B95: PRIMEIRO HIPER BARCHETTA ELÉTRICO DO MUNDO É O PRIMEIRO CARRO PERSONALIZADO DA AUTOMOBILI PININFARINA

A filosofia de design PURA da Automobili Pininfarina expressa uma silhueta elegante e proporções dramáticas, conforme demonstrado pelo recém-revelado conceito PURA Vision. Os princípios estabelecidos aqui foram traduzidos para o B95, equilibrando a inspiração de carros de corrida clássicos icônicos com elementos futuristas, tudo isso mantendo-se fiel à filosofia PURA.

O B95 faz sua estreia mundial na Monterey Car Week em agosto, apresentado junto com o hiper GT Battista Edizione Nino Farina, que estreou na Goodwood Festival of Speed em julho, bem como o recém-lançado conceito de design PURA Vision.

Paolo Dellachà, CEO da Automobili Pininfarina, disse: "Este é o capítulo mais empolgante da história da Automobili Pininfarina até agora, estamos dando mais um grande passo à frente. A introdução do B95 é o terceiro dos três blocos essenciais deste verão para nossa marca. Em primeiro lugar, apresentamos o Battista Edizione Nino Farina, uma celebração exclusiva do filho automobilista da Pininfarina, também o primeiro campeão mundial de Fórmula 1.

"O lançamento do conceito PURA Vision design introduziu uma nova filosofia de design para todos os modelos futuros de nossa marca, em um espectro de diferentes segmentos. Agora, nosso novo Barchetta mostra como esses princípios de design podem ser aplicados — com uma visão retro-futurista, combinando temas clássicos do automobilismo com as últimas inovações tecnológicas, materiais e processos.

"O B95 oferece o poder do Battista e, ainda assim, cria uma nova dimensão de experiência de condução, redefinindo a própria alegria de dirigir. Ele é o primeiro de um novo tipo, um objeto de desejo que apresenta a emoção do desempenho excepcional e eletrificado em uma forma deslumbrante de teto aberto".

A produção artesanal e as entregas desta obra-prima limitada começarão em 2025, marcando o 95º aniversário do Pininfarina SpA. O "B" em seu nome vem de Barchetta, ambos os elementos combinados criaram o nome Automobili Pininfarina B95.

Serão produzidos apenas dez exemplares, cada um meticulosamente selecionado entre a equipe de design da Automobili Pininfarina em Cambiano e clientes individuais, garantindo total exclusividade, já que nenhum será igual ao outro. O belo exemplar do B95, previsto para ser apresentado pela primeira vez durante a Monterey Car Week, foi projetado pela equipe de design da Automobili Pininfarina e concretizado em colaboração com o Pininfarina SpA em Cambiano, sendo desenvolvido e produzido manualmente por uma equipe de artesãos.

Paolo Dellachà disse: "Apresentaremos o excepcional B95 em Monterey. Nossa colaboração com o Pininfarina SpA, um estúdio de design com décadas de experiência na fabricação de carros únicos para as marcas de luxo mais prestigiadas do mundo, garante uma qualidade excepcional na execução e esperamos continuar nossa estreita parceria estratégica no futuro".

DESIGN INSPIRADO PELA PURA

O design do B95 é exemplificado pela carroceria envolvente de largura total que se estende até os para-lamas dianteiros. A linha de cintura alta confere à carroceria externa uma aparência muscular impressionante. Do interior da cabine, ela proporciona uma sensação de segurança e conforto, ao mesmo tempo que conecta os ocupantes ao ambiente ao redor.

Dave Amantea, diretor de design da Automobili Pininfarina, disse: "Nossa filosofia de design PURA valoriza muito a pureza, uma marca registrada dos designs atemporais de veículos icônicos do passado da Pininfarina. A silhueta do Barchetta é instantaneamente reconhecível, mas foi nosso trabalho torná-la bonita. A mistura de proporções clássicas e detalhes requintados nos permitiu criar algo realmente especial. Estamos possibilitando que os clientes realizem um sonho com o B95, algo que define a marca daqui em diante".

O Automobili Pininfarina B95 representa uma interpretação marcante de uma forma corporal do Barchetta. As linhas elegantes e atemporais contrastam com detalhes técnicos para criar um design puro e bonito. A pegada do B95 é acentuada pela carroceria elegante com acesso aberto à cabine sofisticada.

Os arcos das rodas pronunciados enfatizam a forma e a potência do veículo, permitindo que a equipe de design adicione uma forma extra à conexão entre os arcos e a lateral da carroceria. Isso possibilita o controle dos reflexos da carroceria, o que adiciona profundidade e qualidade ao design.

Visto de cima, o DNA do design PURA é imediatamente reconhecível. Sem uma estrutura de vidro para o veículo, a equipe de design da Automobili Pininfarina definiu o espaço da cabine com um contorno circundante, que incorpora os assentos, as telas aerodinâmicas ajustáveis e as cúpulas atrás de cada passageiro. Nesta perspectiva, existem quatro linhas distintas que definem o B95, demonstrando uma conexão com o conceito PURA Vision.

A experiência de condução de teto aberto do B95 é aprimorada pelas primeiras telas aerodinâmicas eletronicamente ajustáveis do mundo. Inspirando-se em aviões de combate antigos, o design de policarbonato transparente possui suportes de alumínio complexos e expostos que podem ser elevados e abaixados pelo cliente para melhorar o conforto, enquanto se preserva a integridade do projeto.

Os clientes podem solicitar capacetes personalizados com um acabamento coordenado para corresponder à especificação escolhida do B95. Esses acessórios permitem que o motorista desfrute plenamente do desempenho extraordinário do B95 com segurança, na estrada ou na pista.

B95: VISÃO GERAL DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARRO NO LANÇAMENTO

O corpo principal do exclusivo B95, que faz sua estreia mundial em Monterey este ano, é finalizado em Bronzo Superga metálico, proporcionando um contraste dramático com a seção distintiva em verniz Giallo Arneis na parte dianteira e no topo da cúpula do motorista, que apresenta a inscrição preta brilhante '95'.

O amplo uso de carbono preto exposto exclusivo oferece um efeito técnico esculpido em 3D que contrasta com a elegante pintura do corpo. Esse mesmo detalhamento de contraste também pode ser visto ao redor do divisor de fibra de carbono na frente e ao redor da saída aerodinâmica traseira.

O acabamento do corpo é um brilho multicamada impecável, enfatizando a silhueta elegante do B95. Ele combina flocos metálicos de ouro para dar uma profundidade de cor incrível. Durante o dia, os detalhes aparecem em textura e cor dourada, enquanto à noite assumem um tom de bronze, dando a impressão de duas cores diferentes dependendo da hora do dia.

Para completar o exterior, o B95 possui novas rodas de alumínio forjado de 20" na frente / 21" na traseira, finalizadas em Preto Fosco e contrastando com os aros externos de alumínio exposto, meticulosamente polidos em acabamento fosco. Os anéis de travamento centrais têm acabamento em alumínio escovado anodizado em preto, enquanto as pinças de freio são Giallo Arneis, combinando com os detalhes externos.

O interior é a personificação do encontro entre um carro de corrida clássico e um design futurista, com um painel de instrumentos inspirado em carros conceito e um ambiente na cabine que faz os ocupantes se sentirem seguros e aconchegados.

Do assento do motorista, o amplo painel parece se fundir com o exterior, estendendo as linhas distintas do capô para dentro da cabine, como visto no conceito de design PURA Vision.

Juntamente com o painel escultural em fibra de carbono, é criado um efeito de asa flutuante. O painel de instrumentos é revestido em couro sustentável de luxo na cor castanho (Tan Sustainable Luxury Leather), com estampagem exclusiva, o que contrasta com o acabamento em alumínio preto escovado anodizado que está presente em outros lugares.

Os assentos, também finalizados em couro de luxo sustentável na cor castanho, são inspirados nos de um carro de corrida clássico, projetados para envolver o ocupante. Ambos os assentos foram perfilados para acoplar o motorista e o passageiro, garantindo conforto e proteção, com um design de duas partes inspirado nos assentos encontrados no PURA Vision, com inserções exclusivas de alumínio.

Os encostos de cabeça, apresentando logotipos Pininfarina eletrosoldados, possuem um acabamento em Tecido de Luxo Pied de Poule Houndstooth, enquanto a costura de contraste em preto e castanho continua pelos assentos, revestimentos das portas e painel.

Existem oportunidades ilimitadas personalizadas para colecionadores que especificarem o B95, garantindo que cada um dos 10 exemplares será único.

Uma das oportunidades personalizadas mais evidentes é a placa da porta de alumínio gravada a laser, localizada nas bordas externas de ambas as portas e facilmente visível ao entrar e sair do carro. Com acabamento em preto anodizado e gravação exclusiva B95 em branco, elas acrescentam um toque de teatralidade ao entrar no hiper Barchetta.

Andrea Crespi, diretor técnico da Automobili Pininfarina, disse: "O Automobili Pininfarina B95 poderia ter sido criado simplesmente como um hiper Barchetta totalmente elétrico, no entanto, queríamos torná-lo muito mais do que isso. Selecionamos a tecnologia mais recente para torná-lo um veículo que as pessoas desejam possuir, além de um lugar emocionante para estar. A aplicação da tecnologia para criar nossas telas aerodinâmicas ajustáveis é inspirada em corridas de motores de duas rodas, garantindo que este seja um carro pioneiro. Esta nova tecnologia patenteada garante a pura emoção de dirigir com o teto aberto, mas com conforto mesmo nas altas velocidades que o B95 é capaz de alcançar".

O B95 é alimentado pelo mesmo conjunto motriz de última geração que proporciona um desempenho impressionante no hiper GT Battista, mas com uma afinação única para um veículo tão singular. Com aceleração de 0 a 60 mph em menos de 2 segundos, o B95 atinge uma velocidade máxima de mais de 300 km/h.

O primeiro hiper Barchetta puramente elétrico do mundo apresenta uma bateria de íons de lítio de 120 kWh de alta capacidade, gerando potência máxima de pico de 1400 kW (1900 PS). A bateria em formato de T, que é refrigerada a líquido, fica protegida dentro de um invólucro de fibra de carbono forte e leve, podendo ser carregada usando carregadores rápidos de corrente contínua (DC) de até 270kW - para uma recarga de 20 a 80% em apenas 25 minutos.

Essa potência é transmitida à estrada por meio de quatro motores elétricos independentes de alto desempenho – um acionando cada roda. Cinco modos de direção distintos aproveitam a tecnologia Full Torque Vectoring para permitir que o motorista personalize a entrega de energia e o manuseio de acordo com suas preferências e condições de direção.

Há uma escolha de cinco modos de condução distintos para personalizar a dinâmica de direção: Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere, que são ativados por meio de um seletor rotativo esportivo e tátil, localizado ao lado do volante.

FAMÍLIA DE ESPECIALISTAS INTERNOS

O B95 foi desenvolvido usando décadas de experiência e conhecimento pela família interna de especialistas em engenharia e fabricação da Automobili Pininfarina na Itália. Ele foi concebido, projetado e desenvolvido na Itália e apresenta tecnologias avançadas pioneiras no centro de Inovação Digital da Automobili Pininfarina, na Alemanha.

A Automobili Pininfarina agora emprega 116 pessoas em sua sede de engenharia em Cambiano, Itália, e no centro de inovação em Munique, Alemanha, em uma equipe que compreende mais de 20 nacionalidades diferentes, aproveitando a expertise e a experiência globais para moldar uma nova era em mobilidade elétrica.

Para mais informações, acesse

automobili-pininfarina.com/media-zone

SOBRE A AUTOMOBILI PININFARINA

A Automobili Pininfarina está localizada na sede operacional em Munique, Alemanha, com uma equipe de experientes executivos automotivos de marcas de carros de luxo e premium. Projetado, desenhado e produzido à mão na Itália, o Battista hyper GT e todos os modelos futuros serão vendidos em todos os principais mercados globais sob a marca Pininfarina. A nova empresa tem como objetivo ser a marca de carros de luxo mais desejada e sustentável do mundo. A empresa é um investimento de 100% da Mahindra & Mahindra Ltd e foi nomeada Automobili Pininfarina após a assinatura de um acordo de licença comercial entre a Pininfarina S.p.A. e a Mahindra & Mahindra Ltd. A Pininfarina S.p.A. tem um papel influente no apoio às capacidades de design e produção com base em sua experiência única de 94 anos na produção de muitos dos carros mais icônicos do mundo.

THE AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (LINK PARA O KIT DE IMPRENSA)

O Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho inalcançável hoje em qualquer carro esportivo legalizado com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 hp e 2.340 Nm de torque disponível, o Battista combinará engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com um alcance WLTP combinado de até 476 km (EPA combinado dos EUA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais de 150 exemplares do Battista serão produzidos, de forma individual e artesanal, no ateliê da Pininfarina SpA em Cambiano, Itália.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188323/B95_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188327/B95_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188329/B95_03.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188330/B95_04.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188331/B95_05.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188332/B95_Infographic.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

FONTE Automobili Pininfarina

SOURCE Automobili Pininfarina

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.