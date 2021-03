Aya Gold & Silver annonce des résultats records, dont un flux de trésorerie d'exploitation de 3,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2020

Une activité de production et d'exploration record prévue pour 2021

MONTREAL, 29 mars 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX : AYA) (« Aya » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020. Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits marquants de 2020 (au 31 décembre 2020)

Production record d'argent de 726 319 onces (« oz ») en 2020, soit une augmentation de 61 % par rapport à 2019

Des revenus de 13 822 709 dollars en 2020, soit une augmentation de 127 % par rapport à 2019

Perte nette de 1 779 590 dollars en 2020, par rapport à une perte nette de 576 513 dollars en 2019

La récupération mensuelle de l'usine a augmenté à 78,9 % avec 677 tonnes par jour (« tpj ») broyées en décembre 2020

Révision opérationnelle presque achevée pour atteindre une capacité nominale de 700 tpj

Programme de forage d'exploration de 19 000 mètres (« m ») par rapport à un objectif initial de 15 000 m

Lancement d'une étude de faisabilité pour évaluer le potentiel d'augmentation de la capacité de production à 2 000 tpj

Finalisation d'une offre de placement privé pour un produit brut de 20 016 468 $

Solide position de trésorerie de 33 291 691 $ à la fin de l'année, contre 16 628 989 $ à la fin de 2019

Renforcement de la gouvernance et de la responsabilité avec la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration et de la direction, ainsi que la mise en œuvre de contrôles financiers et de gouvernance appropriés

Changement de nom de la société en Aya Gold & Silver Inc.

Perspectives 2021 et année en cours

Mise à jour des ressources au quatrième trimestre 2021 suite à l'augmentation de 340 % des ressources minérales M&I à 44,4 millions d'onces

L'objectif de production de 1,2 million d'onces au coût comptant de 11,28 $/oz est un record absolu pour l'entreprise

Les travaux se poursuivent sur l'étude de faisabilité de l'expansion de 2 000 tpj, qui devrait être achevée au quatrième trimestre 2021

Acquisition en cours de la propriété Tijirit d'Algold Resources Ltd. - un actif productif à court terme entièrement autorisé en Mauritanie

« Félicitations à toute l'équipe d'Aya pour son travail acharné et son dévouement continu en 2020 », a déclaré Benoit La Salle, président et PDG. « Tous les domaines, y compris les opérations, l'exploration et le développement, ont connu des améliorations significatives et même des records historiques, en particulier au quatrième trimestre, ce qui a préparé le terrain pour une année 2021 réussie. Nous prévoyons de franchir de nombreuses étapes à Zgounder en 2021, notamment une production d'argent record de 1,2 million d'onces, en plus de l'achèvement de notre étude de faisabilité et de notre programme de forage le plus complet à ce jour, ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif stratégique de 100 millions d'onces de ressources en argent d'ici la fin de l'année. Nous mettons en œuvre notre vision et sommes sur la voie de la création de valeur supplémentaire pour les actionnaires grâce à nos travaux à Zgounder et à nos activités d'exploration régionale au Maroc. »

Faits saillants de l'année 2020

Mesures de performance clés

2020 2019 Variation 2020 vs 2019 Opérationnel







Minerai traité (tonnes)

128 923 100 667 28 % Teneur moyenne (g/t Ag)

255 218 17 % Récupération de l'usine (%)

68,7 % 64,2 % 7 % Lingots d'argent produits (oz)

439 448 286 294 53 % Argent concentré destiné à la vente produit (oz)

286 871 166 122 73 % Argent total produit (oz)

726 319 452 416 61 % Lingots d'argent vendus (oz)

395 489 262 837 50 % Argent concentré à vendre vendu (oz)

266 079 163 068 63 % Ventes totales d'argent (oz)

661 567 425 905 55 % Financier







Recettes

13 822 709 6 081 400 127 % Coût des ventes

9 779 055 5 147 137 90 % Marge brute

4 043 654 934 263 333 % Exploitation (perte)

(832 832) 42 921 (2 040 %) Bénéfice net (perte)

(1 779 590) (576 513) 139 % Flux de trésorerie d'exploitation

1 278 193 3 574 536 (67 %) Encaisses et encaisses d'investissements restreints

33 291 691 16 628 989 100 % Variation des éléments du fonds de roulement

(1 347 195) 1 286 749 (207 %)









Actionnaires







(Perte) Bénéfice par action (« EPS ») - de base et dilué

(0,021) (0,007)



Faits saillants financiers et opérationnels de l'année 2020

Une partie des faits saillants de 2020 résulte d'une série de changements opérationnels mis en œuvre à la fin du troisième trimestre 2020 dans le cadre du plan de redressement des opérations de Zgounder :

Production record d'argent de 726 319 oz en 2020, soit une augmentation de 61 % par rapport à la production d'argent de 452 416 oz en 2019

Revenus de 13 822 709 $ en 2020, contre 6 081 400 $ en 2019, grâce à la production record et à une augmentation de 46 % du prix moyen de l'argent réalisé

Flux de trésorerie d'exploitation de 1 278 193 $ en 2020, contre 3 574 536 $ en 2019

Perte nette de 1 779 590 $ en 2020 en raison de l'octroi d'options d'achat d'actions qui a donné lieu à une dépense de 2 916 399 $. En excluant cette dépense hors caisse, le gain net aurait été de 1 539 281 $.

Minerai traité de 128 923 tonnes en 2020, soit une augmentation de 28 % par rapport à 100 667 tonnes en 2019

La teneur moyenne à l'usine était de 255 grammes par tonne (« g/t ») d'argent en 2020, contre 218 g/t d'argent en 2019

Faits saillants financiers et opérationnels du quatrième trimestre 2020

Les faits marquants suivants ont été positivement impactés par une série de changements opérationnels mis en œuvre à la fin du T3 2020 dans le cadre du plan de redressement des opérations de Zgounder :

Flux de trésorerie d'exploitation de 3 409 415 $ au T4 2020, soit une augmentation de 201 % par rapport à 1 105 928 $ au T4 2019

Production totale d'argent de 407 986 oz au T4 2020, soit une augmentation de 180 % par rapport au T4 2019

Ventes totales d'argent de 443 454 oz au T4 2020, soit une augmentation de 164 % par rapport à la même période en 2019

Minerai traité de 52 115 tonnes au T4 2020, soit une augmentation de 480 % par rapport à la même période en 2019

La récupération à l'usine a augmenté à 78,9 % avec 677 tpj broyés en décembre 2020, par rapport à une récupération de 64,1 % au T4 2019

Opérations 2020

Un plan d'optimisation opérationnelle de 12 mois a été lancé à Zgounder pour atteindre sa capacité nominale de 700 tpj. À la fin du troisième trimestre 2020, quatre principales améliorations opérationnelles ont été mises en œuvre, notamment la réorganisation du schéma de flux, le contrôle de la teneur, l'exploitation sélective et le débit d'usinage. L'amélioration la plus importante a été la reconfiguration du schéma de traitement, qui a séparé les opérations de l'usine de cyanuration et de flottation. Après les changements opérationnels, le débit, le traitement du minerai, les récupérations et la production ont considérablement augmenté.

En août, la société a lancé une étude de faisabilité afin d'évaluer l'expansion de la capacité de la mine d'argent Zgounder de 700 à 2 000 tpj. Depuis lors, la société a engagé plusieurs entrepreneurs dans des domaines spécifiques liés à l'étude de faisabilité. Les travaux de terrain géotechniques, hydrologiques et métallurgiques ont déjà commencé, et un budget de 2,4 millions de dollars a été fixé pour leur achèvement.

Examen de l'exploration en 2020

En 2020, le programme d'exploration initial de 15 000 m à Zgounder a été étendu à deux reprises pour donner suite à de solides résultats, terminant l'année avec 284 trous de forage au diamant sur 19 000 m de forage. Le programme d'exploration avait deux objectifs : premièrement, augmenter le niveau de confiance des ressources minérales en convertissant les 28,3 millions d'onces d'argent des ressources minérales présumées dans la classification M&I ; et deuxièmement, identifier une nouvelle minéralisation potentielle en profondeur et mieux caractériser le potentiel des ressources minérales dans la partie orientale du gisement. La société a réussi sur les deux plans, étendant la minéralisation sur environ 90 m le long de l'extension latérale est et en profondeur.

Après l'achèvement du programme d'exploration 2020, une déclaration de ressources minérales actualisée pour Zgounder a été compilée avec les résultats de forage de 2018 et 2019. Outre l'augmentation des ressources minérales M&I à 44,4 millions d'onces d'argent, un objectif d'exploration de 3-6 millions de tonnes titrant 190-295 g/t d'argent pour 20-60 millions d'onces d'argent a été établi pour Zgounder en profondeur et le long des extensions latérales. La cible d'exploration a été dérivée d'une enveloppe minéralisée plus large incluant toutes les intersections minérales tout en excluant les ressources minérales rapportées. La quantité et la teneur potentielles de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle, et l'exploration n'a pas été suffisante pour définir une ressource minérale.

Exploration 2021

Un budget d'exploration initial de 6,7 millions de dollars a été fixé pour Zgounder en 2021 pour un total de 41 000 m de forage. Sur ces 41 000 m, 35 000 m de sondages au diamant seront réalisés sur le permis minier de Zgounder et 6 000 m de forages RC seront effectués sur les permis régionaux de Zgounder. Le programme de forage de 35 000 m se concentrera sur la zone cible de l'exploration en vue d'étendre davantage les ressources et de soutenir une déclaration de réserve initiale.

Les activités d'exploration comprenant des travaux de terrain et de géophysique et 9 000 m de forage commenceront sur les autres propriétés marocaines, Azegour, Amizmiz et Imiter bis, au second semestre 2021.

À propos de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. est une société canadienne cotée en bourse qui se concentre sur l'exploitation, l'exploration, l'acquisition et le développement de gisements d'argent et d'or. Aya exploite actuellement des installations d'extraction et de traitement à sa mine d'argent de Zgounder, une coentreprise de 85 % à 15 % entre sa filiale, Zgounder Millenium Silver Mining SA, et l'Office national des hydrocarbures et des mines (« ONHYM ») du Royaume du Maroc.

Le portefeuille minier d'Aya comprend également le gisement polymétallique de Boumadine, situé dans les montagnes de l'Anti-Atlas, dans l'est du Maroc, qui est également une coentreprise avec l'ONHYM, dans laquelle Aya conserve une participation de 85 %. En outre, le portefeuille de la société comprend les propriétés Amizmiz et Azegour, toutes deux détenues à 100 %, avec des occurrences d'or, de tungstène, de molybdène et de cuivre au centre d'un district minier historique du Maroc.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »), qui reflètent les attentes de la direction concernant les possibilités de croissance futures d'Aya, ses résultats d'exploitation, ses performances (tant opérationnelles que financières), ses perspectives commerciales (y compris le moment et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des mots tels que « planifie », « s'attend », « ne s'attend pas », « prévu », « tendances », « indications », « potentiel », « estime », « prédit », « anticipe », « établir », « ne prévoit pas », « croit », « a l'intention », « capacité à » et autres expressions similaires ou déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seront », ou sont « susceptibles » d'être pris, de se produire ou d'être atteints, ont été utilisés pour identifier ces informations prospectives. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les orientations en matière de coûts et les prévisions de production d'argent consolidée pour 2021, le calendrier de clôture de l'acquisition d'Algold Resources Ltd., les déclarations et informations relatives au potentiel d'exploration et de développement de Zgounder et à la conversion des ressources minérales inférées en ressources minérales mesurées et indiquées, les possibilités futures d'amélioration du développement de Zgounder, ainsi que la préparation et le dépôt des études de faisabilité applicables à cet égard. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent les convictions actuelles de la direction sur la base des informations dont elle dispose actuellement et sur la base de ce qu'elle estime être des hypothèses raisonnables, Aya ne peut être certaine que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction à la lumière de son expérience, des conditions actuelles et de ses attentes en matière de développements futurs, que la direction juge raisonnables et pertinents, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la clôture et le calendrier du financement, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'exactitude des estimations des réserves minérales et des ressources minérales (y compris, mais sans s'y limiter, les estimations du tonnage et de la teneur du minerai), le prix de l'argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l'énergie, les conditions économiques futures, les estimations futures anticipées des flux de trésorerie disponibles et les plans d'action. Aya vous conseille de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes qui peuvent affecter les déclarations prospectives comprennent, entre autres : les risques inhérents à l'exploration et à la mise en valeur de propriétés minières, y compris les approbations et les permis gouvernementaux, les changements dans la conjoncture économique, les variations du prix mondial de l'argent et d'autres intrants clés, les changements dans les plans de mine (y compris, mais sans s'y limiter, le débit et les récupérations étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, tels que les retards d'exécution des projets, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail dans la notice annuelle 2019 d'Aya datée du 14 mai 2020 et dans d'autres documents déposés par Aya auprès des autorités en matière de valeurs mobilières et de réglementation qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Aya ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les hypothèses liées à ces plans, estimations, projections, croyances et opinions venaient à changer. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toutes les références à Aya incluent ses filiales, sauf si le contexte en exige autrement.

Contact : Benoit La Salle, FCPA FCA, Président & PDG, [email protected] ; Alex Ball, VP, Corporate Development & IR, [email protected]

SOURCE Aya Gold & Silver Inc