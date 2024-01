Azentio Software et Regula s'associent pour renforcer la vérification de l'identité dans le cadre de l'intégration numérique

Ce partenariat permettra d'exploiter les technologies de pointe de Regula en matière d'authentification des documents et de détection de la vivacité des visages

SINGAPOUR, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Regula, un développeur mondial de dispositifs médico-légaux et de solutions de vérification d'identité (IDV).

Ce partenariat permettra à Azentio d'exploiter l'expertise de Regula en matière de vérification d'identité et de renforcer ainsi sa capacité à intégrer de manière transparente la vérification d'identité dans ses solutions d'intégration numérique. Deux solutions de Regula, Regula Document Reader SDK et Regula Face SDK , seront intégrées aux plateformes Azentio ONEBanking et Azentio ONECapitalMarkets . Avec un flux complet de vérification d'identité, Regula Document Reader SDK assurera une preuve d'identité automatisée et sécurisée, tandis que Regula Face SDK effectuera instantanément une vérification biométrique comprenant la détection de la présence et la correspondance des visages au cours d'une seule interaction. Ces technologies permettront aux clients d'Azentio de bénéficier d'une vérification d'identité instantanée et sans fraude, ajoutant confiance, efficacité et sécurité à leurs processus opérationnels.

Regula Document Reader SDK permet des vérifications complètes de l'authenticité des documents d'identité en tant que partie intégrante d'une procédure KYC plus large. Dans les scénarios d'intégration à distance, la solution capture instantanément une pièce d'identité fournie, identifie automatiquement son type, lit et valide les données de la zone visuelle, du MRZ, du code-barres et de la puce RFID pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérences, et effectue des contrôles d'authenticité approfondis de chaque élément de sécurité pour déterminer toute altération qui pourrait indiquer une fraude. Soutenu par la base de données propriétaire de Regula, qui est la plus complète au monde avec plus de 13 000 modèles de documents d'identité provenant de 247 pays et territoires, Regula Document Reader SDK peut vérifier presque tous les documents d'identité, quel que soit leur type ou leur pays d'origine.

Pour la vaste clientèle d'Azentio, composée de banques et d'institutions financières opérant en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, il s'agira d'un atout essentiel et polyvalent.

Regula Face SDK aidera les clients d'Azentio à renforcer la vérification d'identité avec des contrôles biométriques, en utilisant les technologies avancées de correspondance des visages et de détection de la vivacité de la solution. Cette solution permet de s'assurer qu'une organisation intègre une personne réelle et qu'elle est bien celle qu'elle prétend être, en comparant un selfie avec d'autres portraits figurant dans le document d'identité. La vérification biométrique est une mesure antifraude fiable qui contribue à éliminer de manière significative le risque d'attaques de présentation, même les plus sophistiquées.

Khaled Berjawi, chef de la gestion des produits, banque et marchés des capitaux chez Azentio, a déclaré : « Chez Azentio, cultiver une expérience d'intégration numérique transparente, sécurisée et technologiquement avancée n'est pas seulement une mission, c'est une obsession. Avec Regula comme partenaire stratégique, nous ne nous contentons pas de changer la donne, nous réécrivons les règles de la confiance à l'ère numérique. Ensemble, nous guidons nos clients vers un avenir où la confiance rencontre l'innovation, orchestrant une symphonie de technologie de pointe et de confiance inébranlable qui ouvre la voie à une nouvelle ère de vérification de l'identité. »

Ihar Kliashchou, directeur de la technologie chez Regula, commente : « Nous sommes heureux de joindre nos forces à celles d'Azentio pour renforcer la vérification de l'identité dans les processus d'intégration à distance et de KYC pour les banques et autres institutions financières à travers les continents. Les services financiers sont parmi les secteurs les plus vulnérables en matière de fraude d'identité. Notre récente enquête a montré qu'une telle menace a coûté près d'un demi-million de dollars américains à une banque sur trois dans le monde l'année dernière. Ce secteur a donc vraiment besoin de la réglementation la plus stricte et, par conséquent, des solutions les plus puissantes capables de répondre à des normes aussi élevées. »

À propos d'Azentio Software

Azentio fournit des produits logiciels essentiels aux banques, aux fournisseurs de services financiers et aux assureurs dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Inde. La société propose également des solutions ERP aux entreprises de taille moyenne.