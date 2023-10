Azeem Baig, ex-dirigeant d'Amazon, rejoint OPLOG pour rehausser l'excellence opérationnelle

LEIGHTON BUZZARD, Angleterre, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'important fournisseur de services d'exécution omnicanale et société technologique OPLOG est ravi d'annoncer la nomination de l'ancien directeur régional d'Amazon Azeem Baig au poste de vice-président de l'exécution. Azeem Baig jouera un rôle essentiel dans la mission de l'OPLOG qui consiste à créer un réseau mondial de distribution, à améliorer l'expérience client, à promouvoir l'excellence opérationnelle et à fournir un service inégalé à l'échelle mondiale.

Azeem Baig - OPLOG Vice President of Fulfillment

Grâce à ses 7 ans d'expérience remarquable chez Amazon, Azeem Baig jouit d'une compréhension nuancée du paysage mondial de la logistique d'exécution. Il a considérablement façonné le domaine de l'exécution en commençant en tant que responsable de pays dans la région MENA, puis en tant que responsable des opérations dans la région EMEA.

Ses postes ont toujours porté sur la sécurité et la performance, la mise en place de stratégies d'amélioration des activités et la supervision de projets de transformation dans les régions EMEA et MENA. Associée à la vision d'OPLOG, cette expérience place l'entreprise sur une voie prometteuse. En plus de superviser les vastes capacités d'exécution d'OPLOG, Azeem Baig jouera un rôle central dans la mise au point des processus au sein de chaque établissement afin d'assurer une efficacité optimale. Son leadership se concentrera sur les mesures de performance, l'amélioration des stratégies pour des livraisons rapides et précises, et l'amélioration continue de l'expérience client.

Comme l'affirme Halit Develioglu, directeur général et fondateur : « Intégrer Azeem Baig en tant que vice-président de l'exécution s'harmonise parfaitement avec notre vision stratégique. Son expérience remarquable chez Amazon sera une pierre angulaire qui permettra d'assurer l'excellence opérationnelle dans l'ensemble de nos centres de distribution — un élément essentiel de notre stratégie d'expansion mondiale. L'intégration d'Azeem reflète notre engagement indéfectible envers une expérience client supérieure et notre approche déterminée et axée sur le client. L'avenir semble prometteur, et la contribution d'Azeem sera importante dans notre cheminement collectif. »

Sous sa direction compétente, Azeem Baig a permis à Amazon de franchir des étapes importantes. Il a notamment réduit de 12 % les coûts opérationnels d'Amazon Transportation au Moyen-Orient. Sa compréhension stratégique approfondie a également été démontrée lorsqu'il a lancé avec succès six nouvelles stations de livraison pour Amazon Logistics.

En 2023, OPLOG s'est lancé dans une année d'expansion mondiale en ouvrant deux nouveaux centres de distribution aux États-Unis et au Royaume-Uni, et devrait en dévoiler un autre en Allemagne d'ici la fin de l'année. L'expertise d'Azeem Baig contribuera à façonner la stratégie de croissance de l'entreprise et à s'assurer que chaque nouveau centre s'intègre parfaitement dans l'écosystème technologique d'OPLOG. Le fondateur et directeur général Halit Develioglu a ajouté : « Notre objectif principal chez OPLOG est de servir de pont pour les marques de e-commerce visant une portée mondiale en garantissant une qualité uniforme et un service unique et rationalisé. L'expérience d'Azeem chez Amazon valide cet engagement. Son implication renforce notre promesse envers nos partenaires, en leur assurant une expérience d'expansion mondiale unifiée. »

Alors qu'OPLOG trace la voie pour devenir un leader mondial dans le domaine du e-commerce, Azeem Baig est impatient de contribuer à ce parcours : « Je tiens à remercier Halit et l'ensemble de l'équipe OPLOG pour leur ouverture à partager leurs points de vue sur la mission et la vision de l'organisation et sur le parcours que nous poursuivrons pour créer de la valeur pour nos clients. De nombreux projets passionnants aideront nos clients à prospérer dans un monde numérique mondialisé. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer mes nouvelles fonctions et d'utiliser mes compétences et mon expérience pour créer des processus, des capacités et des mécanismes visant à d'accélérer notre croissance. »

À propos d'OPLOG

Fondée en 2013 et basée aux Pays-Bas, OPLOG est une importante entreprise technologique d'exécution omnicanale qui dispose d'entrepôts de pointe en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le service d'exécution technologique d'OPLOG, alimenté par son logiciel propriétaire et par le robot d'exécution de pointe TARQAN, améliore les opérations de centaines d'entreprises B2C et B2B, telles qu'Atomy, Rossmann et Tupperware, en fournissant des services d'exécution plus rapides et de haute qualité.

Après avoir levé 11 millions d'euros de financement et avec une équipe de plus de 300 personnes, dont 100 ingénieurs et développeurs, OPLOG continue de repousser les limites en fournissant des services d'exécution technologiques exemplaires à l'échelle mondiale. Pour plus de détails, veuillez nous contacter à [email protected] .

