AX PRO от Hikvision - комплексное решение для беспроводных систем сигнализации

В новой линейке AX PRO представлена компактная панель для разнообразных датчиков и периферийных устройств, предназначенных для детекции проникновения, дыма, повышения уровня воды, а также для верификации видеоданных и домашней автоматики. Разработчики позаботились об удобстве монтажа и последующего использования системы, предусмотрев возможность ее конфигурации в соответствии с разнообразными потребностями. Новые устройства максимально просты в установке, а пользователю будет легко управлять системой с помощью интуитивно понятного интерфейса.

Панель AX PRO с двумя РЧ-чипами

Хаб AX PRO поддерживает несколько протоколов для беспроводной интеграции, позволяя подключать к системе до 210 периферийных устройств. Два радиочастотных (РЧ) чипа на базе технологий Tri-X и САM-X блокируют помехи в каналах, обеспечивая высокоскоростную и надежную передачу сообщений о срабатывании сигнализации.

Широкий спектр датчиков и внешних устройств

Наряду с панелью специалисты Hikvision разработали широкий спектр датчиков и детекторов, позволяющих адаптировать систему в различным прикладным нуждам - например, комбинированные датчики ПИК и разбития стекла, датчики безопасности, дверные контакты, датчики задымления, утечки воды и т.д.

В новой линейке представлен и беспроводной пассивный инфракрасный датчик PIRCAM, обнаруживающий инфракрасные сигналы в 12-метровом диапазоне и делающий снимки любых движущихся объектов. С помощью PIRCAM пользователи могут просматривать снимки обнаруженной активности и получать экстренные сообщения даже до того, как злоумышленники поймут, что попали на видеокамеру. Датчик PIRCAM оснащен светодиодной подсветкой, что гарантирует высокое качество съемки в темноте.

Подойдя к процессу разработки системы со всей практичностью, специалисты Hikvision создали широкий спектр периферийных устройств для обеспечения максимальной безопасности пользователей и оказания им содействия в повседневных задачах. В число таких устройств входят стационарные и портативные тревожные кнопки, беспроводная светодиодная клавиатура и эргономичный брелок, предоставляющие дополнительные варианты управления системой в соответствии с предпочтениями пользователя.

Контроль проникновения как услуга

По желанию клиента панель AX PRO может быть подключена к существующим IP-камерам через облако или посредством вспомогательного потока для активации контроля проникновения как услуги (IVaaS). Данный сервис обеспечивает возможность видеоверификации личности в реальном времени или запись 7-секундных видеофайлов для оперативной и эффективной проверки инцидентов срабатывания сигнализации.

Совместимость с приложениями

Поскольку AX PRO полностью совместима с фирменным приложением Hik-Connect от Hikvision, пользователи получают доступ ко всем инструментам управления системой. Приложение предоставляет голосовые и видео-уведомления и позволяет осуществлять дистанционное управление сигнализацией. AX PRO также поддерживает приложение Hik-ProConnect. ПО предоставляет полную поддержку в процессе монтажа системы и позволяет создавать комплексные облачные решения и сервисы для безопасности на базе авторизации пользователей.

О компании Hikvision

Hikvision - провайдер IoT-решений со специализацией в сфере видеотехнологий. Располагая самым мощным проектно-конструкторским потенциалом в отрасли, компания выпускает полный спектр продуктов и решений для широкого круга вертикально интегрированных рыночных сегментов. Кроме отрасли систем безопасности Hikvision осуществляет свою деятельность и в сфере технологий для "умного дома", промышленной автоматизации и автомобильной электроники. Продукты Hikvision предоставляют своим пользователям важные данные и коммерческую аналитическую информацию, которую можно использовать для достижения успеха и повышения эффективности бизнеса. Придерживаясь высочайших стандартов качества и безопасности, Hikvision призывает своих партнёров использовать преимущества своих обширных ресурсов в сфере кибербезопасности, включая Hikvision Security Centrе. www.hikvision.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1249709/Hikvision_AX_PRO_wireless_alarm_system.jpg

Related Links

http://www.hikvision.com



SOURCE Hikvision Digital Technology Co., Ltd.