Le rhum BACARDÍ® et Filling Pieces lancent une collection capsule spéciale dancefloor avec un événement pop-up inspiré des bars clandestins lors de l'Amsterdam Dance Event

La marque de rhum emblématique s'est associée à la marque de streetwear culte Filling Pieces pour donner au public européen davantage de raisons d'envahir les dancefloors, juste à temps pour l'Amsterdam Dance Event (ADE).

HAMILTON, Bermudes, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- En octobre, le rhum BACARDÍ® vous invite à danser comme si le monde entier vous regardait ; la marque de rhum la plus récompensée au monde annonce son partenariat avec la marque de streetwear de luxe Filling Pieces, basée à Amsterdam. La collaboration voit les marques unir leurs forces autour de la première collection capsule BACARDÍ x Filling Pieces spécialement conçue pour le dancefloor, comprenant notamment les dernières chaussures de danse BACARDÍ x Filling Pieces, qui seront disponibles https://www.fillingpieces.com/pages/bacardi-x-fp en ligne à partir du 18 octobre 2023, ainsi que lors d'un événement pop-up unique dans le magasin phare de Filling Pieces à Amsterdam, lors de l'Amsterdam Dance Event.

L'expérience inspirée des bars clandestins donnera au rhum BACARDÍ l'occasion d'envahir le magasin phare de Filling Pieces dans le quartier historique du canal d'Amsterdam, entre le 19 et le 21 octobre. L'espace sera transformé pour mettre en avant la collection en édition limitée de neuf pièces BACARDÍ x Filling Pieces, composée de vêtements d'extérieur, de sweats à capuche, de T-shirts et de baskets, qui vous donneront envie de danser jusqu'au bout de la nuit façon BACARDÍ. Les fans de Filling Pieces reconnaîtront les silhouettes épurées, la palette de tons et le design fonctionnel qui caractérisent l'esthétique de Filling Pieces, mais cette fois avec la touche unique de BACARDÍ.

Les fans verront le magasin phare Filling Pieces se transformer en une expérience unique de vente au détail et de fête avec des bars à cocktails servant le Mojito BACARDÍ, le Fluffy Pineapple BACARDÍ, la Caribbean Colada BACARDÍ et bien d'autres — ainsi qu'un cocktail spécial BACARDÍ x Filling Pieces que vous pourrez trouver dans un bar de style clandestin secret. Les amateurs de baskets pourront profiter d'un dancefloor où le « Sound of Rum » prendra vie grâce aux DJ les plus en vogue de la ville : Jarreau Vandal , CinCity , Philou Louzolo et Patrick Mason mêleront musique électronique et Sound of Rum comme jamais auparavant. L'événement pop-up aura lieu lors de l'un des plus grands festivals d'électro et de dance du monde, l'Amsterdam Dance Event. Cet incroyable festival musical de cinq jours attire certains des artistes les plus respectés du genre, ce qui en fait le cadre idéal pour un partenariat ancré dans l'expression de soi, la danse et la musique. En entrant, les invités seront immergés dans le patrimoine caribéen de BACARDÍ, et pourront siroter de délicieux cocktails à base de rhum, explorer la collaboration et faire ce qui leur plaît dans leur nouvelle paire de chaussures de danse BACARDÍ x Filling Pieces.

Tjalling Simoons, directeur régional Europe de marque chez BACARDÍ, a déclaré : « Notre collaboration avec Filling Pieces donne vie à l'essence du rhum BACARDÍ et à notre plateforme de marque "Do What Moves You", qui incarne l'esprit de libération et d'expression de soi à travers la danse et la musique. La puissante synergie entre les deux marques s'harmonise parfaitement et se reflète dans tous les éléments du partenariat. Nous sommes impatients d'inviter tout le monde non seulement à déguster nos exceptionnels cocktails à base de rhum, mais aussi à enfiler leurs chaussures de danse BACARDÍ x Filling Pieces et à se déhancher sur le Sound of Rum. »

Guillaume Philibert, directeur créatif et fondateur de Filling Pieces, a déclaré : « BACARDÍ et Filling Pieces encouragent les personnes à s'exprimer par leur musique et leurs styles individuels — ce qui est très important pour nous. Nous avons combiné notre savoir-faire et nos connaissances avec BACARDÍ et nous sommes ravis de partager cette collaboration et cet événement avec notre communauté. »

La collection BACARDÍ® x Filling Pieces sortira le 18 octobre et sera disponible en ligne via le site web de Filling Pieces ou en boutique, dans le magasin phare. Inscrivez-vous pour être averti lorsque la collection sera en ligne. Le bar clandestin pop-up BACARDÍ® x Filling Pieces sera ouvert aux consommateurs âgés de 18 ans et plus entre le 19 et le 21 octobre uniquement sur RSVP.

La collaboration BACARDÍ x Filling Pieces s'appuie sur le succès de la campagne « Do What Moves You » de BACARDÍ, qui a débuté avec le bar clandestin pop-up BACARDÍ x Stadium Goods cet été à New York. L'Espagne est le dernier pays à rejoindre le mouvement avec son récent partenariat avec la marque de vêtements Kaotiko, suivi de près par l'événement pop-up d'Amsterdam.

Collection en édition limitée BACARDÍ® x Filling Pieces

T-shirt — 75 €

Sweat à capuche — 180 €

Cardigan — 270 €

Baskets — 300 €

Chemise — 180 €

À propos du rhum BACARDÍ® — Le rhum le plus primé au monde

En 1862, dans la ville de Santiago de Cuba, le fondateur Don Facundo Bacardi Massó a révolutionné l'industrie des spiritueux en créant un rhum léger au goût particulièrement doux — le BACARDÍ. Le goût unique du rhum BACARDÍ a inspiré les pionniers du cocktail à inventer certaines des recettes les plus célèbres du monde, y compris le Mojito

BACARDÍ, le Daiquiri BACARDÍ, le Cuba Libre BACARDÍ, la Piña Colada BACARDÍ® et le Presidente BACARDÍ. Le rhum BACARDÍ est le spiritueux le plus récompensé au monde, avec plus de 1 000 prix décernés pour sa qualité, son goût et son innovation. Aujourd'hui, le rhum BACARDÍ réside sur l'île caribéenne de Porto Rico, où il est fabriqué afin de s'assurer que son goût reste le même que celui qu'il avait lorsqu'il a été mélangé pour la première fois en 1862. www.bacardi.com

La marque BACARDÍ fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège est situé à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, qui inclut Bacardi International Limited.

VIVEZ AVEC PASSION. BUVEZ AVEC MODÉRATION.

