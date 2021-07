Azrieli Group unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme des norwegischen Unternehmens Green Mountain, AS, das im Bereich Rechenzentren tätig ist

Der Konzern tätigt eine Investition von 7,6 Milliarden NOK, etwa 2,8 Milliarden NIS

TEL AVIV, Israel, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die Azrieli Group (TASE: AZRG) gibt die Ausweitung seiner Aktivitäten im Bereich Rechenzentren auf Europa bekannt und unterzeichnet hierfür eine bedeutende Vereinbarung über den Erwerb eines privaten Unternehmens, das in diesem Bereich in Skandinavien tätig ist. Im Rahmen der Transaktion erwirbt der Konzern 100 % des Aktienkapitals von Green Mountain für rund 2,8 Mrd. NIS.

Green Mountain ist ein privates Unternehmen, das 2009 in Norwegen gegründet wurde und seit seiner Gründung im Bereich der Serverfarmen tätig ist, und zwar in drei Hauptbereichen: (a) Planung und Bau von Serverfarmen mit hoher Informationssicherheit; (b) Bereitstellung von fortschrittlichen Service-Farm-Diensten für Organisationen und Großkunden; (c) hocheffizienter Betrieb von Serverfarmen unter Nutzung von 100 % erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hält mehrere Immobilien, die an Dritte vermietet sind und von dem Unternehmen für seine Tätigkeit im Bereich der Serverfarmen genutzt werden.

Green Mountain betreibt drei Serverfarmen in Norwegen und hat zum Zeitpunkt dieses Berichts Verträge über ca. 24 MW mit Kunden für eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 7,5 Jahren abgeschlossen. Green Mountain verfügt an diesen und weiteren Standorten über ein zukünftiges Bau- und Entwicklungspotenzial von ca. 520 MW.

Nachforschungen des Unternehmens haben ergeben, dass der skandinavische und insbesondere der norwegische Markt ein signifikantes Wachstum im Bereich der Rechenzentren erlebt und von einer außergewöhnlichen Verfügbarkeit von Strom profitiert. Darüber hinaus sind die Stromkosten in diesem Land im europäischen Vergleich sehr niedrig und der Strom wird in Norwegen zu 100 % aus umweltfreundlichen Quellen erzeugt.

In den letzten Jahren hat Green Mountain eine jährliche Wachstumsrate von etwa 50 % erreicht; zu den Kernkunden des Unternehmens zählen unter anderem wichtige Kunden aus der Cloud-Branche und bedeutende Kunden aus dem Bereich High Performance Computing (HPC).

Die wichtigsten Finanzdaten von Green Mountain (NIS in Tausend)



Prognose für 31. Dezember 2022 30. Juni 2021 Dezember 2020 Dezember 2019 MW 49MW 24MW 16MW 10MW Repräsentativer NOI 176.000 85.000 54.000 40.000

Die Gegenleistung wird vom Unternehmen selbst finanziert, unter anderem durch einen Teil der Erlöse aus der Fremdkapitalaufnahme, die das Unternehmen derzeit durchführt. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, im Zusammenhang mit der Transaktion über die Tochtergesellschaft oder GM ein spezielles Darlehen von einem Finanzinstitut in Höhe von bis zu 50 % der Gegenleistung zu erhalten, dessen Bedingungen derzeit noch nicht festgelegt sind.

Die Übernahme von Green Mountain erfolgt im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens, in deren Kontext das Unternehmen in den Bereich der Serverfarmen einsteigt und seine Aktivitäten in diesem Bereich ausbaut.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Präsenz von Green Mountain auf dem europäischen Markt für Rechenzentren, das erfahrene Management, das Fachwissen und die geschäftlichen Verbindungen zu nutzen, um in diesem Markt, der durch hohe Wachstumsraten und hohe Renditen gekennzeichnet ist, Fuß zu fassen und zu wachsen. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen die derzeitigen Aktivitäten von Green Mountain auf dem europäischen Markt in Zukunft zu erweitern.

Danna Azrieli, Chairman der Azrieli Group: „Die Übernahme von Green Mountain ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der Strategie der Azrieli Group, internationale Aktivitäten im Bereich Rechenzentren aufzubauen. Die Kombination der Aktivitäten in Nordamerika durch Compass mit der Akquisition von Green Mountain in Europa wird es der Azrieli Group ermöglichen, ein bedeutender Global Player in diesem wachsenden und sich entwickelnden Bereich zu werden.

Der Bereich Rechenzentren stellt die neue Rendite-Immobilienwelt dar und weist hohe Wachstumsraten auf. Mit dem Erwerb einer qualitativ hochwertigen Plattform mit Wachstumspotenzial, erfahrenem und sachkundigem Management und hervorragenden Vermögenswerten tätigen wir eine bedeutende Investition in Europa. Nachdem die Gruppe mehrere Jahre auf diesem Gebiet tätig war, glaube ich, dass der Bereich Rechenzentren ein weiterer bedeutender Wachstumsmotor für die Azrieli-Gruppe sein wird, neben den anderen Wachstumsmotoren, die sich weiter entwickeln. Mein besonderer Dank gilt dem CEO der Gruppe, Eyal Henkin, der meine Vision teilt und zusammen mit dem exzellenten Management der Azrieli Group den Abschluss der Transaktion herbeigeführt hat".

Die Azrieli Group wurde von Rothschild & Co als alleinigem Finanzberater und DLA Piper für die Rechtsberatung beraten.

