B. Your Smile, Una Oficina Dental ubicada en Miami, introduce tecnología innovadora para el tratamiento del dolor de ATM

La clínica celebrará un evento de lanzamiento exclusivo el 12 de marzo

MIAMI, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La odontología en Miami entra en una nueva etapa tecnológica con la incorporación de tratamientos de última generación en B. Your Smile. La clínica presenta oficialmente EMFACE, tecnología no invasiva aprobada por la FDA para aliviar los síntomas de la disfunción de la articulación temporomandibular (ATM).

B. Your Smile se convierte en la primera clínica en Kendall en ofrecer este tratamiento, que combina activación muscular y energía térmica controlada para relajar y fortalecer los músculos faciales responsables de la tensión mandibular, el bruxismo y el dolor asociado a la ATM.

"En B. Your Smile, nuestra misión es ofrecer acceso a tratamientos avanzados sin perder el trato humano y personalizado que nos caracteriza", afirma la Dra. Blanca Peña, fundadora de la clínica. "Con EMFACE brindamos una solución que no solo ayuda a aliviar el dolor de ATM, sino que también mejora la estética facial sin agujas ni tiempo de recuperación."

El tratamiento actúa mediante calor suave y estimulación muscular específica, promoviendo tonificación facial, reducción de líneas finas y mejora del soporte estructural del rostro. Al combinarse con EXION, potencia la producción natural de ácido hialurónico, favoreciendo una piel más firme e hidratada.

La Dra. Blanca Peña, con más de 20 años de experiencia, fundó B. Your Smile en 2025 para ofrecer servicios odontológicos y estéticos para pacientes de todas las edades, integrando tecnología moderna con planes personalizados. Entre sus servicios destacan Invisalign, diseño de sonrisas, tratamientos no invasivos de rejuvenecimiento facial, rehabilitación oclusal, implantología y cirugía robótica para implantes dentales.

Para conmemorar la incorporación de estas tecnologías, la clínica realizará un evento el jueves 12 de marzo, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en 8785 SW 165th Ave, Suite 102, Miami.

Durante el evento, los asistentes podrán:

Conocer las tecnologías EMFACE y EXION

Presenciar demostraciones en vivo

Disfrutar de refrigerios

Acceder a un 50% de descuento en tratamientos cosméticos (vigente hasta el 12 de julio)

Para confirmar asistencia, llamar al 305-979-1032.

Para más información, visite: www.beyoursmile.net.

FUENTE B. Your Smile