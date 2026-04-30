Bahamas Grid Company designa a dos nuevos directores de su junta directiva

NASSAU, Bahamas, 30 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Bahamas Grid Company (BGC) anunció la designación de Nikolai Sawyer y Debra Symonette como miembros de su junta directiva, a partir del 20 de abril de 2026.

Estas designaciones siguen a la reciente transición de la empresa a un modelo operativo totalmente independiente, liderado por Bahamas, que incluye que Island Grid Solutions finalizara su función de gestión y se designara un nuevo liderazgo ejecutivo.

El Sr. Sawyer es un abogado financiero sénior con más de 20 años de experiencia en derecho corporativo, banca y servicios financieros. Aporta una vasta experiencia en estrategia regulatoria, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

La Sra. Symonette es presidenta y directora de Super Value Food Stores Limited y contadora pública certificada con más de 25 años de experiencia en liderazgo financiero. Ha ocupado cargos directivos en contabilidad, auditoría y gobernanza corporativa y, en la actualidad, se desempeña como directora de Commonwealth Bank.

"Con estas designaciones, BGC continúa fortaleciendo su gobernanza a medida que avanzamos como una organización totalmente dirigida por Bahamas", afirmó Anthony Ferguson, presidente de BGC. "Nikolai y Debra aportan una amplia experiencia legal, financiera y operativa que respaldará el desempeño y la responsabilidad a largo plazo de la empresa".

"Es un avance importante en la evolución continua de BGC", declaró Dareo McKenzie, director ejecutivo. "Espero trabajar con la junta directiva para impulsar el rendimiento y la confiabilidad a largo plazo en todo el sistema".

La junta directiva de la empresa ahora está compuesta por Anthony Ferguson (presidente), Nikolai Sawyer y Debra Symonette.

Acerca de Bahamas Grid Company

Bahamas Grid Company (BGC) es una empresa de servicios públicos en Nueva Providencia responsable de actualizar, mantener y operar la infraestructura de transmisión y distribución de la isla, con el fin de brindar energía confiable, resistente y sostenible a todos los residentes y empresas.

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FUENTE Bahamas Grid Company