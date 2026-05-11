Bahnbrechende globale Studie legt ersten internationalen Referenzrahmen für Lebertransplantationen bei Kindern fest

Die Studie Bridge to life" wird auf dem Internationalen Kongress 2026 der Internationalen Lebertransplantationsgesellschaft (ILTS) vom 6. bis 9. Mai 2026 in Genf, Schweiz, als bahnbrechende klinische Studie vorgestellt

DULUTH, Ga., 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eine erstmalig durchgeführte globale Multicenterstudie hat den ersten internationalen Referenzrahmen für pädiatrische Lebertransplantationen (PLT) geschaffen, der einen lang erwarteten Referenzrahmen für Morbidität, Komplikationen, Transplantatüberleben und Empfängerergebnisse in verschiedenen pädiatrischen Transplantationspopulationen weltweit darstellt.

Diese bahnbrechende klinische Studie, die auf dem internationalen Kongress der International Liver Transplantation Society (ILTS) 2026 in Genf, Schweiz, vorgestellt wurde, befasst sich mit einem der größten ungedeckten Bedürfnisse in der pädiatrischen Transplantation: das Fehlen von weltweit standardisierten Ergebnismaßstäben für die Transplantatauswahl, die Risikostratifizierung und die Qualitätsbewertung nach der Transplantation. Weitere Einzelheiten finden Sie unter und hier für die Zusammenfassung.

Unter der Leitung von Sapana Verma, MD, PhD, und unter der Mentorschaft von Prof. Andrea Schlegel von der Cleveland Clinic analysierte die Studie primäre pädiatrische Lebertransplantationen, die zwischen 2000 und 2024 in neun großen Transplantationszentren in Nordamerika, Asien, Europa, Südamerika und Afrika/Nahost durchgeführt wurden.

"Weltweit anerkannte Benchmark-Standards für die pädiatrische Lebertransplantation haben bisher gefehlt", so Dr. Verma. "Unser Ziel war es, internationale Referenzstandards für Morbidität und Überleben nach einer pädiatrischen Lebertransplantation festzulegen und einen datengestützten Entscheidungsrahmen für die Transplantatauswahl in heterogenen pädiatrischen Untergruppen zu entwickeln."

Die Benchmark-Kohorte wies eine deutlich geringere Hauptmorbidität, weniger Nieren-, Gefäß- und Gallenkomplikationen sowie eine kürzere Verweildauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus auf. Wichtig ist, dass das Benchmarking-Modell eine robuste Differenzierung der Ergebnisse in heterogenen pädiatrischen Populationen ermöglichte, wodurch eine skalierbare Plattform für die künftige globale Qualitätsbewertung und risikoadjustierte Ergebnisanalyse geschaffen wurde.

Die Forscher planen, die Arbeit auf eine multizentrische Kohorte von ≥10.000 Empfängern auszudehnen, um endgültige globale Referenzstandards festzulegen und die Ergebnisschwellenwerte für Alter, Gewicht, Ätiologie der Lebererkrankung, Transplantattyp und kombinierte Risikoprofile der Empfänger zu validieren.

"Diese Arbeit ist sehr wichtig, weil es in der pädiatrischen Transplantation bisher keine standardisierten Referenzpunkte gab wie in der Erwachsenentransplantation", sagte Don Webber, Präsident und CEO von Bridge to Life Ltd. "In dem Maße, wie sich das Feld in Richtung einer präzisen Transplantatbeurteilung, einer Bewertung der Lebensfähigkeit und optimierter Erhaltungsstrategien wie der hypothermen Sauerstoffperfusion (HOPE) entwickelt, werden robuste Benchmark-Standards unerlässlich. Diese Referenzstandards helfen nicht nur zu definieren, wie Erfolg aussieht, sondern auch, wie wir den Zugang zu sicheren Transplantationen für mehr pädiatrische Patienten weltweit verbessern können."

Die Forschung mit dem VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE)-System von Bridge to Life hat gezeigt, dass HOPE bei der Lebertransplantation in der Pädiatrie sicher und effektiv ist, was die wachsende Rolle der maschinellen Perfusion und der lebensfähigkeitsorientierten Entscheidungsfindung in dieser hochspezialisierten Patientengruppe unterstützt.

Da sich die pädiatrische Transplantation in Richtung einer individuelleren Transplantatauswahl und eines breiteren Einsatzes fortschrittlicher Konservierungstechnologien bewegt, bilden diese neu festgelegten Benchmark-Standards eine wichtige Grundlage für die nächste Generation klinischer Entscheidungen. Während Benchmarking definiert, was erreichbar ist, bieten fortschrittliche Erhaltungsstrategien wie HOPE einen vielversprechenden Weg, um Transplantate mit höherem Risiko näher an die Benchmark-Ergebnisse heranzuführen.

Informationen zu Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd ist ein globaler Innovator von Technologien und Lösungen zur Organkonservierung und bietet erstklassige Produkte wie Belzer UW®, EasiSlush® und das VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion System an. Mit einem starken Fokus auf Produktqualität, Innovation und Zugänglichkeit bedient das Unternehmen weltweit führende Transplantationszentren und Organbeschaffungsorganisationen und arbeitet mit ihnen zusammen.

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