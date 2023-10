BACARDÍ® Rum und Filling Pieces bringen während des Amsterdam Dance Events eine Tanzflächen-taugliche Capsule-Kollektion mit einem Speakeasy-inspirierten Pop-up heraus

Die ikonische Rum-Marke (rum brand) hat sich mit der kultigen Streetwear-Marke Filling Pieces zusammengetan, um Menschen in ganz Europa pünktlich zum Amsterdam Dance Event (ADE) noch mehr Gründe zu geben, die Tanzfläche zu stürmen.

HAMILTON, Bermuda, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Im Oktober möchte BACARDÍ® Rum, dass Sie tanzen, als ob alle zuschauen würden, denn die weltweit meistausgezeichnete Rum-Marke gibt ihre Partnerschaft mit der Amsterdam-based Luxus-Streetwear-Marke Filling Pieces bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickeln die beiden Marken gemeinsam die erste BACARDÍ x Filling Pieces Tanzflächen-taugliche Capsule-Kollektion, einschließlich des ultimativen BACARDÍ x Filling Pieces Dancing Shoe, der online ab dem 18. Oktober 2023 sowie in einem einzigartigen Pop-up im Filling Pieces Flagship Store in Amsterdam während des Amsterdam Dance Events erhältlich sein wird.

Das von der Speakeasy inspirierte Erlebnis sieht vor, dass BACARDÍ Rum zwischen dem 19. und 21. Oktober den Filling Pieces Flagship Store im historischen Grachtenviertel von Amsterdam übernimmt. Der Raum wird umgestaltet, um die neunteilige, limitierte BACARDÍ x Filling Pieces -Kollektion zu präsentieren, die aus Oberbekleidung, Kapuzenpullis, T-Shirts und Sneakers besteht und dazu inspiriert, die Nacht in echtem BACARDÍ-Stil durchzutanzen. Fans von Filling Pieces werden die klaren Silhouetten, die Farbpalette und das funktionelle Design wiedererkennen, die für die Ästhetik von Filling Pieces typisch sind, aber dieses Mal mit einem einzigartigen BACARDÍ-Twist.

Fans werden sehen, wie sich der Flagship Store von Filling Pieces in ein einzigartiges Einzelhandels- und Partyerlebnis verwandelt, mit Cocktailbars, an denen der BACARDÍ Mojito, BACARDÍ Fluffy Pineapple, die BACARDÍ Carribean Colada und mehr serviert werden – sowie ein spezieller BACARDÍ x Filling Pieces-Cocktail, der in einer geheimen Bar im Speakeasy-Stil zu finden ist. Sneakerheads werden eine Tanzfläche genießen, auf der der „Sound of Rum" durch die heißesten DJs, die die Stadt zu bieten hat, zum Leben erweckt wird: Jarreau Vandal, CinCity, Philou Louzolo und Patrick Mason werden elektronische Musik und den Sound of Rum wie nie zuvor mischen. Das Pop-up-Event wird während eines der weltweit größten Elektronik- und Tanzfestivals, dem Amsterdam Dance Event, stattfinden. Die fünftägige Musikextravaganza zieht einige der angesehensten Künstler des Genres an und bildet die ideale Kulisse für eine Partnerschaft, die in Selbstdarstellung, Tanz und Musik wurzelt. Gäste, die eintreten, werden in das karibische Erbe von BACARDÍ eintauchen, während sie an köstlichen Rum-Cocktails nippen, die Kollaboration erkunden und das tun, was sie in ihrem neuen Paar BACARDÍ x Filling Pieces Dancing Shoes bewegt.

Tjalling Simoons, Regional Brand Director of Europe bei BACARDÍ Rum, kommentierte: „Unsere Zusammenarbeit mit Filling Pieces erweckt die Essenz von BACARDÍ Rum und unserer Markenplattform Do What Moves You zum Leben, die den Geist der Befreiung und Selbstentfaltung durch Tanz und Musik verkörpert. Die starke Synergie zwischen beiden Marken fügt sich nahtlos ein und spiegelt sich in allen Elementen der Partnerschaft wider. Wir freuen uns darauf, alle einzuladen, nicht nur unsere außergewöhnlichen Rum-Cocktails zu genießen, sondern auch ihre BACARDÍ x Filling Pieces Dancing Shoes anzuziehen und sich zum Sound of Rum zu bewegen."

Guillaume Philibert, Creative Director und Founder von Filling Pieces, sagte: „Sowohl BACARDÍ als auch Filling Pieces ermutigen Menschen, sich durch Musik und ihren individuellen Stil auszudrücken – was uns sehr wichtig ist. Wir haben unser Handwerk und unser Wissen mit BACARDÍ kombiniert und freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit und dieses Event mit unserer Community zu teilen."

Die BACARDÍ® x Filling Pieces -Kollektion erscheint am 18. Oktober und kann online über die Filling Pieces-Website oder im Ladengeschäft des Flagship Stores erworben werden. Melden Sie sich an, um benachrichtigt zu werden, sobald die Kollektion erhältlich ist. Das BACARDÍ® x Filling Pieces Speakeasy Pop-up wird zwischen dem 19. und 21. Oktober nur für Kunden ab 18 Jahren zugänglich sein, die sich vorher angemeldet (RSVP) haben.

Die BACARDÍ x Filling Pieces Kollaboration baut auf dem großen Erfolg der BACARDÍ Do What Moves You Kampagne auf, die mit dem BACARDÍ x Stadium Goods speakeasy Pop-up in diesem Sommer in New York City ihren Anfang nahm. Spanien ist das jüngste Land, das sich dieser Bewegung anschließt, und zwar durch seine kürzliche Partnerschaft mit der Bekleidungsmarke Kaotiko, dicht gefolgt von dem Pop-up-Event in Amsterdam.

BACARDÍ® x Filling Pieces Limited Edition Kollektion

T-Shirt – 75 €

Hoodie – 180 €

Cardigan – 270 €

Sneakers – 300 €

Shirt – 180 €

Informationen zu BACARDÍ® Rum – der meistausgezeichnete Rum der Welt

Im Jahr 1862 revolutionierte der Gründer Don Facundo Bacardi Massó in Santiago de Cuba die Spirituosenindustrie, als er einen leichten Rum mit einem besonders weichen Geschmack kreierte – BACARDÍ. Der einzigartige Geschmack von BACARDÍ Rum inspirierte Cocktail-Pioniere zur Erfindung einiger der berühmtesten Rezepte der Welt, darunter der BACARDÍ Mojito, der BACARDÍ Daiquiri, der BACARDÍ Cuba Libre, die BACARDÍ® Piña Colada und der BACARDÍ Presidente. BACARDÍ Rum ist die meistausgezeichnete Spirituose der Welt, mit mehr als 1.000 Auszeichnungen für Qualität, Geschmack und Innovation. Heute ist die Karibikinsel Puerto Rico die Heimat von BACARDÍ Rum, wo er so hergestellt wird, dass der Geschmack heute noch derselbe ist wie damals, als er 1862 erstmals gemischt wurde. www.bacardi.com

Die Marke BACARDÍ ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

LIVE PASSIONATELY. DRINK RESPONSIBLY

