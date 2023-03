Azentio Software remporte la palme d'or du meilleur ERP Cloud pour l'industrie manufacturière

SINGAPOUR, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software a le plaisir d'annoncer qu'elle a été nommée lauréate d'or de la catégorie « Best Industry Cloud ERP for Manufacturing » (Meilleur ERP Cloud pour l'industrie manufacturière) lors des Middle East & North Africa Stevie® Awards, qui se sont tenus le samedi 18 mars au Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Ce prix prestigieux récompense l'innovation et l'excellence des organisations dans 18 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement d'Azentio à fournir des solutions ERP Cloud innovantes et fiables qui répondent aux besoins des entreprises manufacturières de classe mondiale dans la région MENA.

Azentio ONEERP Manufacturing Cloud est conforme à la norme IR 4.0 et prend en charge la numérisation des entreprises manufacturières dans divers domaines, notamment l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, le caoutchouc et le plastique. C'est l'une des premières plateformes ERP de l'industrie manufacturière à offrir une solution Cloud révolutionnaire basée sur la blockchain pour l'industrie halal.

La plateforme fournit un système entièrement intégré et collaboratif qui fusionne la fabrication numérique et les composants SCM pour faire face aux conditions dynamiques de la chaîne de valeur de l'industrie et répondre aux demandes changeantes des clients. Elle optimise les processus commerciaux pour la fabrication, la distribution et la gestion financière grâce à une technologie avancée, une sécurité logicielle robuste et une évolutivité de premier ordre.

Suryanarayan Kasichainula, président et responsable mondial de l'ERP chez Azentio Software, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être désignés comme le « meilleur ERP Cloud pour l'industrie manufacturière » lors des Stevie® Awards. Chez Azentio, nous nous efforçons de révolutionner la façon dont les entreprises manufacturières fonctionnent dans l'ère moderne de la technologie Cloud. Nos solutions ERP de pointe permettent à nos clients d'opérer une transformation numérique et de réussir dans le paysage commercial complexe d'aujourd'hui. »

Maggie Miller, présidente des Stevie® Awards, a indiqué : « Nous avons été impressionnés par les fonctionnalités d'Azentio ONEERP Manufacturing Cloud, qui alimente de nombreuses entreprises de taille moyenne dans le monde. Cette plateforme Cloud de pointe rassemble les capacités des finances, de l'approvisionnement, de la gestion de projet, des ressources humaines et du contrôle de gestion sur une plateforme Cloud unifiée qui partage les données en temps réel et qui est conçue avec une approche puissante et centrée sur les personnes. Elle supporte les changements rapides et continus tout en offrant une adaptation individualisée aux clients à grande échelle, en fournissant les bons outils pour unifier les processus dans l'ensemble de l'organisation. »

À propos d'Azentio Software

Azentio fournit des produits logiciels essentiels aux banques, aux institutions financières islamiques et aux compagnies d'assurance dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Inde. La société propose également des solutions ERP aux entreprises de taille moyenne.

