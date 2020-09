A Hikvision lança o AX PRO, com soluções amplas de alarme sem fio

A recém-lançada família de produtos AX PRO inclui um hub de painel compacto para inúmeros detectores e periféricos, abrangendo detecção de intrusão, verificação de vídeo, detecção de fumaça, detecção de inundação e automação residencial. Desenvolvido tendo em mente o instalador e o usuário, o sistema pode ser configurado de acordo com inúmeras necessidades. A instalação é de mínima complexidade, portanto, e o usuário final pode facilmente gerenciar o sistema com sua interface de usuário intuitiva.

Hub do painel AX PRO com design de duplo chip de RF

O próprio hub AX PRO é compatível com vários protocolos para integração sem fio, permitindo a conexão de até 210 periféricos. O painel foi projetado com chips duplos de RF (frequência de rádio), com tecnologias sem fio Tri-X e CAM-X, para bloquear a interferência entre os canais e permitir a transmissão confiável e de alta velocidade de mensagens de alarme simultaneamente.

Amplo alcance das opções de detectores e periféricos

Além do painel, a Hikvision desenvolveu uma extensa variedade de detectores e sensores para adaptar o sistema às diferentes necessidades de instalação, como a combinação de detector de quebra de vidro PIR, detectores de segurança, contatos de porta, sensor de fumaça, detector de vazamento de água, etc.

Também está disponível um detector PIRCAM de infravermelho passivo sem fio, que detecta sinais infravermelhos em uma faixa de 12 m e coleta fotos instantâneas de qualquer objeto em movimento. Com o PIRCAM, os usuários podem visualizar as fotos instantâneas da atividade detectada para verificar notificações de alarme, recebendo alertas antes que os invasores percebam que foram gravados em vídeo. O PIRCAM também é equipado com iluminação de LED para obter imagens de alta qualidade no escuro.

Elaborado com foco na praticidade, a Hikvision criou vários periféricos para maximizar a segurança do usuário e auxiliar nas atividades rotineiras. Esses dispositivos incluem opções de botão de pânico estático e portátil, a fim de manter os ocupantes seguros, enquanto o teclado de LED sem fio ou o chaveiro ergonômico fornece várias opções de controle para atender às preferências do usuário.

Serviço de verificação de intrusão

Se os clientes preferirem, o painel do hub AX PRO pode ser vinculado às suas câmeras IP na nuvem ou a uma sub-stream (transmissão secundária) para iniciar o serviço de verificação de intrusão (Intruder Verification as a Service, IVaaS). Esse serviço oferece verificação de vídeo ao vivo ou 7 segundos de gravação de vídeo para que os usuários confirmem eventos de alarme de forma rápida e eficiente no sistema.

Compatibilidade de aplicativos

Os usuários assumirão o controle e permanecerão conectados usando o AX PRO, que é totalmente compatível com o aplicativo Hik-Connect proprietário da Hikvision. O aplicativo oferece aos usuários notificações de voz e videoclipe, permitindo que controlem e monitorem remotamente seus sistemas de alarme. O AX PRO também é compatível com o aplicativo Hik-ProConnect, que fornece assistência completa de configuração para instaladores e permite que eles ofereçam soluções e serviços de segurança baseados em nuvem com a autorização do cliente.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é uma provedora de soluções da Internet das Coisas (IoT) tendo o vídeo como sua competência principal. Com ampla equipe altamente qualificada em P&D, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para vários mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision atende também os setores de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para atingir sua visão de longo prazo. Os produtos Hikvision também disponibilizam poderosa inteligência de negócios para usuários finais, o que permite operações mais eficientes e mais êxito comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança de seus produtos, a Hikvision incentiva os parceiros a aproveitar os inúmeros recursos de segurança cibernética oferecidos pela Hikvision, incluindo o Hikvision Cybersecurity Center. www.hikvision.com.

