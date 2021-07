Groupe Azrieli : signature d'un contrat pour l'acquisition de la société norvégienne Green Mountain, AS, qui opère dans le secteur des centres de données

Le groupe réalise un investissement de 7,6 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 2,8 milliards de shekels

TEL AVIV, Israël, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Azrieli (TASE : AZRG) annonce l'expansion de ses opérations dans le secteur des centres de données en Europe grâce à la signature d'un important contrat relatif à l'acquisition d'une société privée qui opère dans ce secteur en Scandinavie. Dans le cadre de cette transaction, le groupe acquiert 100 % du capital social de Green Mountain pour environ 2,8 milliards de NIS.

Green Mountain est une société privée constituée en Norvège en 2009, qui opère dans le secteur des fermes de serveurs depuis sa constitution dans trois domaines principaux : (a) la planification et la construction de fermes de serveurs offrant un niveau élevé de sécurité de l'information ; (b) la fourniture de services avancés de fermes de serveurs aux organisations et aux clients de gros ; (c) l'exploitation hautement efficace des fermes de serveurs, tout en utilisant 100 % d'énergies renouvelables. La société détient plusieurs biens immobiliers qui sont loués à des tiers et qui sont utilisés par la société pour ses opérations dans le domaine des fermes de serveurs.

Green Mountain exploite trois fermes de serveurs en Norvège et, à la date de publication du présent rapport, a signé des contrats pour environ 24 MW avec des clients pour une période moyenne d'environ 7,5 ans. Green Mountain dispose également d'un potentiel de construction et de développement futur d'environ 520 MW sur ces sites et d'autres sites.

Les enquêtes menées par la société indiquent que le marché scandinave, et en particulier le marché norvégien, connaît une forte croissance du marché des centres de données et affiche une disponibilité exceptionnelle de l'énergie, ainsi que des coûts d'énergie parmi les plus bas d'Europe. En outre, l'électricité en Norvège est produite (à 100 %) à partir de sources respectueuses de l'environnement.

Ces dernières années, le taux de croissance de Green Mountain a atteint environ 50 % par an. Parmi les principaux clients de l'entreprise figurent des clients importants du secteur du cloud, des clients importants de l'informatique haute performance (HPC), etc.

Principaux chiffres financiers de Green Mountain (en milliers de NIS)



Prévisions pour le 31 décembre 2022 30 juin 2021 Décembre 2020 Décembre 2019 MW 49 MW 24 MW 16 MW 10 MW Résultat d'exploitation net représentatif 176 000 85 000 54 000 40 000

La contrepartie sera financée par l'entreprise elle-même, notamment grâce à une partie du produit de la levée de dette que l'entreprise effectue actuellement. La société envisage également de recourir à un prêt spécifique, par l'intermédiaire de la Filiale ou de GM, auprès d'un organisme financier, dans le cadre de la transaction, pour un maximum de 50 % de la contrepartie, dont les conditions générales, à l'heure actuelle, n'ont pas encore été arrêtées.

L'acquisition de Green Mountain s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de l'entreprise, en vertu de laquelle l'entreprise a fait son entrée dans le secteur des fermes de serveurs, et renforce ses opérations dans ce secteur.

La société a l'intention de tirer parti de la présence de Green Mountain sur le marché européen des centres de données, de sa direction expérimentée, de ses connaissances professionnelles et de ses liens commerciaux, afin de prendre pied et de se développer sur ce marché, qui se caractérise par des taux de croissance et des rendements élevés. La société a également l'intention de prendre des mesures à l'avenir pour l'expansion des activités actuelles de Green Mountain sur le marché européen.

Danna Azrieli, président du groupe Azrieli : « L'acquisition de Green Mountain est une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie du groupe Azrieli visant à développer des activités internationales dans le secteur des centres de données. La conjugaison des opérations en Amérique du Nord par l'intermédiaire de Compass et de l'acquisition de Green Mountain en Europe permettra au groupe Azrieli de devenir un acteur mondial important dans ce secteur en pleine croissance et en développement.

Le secteur des centres de données représente le nouveau monde de l'immobilier productif de revenus et connaît des taux de croissance élevés. Nous réalisons un investissement important en Europe grâce à l'acquisition d'une plateforme de grande qualité, présentant un potentiel de croissance, une direction expérimentée et compétente, et d'excellents actifs. Après plusieurs années d'activité du Groupe dans ce domaine, je pense que le secteur des centres de données sera un autre moteur de croissance majeur pour le Groupe Azrieli, aux côtés des autres moteurs de croissance qui continuent à se développer. Je tiens à remercier tout particulièrement le PDG du groupe, Eyal Henkin, qui partage ma vision et qui, avec la formidable direction du groupe Azrieli, a œuvré en vue de la signature de cette transaction. »

Le groupe Azrieli a été conseillé par Rothschild & Co en tant qu'unique conseiller financier et par DLA Piper en ce qui concerne les aspects juridiques.

