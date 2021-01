Axiom Space révèle le premier équipage de particuliers de l'histoire à visiter la station spatiale internationale

HOUSTON, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Axiom Space a annoncé mardi son équipage pour le premier vol de l'humanité d'un groupe de particuliers vers une destination en orbite terrestre basse, la toute première mission entièrement privée proposée pour se rendre à la Station spatiale internationale (ISS).

La mission historique Axiom 1 (Ax-1) proposée sera composée de : l'ancien astronaute de la NASA et vice-président d'Axiom Michael López-Alegría en tant que commandant, l'entrepreneur américain et investisseur militant à but non lucratif Larry Connor en tant que pilote, l'investisseur et philanthrope canadien Mark Pathy ainsi que l'investisseur et philanthrope israélien Eytan Stibbe.

M. López-Alegría, qui a effectué quatre vols dans l'espace en 20 ans de carrière, record à la NASA, et qui a visité l'ISS pour la dernière fois en 2007, sera la première personne à commander une mission de vol spatial humain à la fois civile et commerciale. L. Connor sera le premier pilote de mission particulier dans les annales du vol spatial.

M. Pathy sera le 11e astronaute canadien. E. Stibbe, un ami proche de l'astronaute de Columbia Ilan Ramon et un ancien pilote de l'armée de l'air israélienne, sera le second d'Israël. Tous deux voleront en tant que spécialistes de mission.

« Ce recrutement de pionniers, le premier équipage spatial de ce type, représente un moment déterminant dans la poursuite éternelle de l'exploration et du progrès de l'humanité », a déclaré M. López-Alegría. « Je sais par expérience que ce que les humains rencontrent dans l'espace est profond et les pousse à apporter des contributions plus significatives à leur retour sur Terre. Et comme tous les astronautes qui les ont précédés, les membres de cet équipage ont accompli dans la vie le genre de choses qui les préparent à accepter cette responsabilité, à agir sur cette révélation et à avoir un vrai impact sur le monde.

« J'ai hâte de diriger cet équipage et de voir leurs prochaines contributions significatives et productives à l'histoire de l'humanité, tant en orbite que sur Terre. »

L'ancienne astronaute de la NASA Peggy Whitson sera le commandant de réserve de l'Ax-1, tandis que John Shoffner de Knoxville (Tennessee) est le pilote de réserve de la mission. En transposant une approche éprouvée de l'ère des vols spatiaux civils à celle des vols privés, les équipages principaux et de réserve sont censés suivre ensemble le programme d'entraînement complet d'Axiom.

Mission Axiom 1 (Ax-1)

La mission Ax-1 proposée sera composée de l'équipage vivant à bord du segment américain de l'ISS pendant environ huit jours, participant à des projets de recherche et de philanthropie.

L. Connor, qui a fondé et dirigé des organisations dans les secteurs de l'immobilier, des technologies de pointe et des organisations à but non lucratif, collaborera avec la Mayo Clinic et la Cleveland Clinic sur des projets de recherche. Il a également l'intention de donner des cours aux étudiants de la Dayton Early College Academy dans sa ville natale de Dayton, dans l'Ohio.

M. Pathy collabore avec l'Agence spatiale canadienne ainsi qu'avec l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui aident à identifier les projets de recherche liés à la santé qui pourraient être entrepris pendant la mission.

E. Stibbe prévoit de mener des expériences scientifiques de chercheurs et d'entrepreneurs israéliens coordonnées par la Fondation Ramon et l'Agence spatiale israélienne au ministère de la Science et de la Technologie, et d'entreprendre des activités éducatives depuis l'orbite pour inspirer les enfants, les jeunes et les éducateurs israéliens.

« Nous avons cherché à constituer un équipage pour cette mission historique qui a fait preuve d'un engagement de toute une vie pour améliorer la vie des Hommes, et je suis heureux de dire que nous l'avons fait avec ce groupe », a déclaré Michael Suffredini, président et directeur général d'Axiom Space. « Ce n'est que le premier de plusieurs équipages d'Axiom Space dont les missions privées vers la Station spatiale internationale inaugureront véritablement un avenir expansif pour les humains dans l'espace, et feront une différence significative dans le monde lorsqu'ils rentreront chez eux. »

Axiom Space est le seul fournisseur de services complets de missions orbitales pour les astronautes privés et nationaux de l'industrie spatiale commerciale. Son offre comprend des services tels que la formation, le transport, la planification des missions, le développement du matériel, les systèmes de survie, le soutien médical, la mise à disposition de l'équipage, la certification de la sécurité et du matériel, les opérations en orbite et la gestion globale de la mission.

Précurseur de la commercialisation de l'orbite terrestre basse (OTB)

Avec la première opportunité de lancement au plus tôt en janvier 2022 à bord d'un SpaceX Crew Dragon, Ax-1 est la première des missions privées d'astronautes « précurseurs » d'Axiom Space vers l'ISS, sous réserve de l'approbation de la NASA et de ses partenaires internationaux. Axiom Space et la NASA travaillent ensemble sur les approbations finales d'un accord de commande de base (BOA) officiel pour permettre des missions d'astronautes privées, avec d'autres discussions en cours pour convenir et autoriser le profil de la mission Ax-1.

La société Axiom, basée à Houston, a l'intention d'offrir des vols d'astronautes privés et nationaux vers l'ISS à un rythme pouvant aller jusqu'à deux par an afin de s'aligner sur les possibilités de vol offertes par la NASA, tout en construisant simultanément sa propre station spatiale financée par des fonds privés. Les modules de la station Axiom seront fixés au nœud Harmony de l'ISS dès 2024, une expansion commerciale du laboratoire orbital pour lequel la NASA a choisi Axiom en janvier 2020.

Au moment du retrait de l'ISS, la station Axiom se séparera pour former la première station spatiale en vol libre, développée par le secteur privé et disponible à l'échelle internationale, le nœud central d'un réseau de recherche, de fabrication et de commerce en orbite terrestre basse, qui sera mis en place dans un avenir proche.

À propos d'Axiom Space

Axiom Space a été fondée en 2016 avec la vision d'un foyer prospère dans l'espace qui profite à chaque humain, partout. Tout en construisant et en lançant le segment Axiom de la Station spatiale internationale pour former un jour la première station spatiale commerciale à vol libre au monde, Axiom donne aujourd'hui accès à l'ISS en effectuant des missions complètes avec un équipage d'astronautes professionnels et particuliers. Pour plus d'informations sur Axiom, voir www.axiomspace.com.

