Une étude mondiale révolutionnaire établit le premier cadre de référence international pour la transplantation hépatique pédiatrique

L'étude Bridge to life highlights est présentée en tant qu'essai clinique oral de dernière minute lors du congrès international 2026 de la Société internationale de transplantation hépatique (ILTS) à Genève, en Suisse, du 6 au 9 mai 2026.

DULUTH, Ga., 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Une étude multicentrique mondiale, la première du genre, a établi le premier cadre de référence international pour la transplantation hépatique pédiatrique (PLT), fournissant un cadre de référence attendu depuis longtemps pour la morbidité, les complications, la survie des greffons et les résultats des receveurs dans diverses populations de transplantation pédiatrique à travers le monde.

Présentée comme un essai clinique oral de dernière minute lors du congrès international 2026 de la Société internationale de transplantation hépatique (ILTS) à Genève, en Suisse, cette analyse historique répond à l'un des besoins les plus importants non satisfaits en matière de transplantation pédiatrique : l'absence de critères de résultats normalisés à l'échelle mondiale pour guider la sélection des greffons, la stratification des risques et l'évaluation de la qualité post-transplantation. Pour plus de détails, cliquez sur ici pour le résumé.

Dirigée par Sapana Verma, MD, PhD, et sous la tutelle du Prof. Andrea Schlegel, de la Cleveland Clinic, l'étude a analysé les transplantations hépatiques pédiatriques primaires réalisées entre 2000 et 2024 dans neuf centres de transplantation à haut volume couvrant l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Afrique/Moyen-Orient.

"Les normes de référence mondialement acceptées pour la transplantation hépatique pédiatrique font cruellement défaut", a déclaré le Dr Verma. "Notre objectif était d'établir des normes de référence internationales pour la morbidité et la survie après une transplantation hépatique pédiatrique et d'élaborer un cadre décisionnel de sélection des greffons basé sur des données dans des sous-groupes pédiatriques hétérogènes.

La cohorte de référence a présenté une morbidité majeure significativement plus faible, moins de complications rénales, vasculaires et biliaires, ainsi qu'une durée d'hospitalisation et de soins intensifs plus courte. Il est important de noter que le modèle de benchmarking a permis de différencier les résultats dans des populations pédiatriques hétérogènes, créant ainsi une plateforme évolutive pour l'évaluation globale de la qualité et l'analyse des résultats ajustés au risque.

Les chercheurs prévoient d'étendre leurs travaux à une cohorte multicentrique de ≥10 000 receveurs afin d'établir des normes de référence globales définitives et de valider les seuils de résultats en fonction de l'âge, du poids, de l'étiologie de la maladie hépatique, du type de greffe et des profils de risque combinés des receveurs.

"Ce travail est très important car la transplantation pédiatrique n'a jamais bénéficié des points de référence normalisés qui existent dans la transplantation adulte", a déclaré Don Webber, président et directeur général de Bridge to Life Ltd. "À mesure que le domaine progresse vers l'évaluation précise des greffons, l'évaluation de la viabilité et les stratégies de préservation optimisées telles que la perfusion hypothermique oxygénée (HOPE), il devient essentiel de disposer de normes de référence solides. Ces normes de référence aident à définir non seulement ce qu'est le succès, mais aussi la manière dont nous améliorons l'accès à une transplantation sûre pour un plus grand nombre de patients pédiatriques dans le monde entier".

La recherche impliquant le système de perfusion oxygénée hypothermique (HOPE) VitaSmart™ de Bridge to Life a démontré que HOPE était sûr et efficace dans la transplantation hépatique pédiatrique, soutenant le rôle croissant de la perfusion par machine et de la prise de décision guidée par la viabilité dans cette population hautement spécialisée.

Alors que la transplantation pédiatrique évolue vers une sélection plus individualisée des greffons et une utilisation plus large des technologies de préservation avancées, ces normes de référence nouvellement établies constituent une base essentielle pour la prochaine génération de décisions cliniques. Alors que le benchmarking définit ce qui est réalisable, les stratégies de préservation avancées telles que HOPE offrent une voie prometteuse pour rapprocher les greffes à haut risque des résultats du benchmarking.

À propos de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd est un innovateur mondial en matière de technologies et de solutions de préservation des organes, offrant des produits de premier plan tels que Belzer UW®, EasiSlush® et le VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion System. En mettant particulièrement l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise est au service des principaux centres de transplantation et organisations d'approvisionnement en organes du monde entier, avec lesquels elle travaille en partenariat.

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