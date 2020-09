Hikvision lance AX PRO pour des solutions d'alarme sans fil complètes

La famille de produits AX PRO récemment lancée comprend un concentrateur à panneau compact pour une large gamme de détecteurs et de périphériques, couvrant la détection d'intrusion, la vérification vidéo, la détection de fumée, la détection d'inondation et la domotique. Développé en tenant compte à la fois de l'installateur et de l'utilisateur, le système peut être configuré en fonction de divers besoins. La complexité de l'installation est minimale, de sorte que l'utilisateur final peut facilement gérer le système grâce à son interface utilisateur intuitive.

Concentrateur à panneau AX PRO avec une conception à double puce RF

Le concentrateur AX PRO lui-même prend en charge plusieurs protocoles pour l'intégration sans fil, permettant de connecter jusqu'à 210 périphériques. Le panneau a été conçu avec deux puces à RF (radiofréquence), utilisant les technologies sans fil Tri-X et CAM-X, afin de bloquer les interférences entre les canaux et permettre une transmission rapide et fiable des messages d'alarme simultanément.

Vaste gamme d'options de détecteurs et de périphériques

Parallèlement au panneau, Hikvision a développé une vaste gamme de détecteurs et de capteurs pour adapter le système aux différents besoins d'installation, tels que le détecteur combiné de bris de verre à détecteur infrarouge passif, les détecteurs de sécurité, les contacts de porte, le détecteur de fumée, le détecteur de fuites d'eau, etc.

Un détecteur infrarouge passif sans fil PIRCAM est également disponible, qui détecte les signaux infrarouges sur une portée de 12 mètres et qui recueille des instantanés de tout objet en mouvement. Avec le PIRCAM, les utilisateurs peuvent visualiser ces instantanés d'activité détectée pour vérifier les notifications d'alarme, recevant les alertes avant même que les intrus ne se rendent compte qu'ils ont été enregistrés sur vidéo. La PIRCAM est également équipée d'un éclairage LED pour une imagerie de haute qualité dans l'obscurité.

Avec une approche résolument pratique, Hikvision a créé une large gamme de périphériques pour maximiser la sécurité des utilisateurs et les aider dans leurs activités quotidiennes. Ces dispositifs comprennent des options de boutons de panique statiques et portables pour assurer la sécurité des occupants, tandis que le clavier LED sans fil ou le porte-clés ergonomique offrent de multiples options de contrôle pour répondre aux préférences de l'utilisateur.

La vérification d'intrus en tant que service

Si les clients le souhaitent, le concentrateur à panneau AX PRO peut être relié à leurs caméras IP via le cloud ou un sous-flux pour lancer la vérification d'intrus en tant que service (IVaaS). Ce service fournit une vérification vidéo en direct ou un enregistrement vidéo de 7 secondes pour que les utilisateurs puissent confirmer rapidement et efficacement les événements d'alarme sur le système.

Compatibilité des applications

Les utilisateurs prendront en charge et resteront connectés en utilisant l'AX PRO puisqu'il est entièrement compatible avec l'application propriétaire Hik-Connect de Hikvision. L'application fournit des notifications vocales et des clips vidéo aux utilisateurs, et leur permet de contrôler et de surveiller à distance leurs systèmes d'alarme. L'AX PRO prend également en charge l'application Hik-ProConnect, qui peut fournir une assistance complète à la configuration pour les installateurs et leur permettre de proposer des solutions et des services de sécurité dans le cloud avec l'autorisation du client.

À propos de Hikvision

Hikvision est un fournisseur de solutions IdO avec la vidéo comme compétence principale. Hikvision dispose d'importants effectifs de R&D hautement qualifiés, et fabrique une gamme complète de produits et de solutions pour un large éventail de marchés verticaux. En plus du secteur de la sécurité, Hikvision étend sa portée aux secteurs des technologies domotiques intelligentes, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour remplir sa vision à long terme. Les produits de Hikvision fournissent également une puissante intelligence économique aux utilisateurs finaux, susceptible de permettre des opérations plus efficaces et un plus grand succès commercial. Soucieux de la qualité et de la sécurité maximales de ses produits, Hikvision encourage ses partenaires à profiter des nombreuses ressources qu'offre Hikvision en matière de cybersécurité, dont le Centre de cybersécurité Hikvision. www.hikvision.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1249709/Hikvision_AX_PRO_wireless_alarm_system.jpg

Related Links

http://www.hikvision.com



SOURCE Hikvision Digital Technology Co., Ltd.