des stades.

Au-delà du sport, la technologie s'adapte intuitivement aux films, aux jeux et aux rassemblements, s'intégrant parfaitement à divers styles de vie. « Nous concevons des produits en fonction de votre mode de vie », a ajouté M. Zhao. « Nos produits s'adaptent à vos habitudes et à vos espaces, faisant de la technologie un élément naturel des expériences significatives de la vie. »

Découvrez la série Aetherion et le partenariat avec Kirk Cousins : https://awolvision.com/pages/awol-2026-nfl.

À propos d'AWOL Vision

Créé en 2020, AWOL Vision est un fabricant leader de solutions audiovisuelles innovantes spécialisé dans le développement de projecteurs laser RGB. Visant à révolutionner l'expérience du cinéma à domicile, AWOL Vision propose des technologies de projection de pointe qui offrent une qualité d'image, une clarté et une immersion inégalées. AWOL Vision, dont le siège est situé à Delray Beach, en Floride, est la marque mère de Valerion.

