B95 : LA PREMIÈRE HYPER-BARCHETTA 100 % ÉLECTRIQUE DU MONDE EST LA PREMIÈRE VOITURE SUR MESURE D'AUTOMOBILI PININFARINA

La philosophie du design PURA d'Automobili Pininfarina se traduit par une silhouette élégante et des proportions spectaculaires, comme l'a récemment démontré le concept PURA Vision. Ses principes sont incarnés par la B95, qui s'inspire des emblématiques voitures de course classiques et intègre des éléments futuristes, tout en restant fidèle à la philosophie PURA.

La B95 fait ses débuts sur la scène mondiale lors de la Monterey Car Week en août aux côtés de

l'hyper-GT Battista Edizione Nino Farina présentée lors du Goodwood Festival of Speed en juillet, et du concept PURA Vision récemment lancé.

Paolo Dellachà, Président-Directeur général d'Automobili Pininfarina, déclare : « C'est le chapitre le plus palpitant de toute l'histoire d'Automobili Pininfarina, puisque nous réalisons un nouveau bond en avant. Cet été, nous avons apporté trois pierres essentielles à l'édifice de notre marque et la B95 est la troisième d'entre elles. Nous avons d'abord présenté la Battista Edizione Nino Farina, qui rend hommage à ce pilote, fils spirituel de Pininfarina et premier champion du monde de Formule 1. »

« Puis, nous avons dévoilé le concept de design PURA Vision, une nouvelle philosophie esthétique que nous appliquerons à tous les futurs modèles des différents segments de notre marque. Aujourd'hui, notre nouvelle Barchetta met en application ces principes esthétiques à travers une vision rétrofuturiste alliant l'esprit des sports mécaniques classiques à des innovations technologiques, des matériaux et des procédés de pointe. »

« La B95 offre la puissance de la Battista et invente une nouvelle dimension à l'expérience en redéfinissant le plaisir de la conduite. C'est une création d'un tout nouveau genre, un objet de désir qui offre le frisson de performances électriques exceptionnelles sous les traits d'un sublime cabriolet. »

La fabrication à la main et les livraisons de ce chef-d'œuvre en édition limitée commenceront en 2025, marquant les 95 ans de Pininfarina SpA. Le « B » est l'initiale de Barchetta, et une fois réunis, ces deux éléments forment le nom B95.

Seuls dix exemplaires seront fabriqués. Chacun sera soigneusement pensé par l'équipe de design d'Automobili Pininfarina, à Cambiano, et les clients pour garantir une exclusivité absolue et qu'il n'y ait pas deux modèles identiques. La superbe voiture de démonstration qui sera présentée lors de la Monterey Car Week est conçue par l'équipe de design d'Automobili Pininfarina et fabriquée à la main

à Cambiano, par une équipe d'artisans de Pininfarina SpA.

Paolo Dellachà déclare : « Nous présenterons l'incroyable modèle de démonstration B95 à Monterey. Notre collaboration avec Pininfarina SpA, maison de design forte de plusieurs décennies d'expérience dans la création de voitures exclusives pour les marques de luxe les plus prestigieuses du monde, nous assure une qualité d'exécution exceptionnelle et nous avons hâte de poursuivre ce partenariat stratégique. »

UN DESIGN INSPIRÉ PAR PURA

Le design de la B95 est incarné par une carrosserie prenant toute la largeur et enveloppant les ailes avant. La haute ligne de matrice donne à la carrosserie extérieure une musculature impressionnante. Depuis l'habitacle, elle offre un sentiment de sécurité et de confort tout en connectant les occupants

à leur environnement.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, déclare : « La pureté est au cœur de la philosophie esthétique PURA. Elle est la marque de fabrique des véhicules emblématiques de l'histoire de Pininfarina, avec leurs designs intemporels. La silhouette de la Barchetta est immédiatement reconnaissable, mais il nous incombait de la sublimer. L'alliance de proportions classiques et de détails raffinés nous a permis de réaliser une création vraiment unique. Avec la B95, nos clients peuvent vivre un rêve, et c'est ce qui définira notre marque à l'avenir. »

La B95 d'Automobili Pininfarina est une interprétation percutante de la carrosserie Barchetta. Les lignes intemporelles et épurées contrastent avec les détails techniques pour créer un design pur et beau. Les dimensions de la B95 sont sublimées par l'élégante carrosserie qui s'ouvre sur un habitacle sophistiqué.

Les passages de roue prononcés soulignent la forme et la puissance du véhicule tout en permettant à l'équipe de design de renforcer la liaison avec les flancs de la voiture. Cela permet de contrôler les reflets de la carrosserie qui apportent profondeur et qualité à l'esthétique.

Vu d'en haut, l'ADN du design PURA est immédiatement reconnaissable. En l'absence de vitrage, l'équipe de design d'Automobili Pininfarina a défini l'habitacle autour d'une boucle enveloppant les sièges, le double aeroscreen réglable et les dômes situés derrière chaque passager. De là, quatre lignes claires définissent la B95, l'associant au concept PURA Vision.

L'expérience de conduite à ciel ouvert de la B95 est sublimée par les premiers aeroscreens à réglage électronique du monde. Inspiré des anciens avions de chasse, le design en polycarbonate transparent comprend des supports en aluminium visibles et minutieusement conçus. Ils peuvent être relevés ou abaissés par le client pour améliorer le confort tout en préservant l'intégrité du design.

Les clients peuvent commander des casques sur mesure dans une finition assortie à la spécification choisie pour leur B95. Ces accessoires permettent au conducteur d'expérimenter pleinement et en toute sécurité les performances d'hypercar de la B95 sur route et sur circuit.

B95 : PRÉSENTATION DES CARACTÉRISTIQUES DE LA VOITURE DE LANCEMENT

La carrosserie de la B95 qui fera ses débuts à Monterey cette année affiche des finitions Bronzo Superga métalliques contrastant de manière spectaculaire avec la partie brillante Giallo Arneis qui se trouve

à l'avant et au-dessus du dôme du conducteur orné d'une inscription « 95 » Black Gloss.

L'omniprésence de la finition Black Exposed Signature Carbon offre un effet 3D technique sculptural qui tranche avec l'élégante peinture de la carrosserie. Ce détail contrasté est aussi visible autour du déflecteur avant en fibre de carbone et de la sortie aéro arrière.

La carrosserie de la B95 est parée d'une superbe finition multicouche brillante sublimant son élégante silhouette. Elle allie des paillettes métalliques dorées pour apporter une incroyable profondeur à la couleur. De jour, la texture et la couleur des accents paraissent dorées, tandis que de nuit, elles prennent une nuance bronze, pour donner l'impression d'une alternance de deux couleurs selon le moment de

la journée.

Pour sublimer l'extérieur, la B95 est équipée de nouvelles jantes en aluminium forgées Matt Black de 20" à l'avant et 21" à l'arrière qui contrastent avec des extérieurs polis en aluminium mat. Les écrous de fixation centraux présentent une finition en aluminium brossé anodisée noire, tandis que les étriers de frein Giallo Arneis sont assortis aux accents extérieurs.

Avec un tableau de bord inspiré d'un concept-car et un habitacle donnant une impression de

sécurité et de confort aux occupants, l'intérieur est l'incarnation de la voiture de course classique

et d'un design futuriste.

Depuis le siège du conducteur, le vaste tableau de bord semble fusionner avec l'extérieur, prolongeant les lignes saillantes du capot dans l'habitacle, à l'instar du concept PURA Vision.

Avec le tableau de bord sculpté dans la fibre de carbone, l'aile semble flotter dans les airs. Le tableau de bord est garni du cuir Tan Sustainable Luxury Leather gaufré sur mesure, qui contraste avec la finition anodisée en aluminium brossé noir présente partout ailleurs.

Les sièges également recouverts du cuir Tan Sustainable Luxury Leather s'inspirent des sièges des voitures de course classiques, qui suivent les courbes des occupants. Tous deux ont été conçus pour envelopper le conducteur et son passager en leur assurant confort et protection, avec un design en deux parties inspiré des sièges du concept PURA Vision, aux inserts exclusifs en aluminium.

Les appuie-têtes, avec leurs logos Pininfarina électrosoudés, présentent une finition Pied de Poule Houndstooth Luxury Textile, tandis que les coutures contrastées noires et bronze sont visibles sur les sièges, à l'intérieur des portes et sur le tableau de bord.

Les collectionneurs disposent de possibilités infinies de personnalisation pour la B95, ce qui garantit que chacun des 10 exemplaires sera unique.

La plaque de porte en aluminium gravée au laser est l'une des options sur mesure les plus remarquables. Située sur les bords extérieurs des deux portes, elle sera immédiatement visible à chaque montée et descente de la voiture. La plaque anodisée noire avec son inscription B95 gravée en blanc apporte un élément théâtral au moment d'entrer dans l'hyper-Barchetta.

Andrea Crespi, directeur des nouvelles technologies chez Automobili Pininfarina, déclare : « Nous aurions simplement pu créer la B95 d'Automobili Pininfarina comme une hyper-Barchetta 100 % électrique, mais nous voulions aller tellement plus loin. Nous avons sélectionné les dernières technologies pour que cette voiture soit grisante et que les clients désirent la posséder. L'emploi de la technologie pour créer nos aeroscreens réglables est inspiré de la compétition deux-roues et en fait une routière pionnière. Cette nouvelle technologie brevetée permet de profiter du frisson de la conduite à ciel ouvert, tout en bénéficiant d'un bon confort, même aux grandes vitesses offertes par la B95. »

La B95 est alimentée par le groupe motopropulseur de pointe qui offre des performances époustouflantes à l'hyper-GT Battista, mais avec un réglage unique à ce véhicule hors du commun.

En plus d'une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, la B95 a une vitesse de pointe de plus de 300 km/h.

La première hyper-Barchetta 100 % électrique du monde est équipée d'une batterie lithium-ion grande capacité de 120 kWh produisant une puissance de pointe de 1 900 ch. La batterie en T à refroidissement liquide est protégée par un boîtier en fibre de carbone léger et solide. Elle peut être chargée à l'aide de chargeurs CC rapides de 270 kW maximum lui permettant de passer de 20 à 80 % en seulement 25 min.

La puissance est transmise à chaque roue par le biais de quatre moteurs électriques indépendants ultra-performants. Cinq modes de conduite distincts exploitent la technologie de vectorisation du couple et permettent au conducteur de régler la puissance et la prise en main en fonction de ses préférences et des conditions de conduite.

Cinq modes de conduite permettent d'ajuster la dynamique de conduite : Calma, Pura, Energica, Furiosa et Carattere. Ils peuvent être sélectionnés par le biais d'une molette sportive et tactile située près du volant.

UN GROUPE D'EXPERTS AU SEIN DE L'ENTREPRISE

La B95 s'appuie sur les dizaines d'années d'expérience et d'expertise de l'équipe de spécialistes de l'ingénierie et de la fabrication d'Automobili Pininfarina en Italie. Elle a été conçue, dessinée et mise au point en Italie et est dotée de technologies de pointe développées au centre d'innovation numérique d'Automobili Pininfarina, en Allemagne.

Automobili Pininfarina emploie actuellement 116 personnes au sein de son site d'ingénierie de Cambiano, en Italie, et de son pôle d'innovation de Munich, en Allemagne. Ses équipes, qui comptent plus de 20 nationalités différentes, mettent à profit leur expertise et leur expérience internationales pour façonner une nouvelle ère de la mobilité électrique.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd. Elle a été nommée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. apporte son soutien essentiel au design et à la production grâce à ses 94 ans d'expérience dans la production de voitures parmi les plus emblématiques du monde.

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA (LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE)

La Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie ; elle offre un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (autonomie combinée selon l'EPA des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Pininfarina SpA de Cambiano, en Italie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188323/B95_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188327/B95_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188329/B95_03.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188330/B95_04.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188331/B95_05.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188332/B95_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina

