Axiom Space obtém US$ 130 milhões em financiamento Series B

HOUSTON, 16 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Axiom Space, Inc., que está desenvolvendo a primeira estação espacial comercial do mundo, obteve US$ 130milhões em financiamento Series B. A rodada foi liderada pela C5 Capital e inclui a TQS Advisors, Declaration Partners (a empresa de investimentos apoiada por David M. Rubenstein), Moelis Dynasty Investments, Washington University em St. Louis, The Venture Collective, Aidenlair Capital, Hemisphere Ventures e Starbridge Venture Capital.

O novo financiamento irá acelerar o aumento da força de trabalho da Axiom e da construção da sua estação espacial privada. A estação da Axiom servirá como pilar central de uma próspera rede de comércio na órbita da Terra – um pontapé inicial na economia espacial que o Bank of America e o Morgan Stanley estimam que poderia chegar a mais de US$ 1 trilhão nas próximas décadas.

"A Axiom Space é uma força no setor espacial e se tornará uma peça central do portfólio da C5 Capital, e ampliará nossa visão para um futuro global seguro", disse o sócio operacional da C5, Rob Meyerson, que fará parte do Conselho de Administração da Axiom. "A estação da Axiom será a infraestrutura sobre a qual construiremos muitos novos negócios no espaço, e servirá como base para futuras missões de exploração para a lua, Marte e além."

Marcos recentes

Em janeiro de 2020, a NASA escolheu a Axiom para começar a fixar seus próprios módulos de estação espacial à estação espacial internacional (ISS) até 2024, marcando a empresa como a principal impulsionadora da ampla estratégia da NASA a comercializar LEO. Durante sua fase de montagem, a Axiom Station aumentará o atual volume utilizável e habitável na ISS e oferecerá oportunidades de expansão para pesquisas. Até o final de 2028, a estação da Axiom estará pronta para decolar quando a ISS for descomissionada e operar de forma independente como sua sucessora privada.

Em janeiro de 2021, a Axiom – também a provedora de missão completa na ISS do setor espacial comercial – revelou sua histórica primeira tripulação de astronautas privados. Com previsão para voar para a ISS antes de janeiro de 2022, a tripulação da Axiom Mission 1 (Ax-1) pretende promover seus empreendimentos filantrópicos e realizar pesquisas científicas em nome de organizações que os astronautas apoiam.

"A Axiom Space foi fundada com base no conhecimento de que a infraestrutura comercial e a inovação no espaço ofereceriam formas únicas de melhorar a vida na Terra", disse o cofundador e presidente executivo da Axiom, Kam Ghaffarian, que forneceu a base do financiamento da empresa por meio de seu escritório da famíllia, a IBX. "A escolha exclusiva da Axiom pela NASA para conexão à ISS e a possibilidade de aproveitar suas principais linhas de receita são prova da experiência da empresa e de um modelo de negócios que foi criado para otimizar uma enorme variedade de oportunidades comerciais em órbita. Esta rodada de grande sucesso é um momento crucial para o comércio em órbita, e suas implicações para o potencial de nossa civilização são de longo alcance."

Ghaffarian fundou e liderou a Stinger Ghaffarian Technologies, que se tornou a segunda maior prestadora de serviços de engenharia da NASA antes de ser adquirida pela KBR em 2018. O Presidente e CEO da Axiom, Michael Suffredini, foi Gerente do Programa da ISS da NASA de 2005 a 2015.

"Estamos orgulhosos dessa parceria com a excepcional equipe de gestão da Axiom, que construiu, liderou e visitou a estação espacial internacional em nome da NASA e de seus parceiros", disse Brian Stern, sócio da Declaration Partners. "A próxima geração da estação espacial que estamos construindo hoje será uma forma fundamental para conduzir pesquisas, manufatura, comunicação e viagens por décadas."

Sobre a Axiom Space

A Axiom Space foi fundada em 2016 com a visão de uma residência próspera no espaço que beneficie a todos os humanos, em todos os lugares. Enquanto constrói e acopla seus módulos comerciais à Estação Espacial Internacional para um dia formar a primeira estação espacial comercial privada do mundo, a Axiom oferece acesso universal à ISS na atualidade, conduzindo missões tripuladas para astronautas nacionais e privados, bem como clientes de pesquisa e manufatura. Mais informações sobre a Axiom podem ser encontradas em www.axiomspace.com.

FONTE Axiom Space

Related Links

http://www.axiomspace.com



SOURCE Axiom Space