Baidu Global presenta le nuove funzionalità della piattaforma MediaGo al DMEXCO 2022

LONDRA, 20 settembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Unità operativa globale di Baidu parteciperà a DMEXCO 2022 per dimostrare i recenti aggiornamenti tecnologici e di servizio di MediaGo, una piattaforma di marketing integrata con IA che fornisce soluzioni di marketing cross-media globali, tra cui pubblicità programmatica, vendita di pubblicità e raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale per oltre 10.000 aziende.

"Siamo entusiasti di essere tornati alla modalità in presenza, e di avere la possibilità di incontrare i nostri partner europei e parlare di come MediaGo possa continuare ad aiutarli nel potenziamento delle prestazioni pubblicitarie, nell'espansione a livello globale e nel rafforzare la loro influenza internazionale", ha dichiarato Elaine Hu, Head of U.S. Strategy and Partnership presso l'Unità operativa globale di Baidu. "MediaGo offre ai propri partner pubblicitari inventari UE affidabili e conformi e si impegna a costruire un motore pubblicitario fondato sull'IA che sfrutti il contesto dei media per realizzare un marketing di precisione."

Facendo leva sulla tecnologia e sulla posizione di leadership di Baidu, MediaGo si è assicurata partnership strategiche approfondite con partner fornitori esclusivi e non standardizzati come MSN, Snapchat, Pinterest e Reddit per fornire ai clienti risorse di posizionamento sui media più rapide e preziose, aiutando le aziende a crescere rapidamente. MediaGo fornisce agli inserzionisti l'accesso a oltre 100 siti web di alta qualità, tra cui portali di notizie, intrattenimento, sport, pubblicazioni verticali e altro ancora. In tutto, MediaGo può raggiungere oltre un miliardo di utenti di alto valore in tutto il mondo.

Per programmare un appuntamento nel corso di DMEXCO, i giorni 21 o 22 settembre, presso lo spazio networking Baidu MediaGo (Padiglione 8, Stand 081M002), contattare: [email protected].

Informazioni su MediaGo

MediaGo è una piattaforma globale di marketing integrata con IA a marchio Baidu Global che aiuta i clienti a espandersi rapidamente nel mercato globale e a potenziare l'influenza internazionale. Disponibile per i clienti in Asia orientale, Asia sudorientale, Medio Oriente, Europa e Nord America, MediaGo fornisce soluzioni di marketing integrate cross-media, tra cui pubblicità programmatica, vendita pubblicitaria e raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale a oltre 10.000 aziende. MediaGo si impegna a costruire un motore pubblicitario fondo sull'intelligenza artificiale che sfrutta il contesto mediatico per ottenere un marketing di precisione nell'era moderna. Per ulteriori informazioni su MediaGo, visitare il sito web: https://www.mediago.io.

Informazioni su Baidu Global

Baidu Global è il motore internazionale di crescita dell'intelligenza artificiale a marchio Baidu, che fornisce agli utenti globali servizi Internet intelligenti in svariati scenari. Baidu Global copre oltre 200 Paesi e regioni in tutto il mondo. Grazie a solide capacità operative localizzate, Baidu Global integra risorse globali di alta qualità e offre un potente motore che aiuta i partner a raggiungere una rapida crescita.

