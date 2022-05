Babel Finance clôture une série B de collecte de fonds de 80 millions de dollars pour une évaluation de 2 milliards de dollars

Ce dernier tour de financement propulse Babel Finance au rang des sociétés de services cryptofinanciers les plus valorisées au monde dans le secteur des services institutionnels

HONG KONG, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Babel Finance, le premier fournisseur mondial de services cryptofinanciers de gros, a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de série B de 80 millions de dollars pour une évaluation de 2 milliards de dollars. Les principaux investisseurs de ce cycle sont Jeneration Capital et 10T Holdings, ainsi que les actionnaires existants que sont Dragonfly Capital et BAI Capital. Parmi les autres investisseurs figurent Circle Ventures et un certain nombre de family offices de la région Asie-Pacifique.

Babel Finance est l'un des plus grands fournisseurs de services aux institutions sur les marchés cryptofinanciers. L'entreprise limite ses activités au BTC, à l'ETH et aux stablecoins, et sert une clientèle sélective d'environ 500 clients. À la fin de 2021, l'entreprise avait un solde de prêts en cours de plus de 3 milliards de dollars, un volume de négociation mensuel moyen de 800 millions de dollars en produits dérivés, et avait structuré et négocié des produits d'options pour plus de 20 milliards de dollars.

Les principales activités de la société sont les prêts et le trading de crypto-monnaies, avec un accent sur les services aux clients institutionnels, y compris les institutions crypto-natives, les institutions financières traditionnelles telles que les banques et les fonds d'investissement, ainsi que les investisseurs accrédités très fortunés et les family offices. Depuis sa création en 2018, Babel Finance s'est engagée dans le développement de l'infrastructure des services crypto-financiers, et est devenue un participant important et un bâtisseur du marché des taux d'intérêt crypto-financiers et du marché du trading de produits dérivés.

« Le marché de la cryptofinance est plein d'opportunités et de risques cachés. Du point de vue des bénéfices à court terme, le marché de détail et les Altcoins peuvent offrir des marges bénéficiaires plus élevées, mais nous accordons plus d'attention au développement à long terme du secteur et notre objectif est de prendre la tête des services financiers institutionnels et de l'innovation », a déclaré Del Wang, cofondateur et PDG de Babel Finance. « Cela permet non seulement de surmonter les nombreuses incertitudes du stade initial du secteur, notamment celles liées à la réglementation et au marché, mais aussi de protéger au maximum nos clients. »

« Avec l'institutionnalisation progressive de l'industrie financière cryptographique, notre mission chez Babel Finance est d'explorer la construction de l'ordre financier fondamental et les règles de ce secteur, et d'y participer », a ajouté Wang. « Ainsi, nous contribuons à son développement à long terme tout en nous développant nous-mêmes. »

Commentant la décision d'investir dans le cycle de financement de série B de Babel Finance, Jason Tan, associé et directeur des investissements de Jeneration Capital, a déclaré : « Le marché des investisseurs institutionnels n'en est qu'à ses débuts en ce qui concerne la participation à la classe d'actifs cryptographiques. Cette participation nécessite à la fois un engagement pour la gestion des risques et du professionnalisme pour instaurer la confiance dans l'écosystème. Babel Finance est en passe de devenir l'un des nœuds importants de l'écosystème cryptographique, car la société permet aux participants existants et nouveaux de prospérer dans cette classe d'actifs florissante. »

« Babel Finance a ouvert un marché caractérisé par de hautes barrières à l'entrée et une grande valeur dans le domaine émergent des services aux investisseurs institutionnels en crypto », a déclaré Dan Tapiero, PDG et associé directeur de 10T. « Babel Finance s'est forgé une réputation louable d'institution de cryptofinance hautement spécialisée et de confiance, maintenant sa position de leader sur le marché axé sur les clients institutionnels. »

« Babel Finance est au bon endroit au bon moment et propose les bons produits, pour répondre à la forte demande des investisseurs institutionnels et des family offices en matière de produits et services sophistiqués liés aux actifs numériques », a déclaré William Zhao, associé de BAI Capital. « Babel Finance se démarque de la concurrence en se concentrant sur les segments des services aux entreprises et de gestion de patrimoine des actifs numériques. L'entreprise a trouvé l'endroit idéal pour offrir un accès local et une bonne connaissance d'une région dynamique à des investisseurs institutionnels d'envergure mondiale. »

Depuis le financement de série A de 40 millions de dollars réalisé par l'entreprise en mai 2021, l'équipe de Babel Finance est passée d'environ 50 personnes à plus de 170 actuellement. La société a ouvert un nouveau bureau à Singapour et a demandé des licences pertinentes à Hong Kong, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans d'autres pays et régions du monde, et a obtenu des qualifications commerciales dans de nombreuses juridictions.

À propos de Babel Finance

Babel Finance est un leader sur le marché des services aux investisseurs institutionnels en cryptofinance, qui se consacre à fournir aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs accrédités très fortunés des services professionnels et des solutions personnalisées en matière de prêt et de trading de cryptoactifs. Babel Finance est soutenu par des institutions d'investissement bien connues, notamment Sequoia Capital China, Tiger Global Management, Dragonfly Capital, BAI Capital, Jeneration Capital et 10T Holdings.

