Aya Gold & Silver meldet Rekordergebnisse inklusive operativem Cashflow von 3,4 Millionen US-Dollar im 4. Quartal 2020

Rekordproduktion und Explorationsaktivitäten für 2021 prognostiziert

MONTREAL, 26. März 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) („Aya" oder das „Unternehmen") meldete heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2020. Alle Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Highlights 2020 (Stand: 31. Dezember 2020)

Rekord-Silberproduktion von 726.319 Unzen („oz") im Jahr 2020, ein Anstieg von 61 % gegenüber 2019

Einnahmen von 13.822.709 US-Dollar im Jahr 2020, eine Steigerung von 127 % gegenüber 2019

Nettoverlust von 1.779.590 US-Dollar im Jahr 2020 verglichen mit einem Nettoverlust von 576.513 US-Dollar im Jahr 2019

Die monatliche Ausbeute der Mühle stieg auf 78,9 %, wobei im Dezember 2020 677 Tonnen pro Tag („tpd") gefräst wurden

Beinahe-Abschluss einer Betriebsüberprüfung zum Erreichen der Nennkapazität von 700 tpd

Bohrexplorationsprogramm von 19.000 Metern („m") im Vergleich zu einem ursprünglichen Ziel von 15.000m

Start einer Machbarkeitsstudie zur Bewertung des Potenzials für eine Erhöhung der Produktionskapazität auf 2.000 Tonnen pro Tag

Abschluss einer Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von $20.016.468

Starke Liquiditätsposition von 33.291.691 US-Dollar am Jahresende im Vergleich zu 16.628.989 US-Dollar am Jahresende 2019

Stärkung der Governance und Rechenschaftspflicht mit der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden und Managements sowie der Implementierung angemessener Finanz- und Governance-Kontrollen

Änderung des Unternehmensnamens in Aya Gold & Silver Inc.

2021 Ausblick & bisheriges Jahr

Ressourcen-Update im 4. Quartal 2021 nach Erhöhung der M&I-Mineralressourcen um 340 % auf 44,4 Mio. Unzen

Prognose von 1,2 Mio. Unzen Produktion zu Cash-Kosten von 11,28 US-Dollar/oz ist eine neue Bestmarke des Unternehmens

Die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie für die 2.000-tpd-Erweiterung laufen und sollen in Q4 2021 abgeschlossen werden

Erwerb der Tijirit-Liegenschaft von Algold Resources Ltd. im Gange - eine vollständig genehmigte, in naher Zukunft produzierende Anlage in Mauretanien

„Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Aya-Team für seine harte Arbeit und sein kontinuierliches Engagement im Jahr 2020", sagte Benoit La Salle, Präsident und CEO. „In allen Bereichen, einschließlich des operativen Geschäfts, der Exploration und der Entwicklung, gab es bedeutende Verbesserungen und sogar neue Bestmarken, insbesondere im vierten Quartal, was die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr 2021 schafft. Wir erwarten, im Jahr 2021 viele Meilensteine bei Zgounder zu erreichen, einschließlich einer Rekorderzeugung von 1,2 Mio. Unzen Silber, zusätzlich zum Abschluss unserer Machbarkeitsstudie und unserem bisher umfangreichsten Bohrprogramm, das es uns ermöglicht, unser strategisches Ziel von 100 Mio. Unzen Silberressourcen bis zum Jahresende zu erreichen. Wir setzen unsere Vision um und sind auf einem guten Weg, durch unsere Arbeit bei Zgounder und unsere regionalen Explorationsaktivitäten in Marokko zusätzlichen Shareholder Value zu generieren."

Jährliche Highlights 2020

Wichtige Leistungsdaten

2020 2019 Variation '20 vs '19 Betrieblich







Verarbeitetes Erz (Tonnen)

128.923 100.667 28 % Durchschnittsgrad (g/t Ag)

255 218 17 % Mühlenrückgewinnung (%)

68,7 % 64,2% 7% Produzierte Silberbarren (oz)

439.448 286.294 53% Produziertes Silber in Konzentrat zum Verkauf (oz)

286.871 166.122 73% Produziertes Silber gesamt (oz)

726.319 452.416 61% Verkaufte Silberbarren (oz)

395.489 262.837 50% Silber in Konzentrat zu verkaufen Verkauft (oz)

266.079 163.068 63% Silberverkäufe gesamt (oz)

661.567 425.905 55% Finanzielles







Einnahmen

13.822.709 6.081.400 127% Umsatzkosten

9.779.055 5.147.137 90% Bruttomarge

4.043.654 934.263 333% Betrieblich (Verlust)

(832.832) 42.921 2040% Netto (Verlust) Ergebnis

(1.779.590) (576.513) 139% Operative Zahlungsströme

1.278.193 3.574.536 67% Bargeld und zweckgebundene Bargeldanlage

33.291.691 16.628.989 100% Veränderung der Positionen des Betriebskapitals

(1.347.195) 1.286.749 207%









Aktionäre







(Verlust) Ergebnis je Aktie ("EPS") - unverwässert & verwässert

(0,021) (0,007)



Jährliche finanzielle und operative Highlights 2020

Ein Teil der 2020er-Highlights resultiert aus einer Reihe von betrieblichen Änderungen, die Ende des dritten Quartals 2020 im Rahmen des Turnaround-Plans für den Betrieb von Zgounder umgesetzt wurden:

Rekord-Silberproduktion von 726.319 oz im Jahr 2020, ein Anstieg von 61% im Vergleich zur Silberproduktion von 452.416 oz im Jahr 2019

Einnahmen von 13.822.709 US-Dollar im Jahr 2020 im Vergleich zu 6.081.400 US-Dollar im Jahr 2019, bedingt durch die Rekordproduktion und einen Rückgang des durchschnittlichen realisierten Silberpreises um 46 %.

Operativer Cashflow von 1.278.193 US-Dollar im Jahr 2020 im Vergleich zu 3.574.536 US-Dollar im Jahr 2019

Nettoverlust von 1.779.590 US-Dollar im Jahr 2020 aufgrund der Gewährung von Aktienkaufoptionen, die einen Aufwand von 2.916.399 US-Dollar verursachten. Ohne diesen nicht zahlungswirksamen Aufwand hätte der Nettogewinn 1.539.281 US-Dollar betragen.

Verarbeitetes Erz von 128.923 Tonnen im Jahr 2020, eine Steigerung von 28 % im Vergleich zu 100.667 Tonnen im Jahr 2019

Der durchschnittliche Gehalt in der Mühle betrug 255 Gramm pro Tonne („g/t") Silber im Jahr 2020 im Vergleich zu 218 g/t Silber im Jahr 2019

Finanzielle und operative Highlights im vierten Quartal 2020

Die folgenden Highlights wurden durch eine Reihe von operativen Änderungen, die Ende des 3. Quartals 2020 im Rahmen des Turnaround-Plans für den Betrieb von Zgounder umgesetzt wurden, positiv beeinflusst:

Operativer Cashflow von 3.409.415 US-Dollar im 4. Quartal 2020, eine Steigerung von 201 % im Vergleich zu 1.105.928 US-Dollar im 4. Quartal 2019

Gesamtsilberproduktion von 407.986 oz in Q4 2020, eine Steigerung um 180 % im Vergleich zu Q4 2019

Gesamtsilberverkäufe von 443.454 oz im 4. Quartal 2020, ein Anstieg von 164 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019

Verarbeitetes Erz von 52.115 Tonnen im 4. Quartal 2020, ein Anstieg von 480 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019

Die Mühlenausbeute stieg auf 78,9 % bei 677 tpd, die im Dezember 2020 gefräst wurden, verglichen mit einer Ausbeute von 64,1 % in Q4 2019

2020 Betrieb

Bei Zgounder wurde ein 12-monatiger Betriebsoptimierungsplan gestartet, um die Namesplate-Kapazität von 700 tpd zu erreichen. Im späten 3. Quartal 2020 wurden vier wesentliche betriebliche Verbesserungen umgesetzt, darunter die Reorganisation des Flowsheets, die Kontrolle des Gehalts, der selektive Abbau und der Mühlendurchsatz. Die wichtigste Verbesserung war die Neukonfiguration des Aufbereitungs-Fließschemas, bei dem die Arbeitsgänge der Cyanidations- und Flotationsanlage getrennt wurden. Nach den betrieblichen Änderungen konnten der Durchsatz, die Erzverarbeitung, die Ausbeute und die Produktion erheblich gesteigert werden.

Im August startete das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie, um die Erweiterung der Kapazität der Silbermine Zgounder von 700 auf 2.000 Tonnen pro Tag zu bewerten. Seitdem hat das Unternehmen mehrere Auftragnehmer für bestimmte Bereiche im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie beauftragt. Die geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Feldarbeiten haben bereits begonnen, und für ihre Fertigstellung wurde ein Budget von 2,4 Millionen US-Dollar festgelegt.

Explorationsbericht 2020

Im Jahr 2020 wurde das anfängliche 15.000 m lange Explorationsprogramm bei Zgounder zweimal erweitert, um an die starken Ergebnisse anzuknüpfen, und schloss das Jahr mit 284 Diamantbohrlöchern auf 19.000 m Bohrlänge ab. Das Explorationsprogramm verfolgte zwei Ziele: erstens die Erhöhung des Konfidenzniveaus der Mineralressourcen durch die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressource von 28,3 Mio. Unzen Silber in die M&I-Klassifizierung; und zweitens die Identifizierung einer neuen aussichtsreichen Mineralisierung in der Tiefe und die bessere Charakterisierung des Mineralressourcenpotenzials im östlichen Teil der Lagerstätte. Das Unternehmen war in beiden Fällen erfolgreich und erweiterte die Mineralisierung um etwa 90 m entlang der östlichen Streichenerweiterung und in der Tiefe.

Nach Abschluss des Explorationsprogramms 2020 wurde eine aktualisierte Mineralressourcenerklärung für Zgounder zusammen mit den Bohrergebnissen von 2018 und 2019 erstellt. Zusätzlich zu den M&I-Mineralressourcen, die auf 44,4 Millionen Unzen Silber anstiegen, wurde für Zgounder ein Explorationsziel von 3-6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 190-295 g/t Silber für 20-60 Millionen Unzen Silber in der Tiefe und entlang der seitlichen Erweiterungen festgelegt. Das Explorationsziel wurde von einer größeren mineralisierten Umhüllung abgeleitet, die alle Mineralabschnitte einschließt, während die gemeldeten Mineralressourcen ausgeschlossen wurden. Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur, und es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren.

Exploration 2021

Für Zgounder wurde ein erstes Explorationsbudget von 6,7 Mio. US-Dollar für insgesamt 41.000 m Bohrungen im Jahr 2021 festgelegt. Von diesen 41.000 m werden 35.000 m Diamantbohrungen auf der Bergbaukonzession Zgounder und 6.000 m RC-Bohrungen auf den regionalen Konzessionen Zgounder durchgeführt werden. Das 35.000 m lange Bohrprogramm wird sich auf das Explorationszielgebiet konzentrieren, um die Ressource weiter zu erweitern und eine erste Reservenerklärung zu unterstützen.

Die Explorationsaktivitäten, die Feldarbeiten und geophysikalische Untersuchungen sowie 9.000 m Bohrungen umfassen, werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf den anderen marokkanischen Grundstücken Azegour, Amizmiz und Imiter bis beginnen.

Informationen zu Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration, den Erwerb und die Erschließung von Silber- und Goldlagerstätten konzentriert. Aya betreibt derzeit Bergbau- und Verarbeitungsanlagen in seiner Silbermine Zgounder, einem 85%-15%-Joint-Venture zwischen seiner Tochtergesellschaft, Zgounder Millenium Silver Mining SA, und dem Office National des Hydrocarbures et des Mines („ONHYM") des Königreichs Marokko.

Zu Ayas Minenportfolio gehört auch die polymetallische Lagerstätte Boumadine im Anti-Atlas-Gebirge im Osten Marokkos, die ebenfalls ein Joint Venture mit ONHYM ist, an dem Aya zu 85 % beteiligt ist. Darüber hinaus umfasst das Portfolio des Unternehmens die Grundstücke Amizmiz und Azegour, die sich beide zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden, mit Gold-, Wolfram-, Molybdän- und Kupfervorkommen im Zentrum eines historischen Bergbaureviers in Marokko.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ayagoldsilver.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Darüber hinaus umfasst das Portfolio des Unternehmens die Grundstücke Amizmiz und Azegour, die beide zu 100 % oDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen („zukunftsgerichtete Aussagen"), die die Erwartungen des Managements in Bezug auf die zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten von Aya, die Betriebsergebnisse, die Leistung (sowohl operativ als auch finanziell), die Geschäftsaussichten (einschließlich des Zeitplans und der Erschließung neuer Lagerstätten und des Erfolgs der Explorationsaktivitäten) und andere Möglichkeiten widerspiegeln. wned, mit Gold-, Wolfram-, Molybdän- und Kupfervorkommen im Zentrum eines historischen Bergbaureviers in Marokko. Wo immer möglich, werden Wörter wie „plant", „erwartet", „nicht erwartet", „vorgesehen", „Trends", „Hinweise", „potenziell", „schätzt", „sagt voraus", „antizipiert", „festzustellen", „nicht zu erwarten", „glaubt", „beabsichtigt", „Fähigkeit zu" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", „könnte", „würde", „könnte", „wird" oder "wahrscheinlich" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, wurden verwendet, um solche zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Kostenprognosen und die Prognose der konsolidierten Silberproduktion für das Jahr 2021, den Zeitpunkt des Abschlusses der Akquisition von Algold Resources Ltd., Aussagen und Informationen hinsichtlich des Explorations- und Erschließungspotenzials von Zgounder und der Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in gemessene und angezeigte Mineralressourcen, zukünftige Möglichkeiten zur Verbesserung der Erschließung bei Zgounder sowie die Erstellung und Einreichung von entsprechenden Machbarkeitsstudien in diesem Zusammenhang. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements widerspiegeln, die auf den Informationen basieren, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann Aya nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, Meinungen und Analysen des Managements im Hinblick auf seine Erfahrungen, die aktuellen Bedingungen und seine Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, die das Management für angemessen und relevant hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Annahmen beinhalten unter anderem den Abschluss und den Zeitpunkt der Finanzierung, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen (einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, der Erz-Tonnage- und Erz-Gehalt-Schätzungen), den Silberpreis, die Wechselkurse, die Treibstoff- und Energiekosten, die zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen, die voraussichtlichen zukünftigen Schätzungen des freien Cashflows und die Handlungsmöglichkeiten. Aya warnt Sie davor, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Erlaubnisse, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen des weltweiten Silberpreises und anderer wichtiger Inputs, Änderungen der Minenpläne (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Durchsatz und die Gewinnung, die durch metallurgische Eigenschaften beeinflusst werden) und andere Faktoren, wie z.B. Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Aya liegen, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresinformationsblatt 2019 von Aya vom 14. Mai 2020 und in anderen Einreichungen von Aya bei Wertpapier- und Regulierungsbehörden ausführlicher beschrieben sind, die auf SEDAR www.sedar.com. Aya übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Annahmen im Zusammenhang mit diesen Plänen, Schätzungen, Projektionen, Überzeugungen und Meinungen ändern. Nichts in diesem Dokument ist als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aya-Wertpapieren zu verstehen. Alle Verweise auf Aya schließen ihre Tochtergesellschaften ein, sofern der Kontext nichts anderes erfordert.

Kontakt: Benoit La Salle, FCPA FCA, President & CEO, [email protected]; Alex Ball, VP, Corporate Development & IR, [email protected]

