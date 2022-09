Baidu Global présentera les nouvelles fonctionnalités de la plateforme MediaGo au DMEXCO 2022

LONDRES, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'unité commerciale mondiale de Baidu participera à DMEXCO 2022 pour présenter les récentes mises à jour technologiques et de service de MediaGo, une plateforme de marketing intégrée à l'IA qui fournit des solutions de marketing intégrées cross-média mondiales, y compris la publicité programmatique, la revente de publicité et les recommandations soutenues par l'IA pour plus de 10 000 entreprises.

« Nous sommes ravis que les conférences en personne soient de retour, et nous sommes en mesure de rencontrer nos partenaires européens et de discuter de la manière dont MediaGo peut continuer à les aider à améliorer leurs performances publicitaires, à se développer à l'échelle mondiale et à renforcer leur influence internationale », a déclaré Elaine Hu, responsable de la stratégie et du partenariat avec les États-Unis au sein de l'unité commerciale mondiale de Baidu. « MediaGo offre à nos partenaires publicitaires un inventaire européen fiable et conforme, et nous nous engageons à créer un moteur publicitaire IA qui exploite le contexte médiatique pour réaliser un marketing de précision. »

En tirant parti de la technologie et de la position de leader de Baidu, MediaGo a conclu des partenariats stratégiques approfondis avec des partenaires d'approvisionnement uniques et non standardisés tels que MSN, Snapchat, Pinterest et Reddit pour fournir aux clients des ressources de placement multimédia plus rapides et plus précieuses, aidant ainsi les entreprises à se développer rapidement. MediaGo offre aux annonceurs un accès à plus de 100 sites Web de haute qualité, y compris des portails d'actualités, de divertissement, de sport, de publications verticales, etc. Au total, MediaGo peut atteindre plus d'un milliard d'utilisateurs de grande valeur dans le monde.

Pour prendre rendez-vous lors du DMEXCO les 21 ou 22 septembre à l'espace de réseautage Baidu MediaGo (hall 8, stand 081M002), veuillez contacter : [email protected] .

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme marketing mondiale intégrée à l'IA sous la marque Baidu Global qui aide les clients à se développer rapidement sur le marché mondial et à renforcer leur influence internationale. Disponible pour les clients d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord, MediaGo fournit des solutions de marketing intégrées cross-média, y compris la publicité programmatique, la revente de publicité et les recommandations basées sur l'IA à plus de 10 000 entreprises. MediaGo s'engage à créer un moteur de publicité IA qui exploite le contexte médiatique pour réaliser un marketing de précision à l'ère moderne. Pour en savoir plus sur MediaGo, veuillez visiter : https://www.mediago.io .

À propos de Baidu Global

Baidu Global est le moteur de croissance des entreprises internationales d'IA sous la marque Baidu, fournissant aux utilisateurs mondiaux des services Internet intelligents dans de multiples scénarios. Baidu Global couvre plus de 200 pays et régions du monde. Grâce à ses solides capacités d'exploitation localisées, Baidu Global intègre des ressources mondiales de haute qualité et offre un moteur puissant qui aide les partenaires à atteindre une croissance rapide.

