Azentio Software remporte le prix InsureTek Core Transformation Leader of the Year 2022

SINGAPOUR, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix InsureTek Core Transformation Leader of the Year 2022. Le prix a été remis à la société lors de la Conférence internationale InsureTek Middle East 2022 et de la cérémonie de remise des prix d'excellence Golden Shield, à l'Adress Dubai Marina, EAU, les 9 et 10 février.

Les prix InsureTek récompensent les entreprises leaders du secteur qui contribuent à l'évolution de l'industrie des assurances. La catégorie InsureTek Core Transformation Leader of the Year a été créée pour récompenser les innovations technologiques, les solutions numériques, les fonctionnalités produits innovantes, la valeur client, les secteurs d'activité pris en charge, la méthodologie de mise en œuvre, la tarification et les services d'assistance. À travers toutes ces facettes, Azentio Software s'est montrée particulièrement méritante.

« Nous sommes très heureux de voir Azentio Software remporter le prix InsureTek Core Transformation Leader of the Year. Cette incroyable reconnaissance de l'industrie réaffirme la confiance de nos clients dans notre logiciel et constitue donc un puissant moteur pour continuer à investir dans notre plateforme d'assurance. De plus, cette reconnaissance reflète notre approche centrée sur le client et notre engagement à apporter le meilleur des technologies émergentes qui permettent à nos clients d'être prêts pour l'avenir », a déclaré Vipul Sud, responsable des assurances chez Azentio Software.

La suite d'assurance d'Azentio est une suite d'administration multi-lignes entièrement développée et hautement configurable, avec des moteurs de notation et de règles commerciales configurables qui peuvent aider à répondre aux exigences les plus strictes du secteur. Elle améliore la vitesse des transactions standard en les accélérant grâce à l'automatisation et au traitement direct. Plus de 250 assureurs de premier plan à travers le monde ont adopté Azentio Insurance Suite pour transformer leurs activités à l'aide d'une technologie innovante afin d'améliorer leurs modèles opérationnels, la croissance des primes, la fidélisation des clients et leurs bénéfices.

À propos d'Azentio Software

Azentio Software fournit des produits logiciels verticaux essentiels à des clients des secteurs verticaux de la banque, des services financiers et de l'assurance, notamment des produits clés tels que Kastle™ (plateforme bancaire universelle), iMAL™ (plateforme bancaire centrale islamique), Amlock™ (suite logicielle de conformité), Premia™ Astra (logiciel d'assurance centrale), Orion™ (logiciel de planification des ressources d'entreprise) et MFund Plus™ (plateforme de gestion d'actifs et de patrimoine). Azentio compte plus de 800 clients dans plus de 60 pays avec une équipe de plus de 2 400 employés répartis dans des bureaux dans 9 pays dans le monde. Azentio Software Private Limited est entièrement détenue par des fonds conseillés par Apax Partners. Plus d'informations sont disponibles à l'adresse www.azentio.com

