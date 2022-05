Babel Finance fecha rodada de arrecadação de fundos da Série B de USD 80 milhões com avaliação de USD 2 bilhões

A mais recente rodada de financiamento inclui a Babel Finance nas classificações das empresas de serviços financeiros de criptomoedas mais valiosas do mundo no setor de serviços institucionais

HONG KONG, 26 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Babel Finance, provedora líder mundial de serviços financeiros em criptomoedas, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série B de USD 80 milhões com uma avaliação de USD 2 bilhões. Entre os principais investidores dessa rodada estão a Jeneration Capital e a 10T Holdings, bem como os acionistas atuais, Dragonfly Capital e BAI Capital. Entre outros investidores estão a Circle Ventures e uma série de escritórios familiares na região da Ásia-Pacífico.

A Babel Finance é uma das maiores provedoras de serviços para instituições nos mercados financeiros de criptomoedas. A empresa limita seus negócios a BTC, ETH e stablecoins e atende a uma clientela seleta de cerca de 500 clientes. No final de 2021, a empresa tinha um saldo de empréstimo a ser liquidado de mais de USD 3 bilhões, um volume médio mensal de negociação de USD 800 milhões em derivativos e havia estruturado e negociado mais de USD 20 bilhões em produtos de opções.

Os principais negócios da empresa são empréstimos e trading de criptomoedas, com foco em atender clientes institucionais, como instituições nativas de criptomoedas, instituições financeiras tradicionais como bancos e fundos de investimento, além de investidores credenciados de patrimônio líquido ultra alto e escritórios familiares. Desde sua fundação em 2018, a Babel Finance está comprometida com o desenvolvimento da infraestrutura de serviços financeiros baseados em criptomoedas e se tornou uma importante participante e construtora do mercado de taxas de juros financeiros de criptomoedas e do mercado de negociação de derivativos.

"O mercado financeiro de criptomoedas está repleto de oportunidades e riscos ocultos. Do ponto de vista dos lucros de curto prazo, o mercado de varejo e Altcoins podem ter margens de lucro mais altas, mas prestamos mais atenção ao desenvolvimento de longo prazo do setor e pretendemos ser líderes em serviços financeiros institucionais e inovação", disse Del Wang, cofundador e CEO da Babel Finance. "Isso não só ajuda a superar as muitas incertezas no estágio inicial do setor, como incertezas regulatórias e do mercado, mas também protege ao máximo possível nossos clientes."

"À medida que o setor financeiro de criptomoedas se torna mais institucionalizado, nossa missão na Babel Finance é explorar e participar da construção da ordem financeira fundamental e das regras para o setor", acrescentou Wang. "Ao fazer isso, contribuímos para seu desenvolvimento de longo prazo conforme crescemos."

Ao comentar sobre a decisão de investir na rodada de financiamento da Série B da Babel Finance, Jason Tan, sócio e diretor de investimentos da Jeneration Capital, disse: "O mercado de investidores institucionais está em sua fase inicial de participação na classe de ativos de criptomoedas. Isso requer tanto o compromisso com a gestão de riscos quanto com o profissionalismo para desenvolver confiança no ecossistema. A Babel Finance está se tornando um nó importante no ecossistema de criptomoedas, permitindo que os participantes atuais e novos prosperem nessa próspera classe de ativos."

"A Babel Finance abriu um mercado com altas barreiras à entrada e grande valor na área emergente de serviços a investidores institucionais em criptomoedas", disse Dan Tapiero, CEO e sócio-gerente da 10T. "A Babel Finance construiu uma reputação louvável como uma instituição financeira de criptomoedas altamente especializada e confiável, mantendo sua posição de liderança no mercado institucional com foco no cliente."

"A Babel Finance está no lugar certo, na hora certa, com os produtos certos, atendendo à grande demanda de investidores institucionais e escritórios familiares por produtos e serviços de ativos digitais sofisticados", disse William Zhao, sócio da BAI Capital. "A Babel Finance se diferencia da concorrência por seu foco nos segmentos corporativo e de patrimônio dos ativos digitais. A empresa encontrou o ponto ideal de oferecer acesso e conhecimento locais de uma região dinâmica para investidores institucionais com mentalidade global."

Desde o financiamento da Série A de USD 40 milhões da empresa em maio de 2021, a equipe da Babel Finance cresceu de cerca de 50 pessoas para mais de 170 atualmente. A empresa abriu um novo escritório em Singapura e solicitou licenças relevantes em Hong Kong, Luxemburgo, Reino Unido e outros países e regiões do mundo, além de ter obtido qualificações de negócios em muitas jurisdições.

Sobre a Babel Finance

A Babel Finance é líder no mercado de serviços financeiros baseados em criptomoedas para investidores institucionais e se dedica a oferecer a investidores institucionais e investidores credenciados com patrimônio líquido ultra alto serviços profissionais e soluções personalizadas em empréstimos e negociação de ativos de criptomoedas. A Babel Finance tem o respaldo de instituições de investimento consagradas, como Sequoia Capital China, Tiger Global Management, Dragonfly Capital, BAI Capital, Jeneration Capital e 10T Holdings. Para mais informações, acesse: https://babel.finance/

FONTE Babel Finance

SOURCE Babel Finance