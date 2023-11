Bahrein é o primeiro país do Oriente Médio a adquirir dispositivo mais avançado para sequenciar o genoma humano

MANAMA, Bahrein, 29 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O ministro da saúde do Reino do Bahrein tornou-se o primeiro do Oriente Médio a adquirir e inaugurar o uso da NovaSeqTM X Plus, máquina de última geração para o sequenciamento do genoma humano. O movimento é parte do compromisso do país em continuar a desenvolver serviços terapêuticos e diagnósticos alinhados com os últimos avanços médicos mundiais, beneficiando a saúde de todos.

O General Dr. Shaikh Mohammed bin Abdulla Al Khalifa, presidente da Supreme Council of Health, Lt. ressaltou os esforços atuais do Projeto Genoma Nacional, que tem por objetivo usar o sequenciamento do genoma na adoção de políticas de saúde nacionais eficientes e planos de gestão preventivos eficazes.

Já a ministra da saúde, Jaleela bint Al-Sayed Jawad Hassan, observou que a aquisição do dispositivo está de acordo com os esforços continuados em manter-se à frente das tendências tecnológicas mais recentes na área de saúde, enquanto desenvolve o Centro Nacional do Genoma, que refletirá positivamente nos variados serviços terapêuticos e diagnósticos existentes em benefício da comunidade.

Gregory Essert, gerente geral de mercados emergentes, acrescentou, "Por meio do nosso dispositivo especializado de última geração para o sequenciamento do genoma, NovaSeqTM X Plus, podemos gerar mais de 20.000 genomas completos por ano, 2,5 vezes nossa capacidade anterior. Queremos contribuir para o objetivo do Centro Nacional do Genoma do Reino do Barhein ao empregar a tecnologia para obter um melhor entendimento das doenças e possíveis riscos genéticos, para além de desenvolver planos de cuidados de saúde."

Do mesmo modo, Abdelrahman Ramadan, CEO do Zahrawi Group, representante local do Illumina no Barhein, enfatizou "Acreditamos que o

Projeto Genoma Nacional do Barhein, junto com a visão e a missão do Zahrawi Group, simboliza um passo significante no alcance da excelência na pesquisa genômica, proporcionando confiança e contribuindo significativamente para o bem-estar das pessoas na região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e além."

Vale a pena mencionar que o Projeto Genoma Nacional foi lançado em 2019 pelo Reino do Barhein, tendo sido realizadas campanhas de conscientização por instituições de saúde no intuito de incentivar a participação da comunidade no programa, com uma meta de coleta de 50.000 amostras até 2024.

Uma delegação nacional de especialistas do Centro Nacional do Genoma foi enviada para a Universidade de Harvard nos Estados Unidos para participar de um treinamento especializado, incluindo os métodos mais recentes de sequenciamento do genoma, classificação de dados biológicos, análises clínicas, análises de dados científicos e gerenciamento de dados genéticos.

