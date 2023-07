Bahrein revelará o mais recente centro regional de serviços da PwC Middle East

O centro de serviços com sede no Bahrein é um novo marco para o setor de serviços financeiros do Reino

O novo centro espera criar 250 novas oportunidades de trabalho para a população do Bahrein

MANAMA, Bahrein, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A PwC Middle East abrirá um novo centro de prestação de serviços em Manama, Bahrein, durante o primeiro trimestre de 2024. O centro de serviços oferecerá conformidade estratégica e serviços de consultoria para uma ampla gama de instituições globais. Alinhado com os objetivos da PwC Middle East de expandir sua presença no mercado regionalmente, o novo centro fortalecerá a rede global da PwC de 328 mil pessoas que trabalham em 152 empresas no mundo todo. Localizado no coração do Golfo e proporcionando uma porta de entrada acessível para a Arábia Saudita, o Bahrein está estrategicamente posicionado para facilitar o sucesso regional do novo centro de serviços.

Como uma empresa líder global especializada em impostos, área jurídica, negócios, garantias (auditorias) e serviços de consultoria, o novo centro de prestação de serviços continuará a estimular seu portfólio diversificado de clientes, incluindo o setor público, instituições financeiras, prestadores de serviços de saúde, fabricantes, provedores de telecomunicações e muito mais a partir de seu escritório no Bahrein.

Alavancando suas estratégias internacionais estabelecidas como uma extensão de suas competências a partir de sua rede global, a PwC Middle East espera criar 50 novas oportunidades de trabalho para a população do Bahrein já no lançamento, com uma meta operacional geral de 250 oportunidades para o centro. O centro regional de serviços no Bahrein trabalhará em estreita colaboração com os outros centros da região, com planos iniciais já implementados para atender à base de clientes da região.

Hani Ashkar, Sócio Sênior do Oriente Médio da PwC Middle East, disse: "Além de seus custos operacionais competitivos e localização estratégica, que oferece acesso facilitado para atender à região, a força de trabalho bilíngue altamente talentosa do Bahrein é um ativo inegável contra o cenário de uma economia crescente que está testemunhando um crescimento impressionante e consistente".

Ele acrescentou: "Somos uma comunidade de solucionadores que combina criatividade humana, expertise, tecnologia e inovação para oferecer resultados constantes".

Sua Excelência Khalid Humaidan, Diretor Executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein, acrescentou: "A decisão da PwC de estabelecer seu centro regional de serviços no Bahrein é prova do próspero ecossistema financeiro do Reino. Ao longo dos anos, Bahrein construiu bases financeiras sólidas, que hoje permitem a prestação eficiente de serviços comerciais estabelecidos. Graças a uma infraestrutura de excelência e uma força de trabalho talentosa, que combina visão local com perspectivas globais, o Bahrein continua a criar histórias de sucessos globais e a apoiar os planos de expansão dos principais participantes do setor. Estamos ansiosos por apoiar a mais recente iniciativa da PwC durante toda a sua jornada de investimento".

Alinhado com o Plano de Recuperação Econômica (ERP, 2021), que visa desenvolver a economia do Bahrein com foco em setores estratégicos de alto impacto, o centro regional está preparado para emergir como um contribuinte influente para os esforços de diversificação. Superando recentemente a indústria de petróleo e gás como o maior contribuinte para o crescimento do PIB em 17,5% em 2022, o setor de serviços financeiros do Bahrein continua apresentando um crescimento constante, e abriga um portfólio equilibrado das principais instituições financeiras locais, regionais e globais.

FONTE Bahrain Economic Development Board

