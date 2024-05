Azazie, la première marque de mariage DTC, dévoile le guide de mariage ultime pour la mariée de l'été 2024

LOS ANGELES, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Azazie , la marque leader des mariages DTC, est ravie d'annoncer la sortie de son guide définitif sur la destination des robes de mariée et des robes de mariée pour les épouses d'été 2024. Alors que le monde devient de plus en plus connecté et que les couples recherchent des lieux uniques pour échanger des vœux, Azazie est à l'avant-garde, offrant une collection exquise conçue pour répondre aux rêves de chaque mariée qui se lance dans un voyage de mariage à destination.

Robes de Mariée : des tendances adaptées à toutes les destinations

Boho Luxe : Pour les épouses libres, les robes bohémiennes d'Azazie sont dotées de lacets délicats et de silhouettes sans effort, parfaites pour une cérémonie de coucher de soleil sur la plage ou une aventure rustique à la campagne.

Minimalist Muse : Élégants, simples et sublimes, les motifs minimalistes d'Azazie offrent une touche moderne au look nuptial classique, idéal pour un mariage chic au paysage urbain ou une soirée sophistiquée au bord de la mer.

Romance coloré : rompant avec la tradition, Azazie présente une palette de robes pastel, permettant aux épouses d'exprimer leur individualité et de compléter les teintes locales de la destination de leur choix.

Robes De Demoiselle d'Honneur : le complément parfait

Qu'il s'agisse d'échanger des vœux sur une plage embrassée par le soleil ou sur les murs d'un ancien château, les robes de mariée d'Azazie sont conçues pour compléter le cadre unique de chaque mariage de destination :

Palette Perfection : Inspirée par des paysages globaux, la gamme de couleurs complète n'importe quelle toile de fond de mariage, garantissant des photographies époustouflantes et une esthétique cohérente.

Ajustement flexible : Reconnaissant les défis logistiques des mariages à destination, Azazie propose des robes fabriquées sur commande pour un ajustement parfait, réduisant ainsi le besoin de modifications.

Inclusion de la taille : Englobant tous les types de corps, Azazie offre une gamme de tailles étendue, garantissant à chaque femme mariée un sentiment de beauté et de confiance.

À propos d'Azazie :

Azazie est le premier e-détaillant direct au consommateur (DTC), qui propose un éventail de robes de mariée, de robes de mariée, de robes d'invitée, de robes de soirée et d'accessoires. Conçue à Los Angeles, Azazie perturbe l'industrie traditionnelle du mariage en présentant des robes fabriquées sur commande à un prix abordable. La marque se consacre à la promotion de la mode positive pour le corps, en veillant à ce que toutes les robes soient méticuleusement coupées et cousues à la commande, et en offrant une personnalisation gratuite de la taille. Explorez notre site Web pour découvrir des centaines de robes et de robes de mariées, disponibles dans plus de 80 couleurs attrayantes.