Azentio Software ganha dupla homenagem no IBSi Global FinTech Innovation Awards 2023

SINGAPURA, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software ("Azentio"), uma empresa de tecnologia com sede em Singapura proprietária de fundos assessorados pela Apax Partners, anunciou hoje que ganhou dois prêmios na 5ª edição do prestigiado Global FinTech Innovation Awards 2023 da IBS Intelligence (IBSi). Os prêmios foram formalmente apresentados no Cedar-IBSi Summit on Digital & Core Banking, ocorrido recentemente em Mumbai.

A Azentio ganhou os prêmios de 'Melhor Implementação Bancária Islâmica: Melhor Implementação de Projeto' por seu trabalho com o Summit Bank Limited, Paquistão; e de 'Melhor Implementação de Serviços de Transação Bancária: Melhores Ferramentas e Práticas Adotadas' por seu trabalho com o Vision Bank, Emirados Árabes Unidos (EAU). Ambos os prêmios homenagearam as implementações direcionadas a resultados da iMAL, a plataforma bancária islâmica da Azentio e a primeira a ser certificada pela Organização de Contabilidade e Auditoria para Instituições Financeiras Islâmicas (AAOIFI).

Os Global FinTech Innovation Awards buscam homenagear bancos, instituições financeiras e atores de tecnologia por sua excelência em inovações usando tecnologias emergentes. A última edição reconheceu as implementações mais inovadoras e geradoras de impacto em 30 categorias, com mais de 250 indicações recebidas de 49 países.

Ao aplaudir a Azentio por ganhar os prêmios, Nikhil Gokhale, Diretor de Pesquisa e Propriedades Digitais da IBS Intelligence, disse: "Parabéns à Azentio por suas merecidas vitórias. A jornada do Summit Bank com a Azentio representa uma combinação harmoniosa de inovação tecnológica e implementação estratégica, resultando em operações bancárias que não só estão conforme os princípios islâmicos, mas também impulsionam o banco para uma era de eficiência, controle e enfoque no cliente. Contudo, a implementação bem sucedida da solução iMAL Core Banking no Vision Bank, integrada perfeitamente com plataformas digitais de terceiros, reflete um salto estratégico para o banco no atendimento a seus clientes comerciais empresariais. A agilidade, o planejamento meticuloso e a governança do projeto destacam o compromisso com a eficiência, a inovação e o enfoque no cliente."

L Guru Raghavendran, Vice-Presidente Sênior de Mercados Bancário e de Capital da Azentio, declarou: "O sistema bancário islâmico está expandindo constantemente sua base de ativos e crescendo para ser um mercado competitivo. Nestes tempos, estamos orgulhosos da parceria com o Summit Bank e o Vision Bank, dois grandes bancos islâmicos da região, que os ajuda a competir digitalmente e a cumprir seus objetivos de inclusão financeira com acesso mais fácil, inovação contínua de produtos e estrita conformidade e governança. Nosso mais sincero agradecimento ao Summit Bank e ao Vision Bank por escolherem a solução iMAL Core Banking da Azentio, e à IBS Intelligence por nos homenagear com estes cobiçados prêmios."

É importante notar aqui que a Azentio conquistou posições superiores em diversas categorias no exclusivo Leadership Club da IBSi Sales League Table (SLT) 2023, garantindo as classificações Número Um em Amplitude de Produto; Serviços Bancários Islâmicos I Empréstimo de Varejo (para a plataforma Azentio ONEBanking ); Automação de Processos / BPM (para o conjunto de serviços bancários da Azentio); e Soluções de Insurtech (para a plataforma Azentio ONE Insurance).

