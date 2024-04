Baladna du Qatar va établir une ferme en Algérie pour produire du lait en poudre

Depuis la crise du Conseil de coopération du Golfe (GCC) en 2017, la société agricole qatarie a élargi sa marque à l'échelle régionale et mondiale.

DOHA, Qatar, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'entreprise alimentaire qatarie Baldana signe un accord avec le gouvernement algérien pour établir une ferme qui produira du lait en poudre dans le pays d'Afrique du Nord, selon une source au courant de l'affaire à Doha News.

L'entreprise agricole qatarie prévoit inaugurer une ferme qui s'étendra sur 100 000 hectares et produira 200 000 tonnes de lait en poudre par an.

Algerian President Abdelmadjid Tebboune

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a révélé que le pays d'Afrique du Nord est sur le point de signer un accord avec un « partenaire arabe » pour commencer à produire du lait en poudre localement afin d'atteindre « l'autosuffisance » et que la ferme sera construite à Adrar, dans le sud-ouest de l'Algérie.

Baladna, au Qatar, est la plus grande entreprise de production laitière du pays, qui a émergé sur le marché mondial après que la crise du GCC en 2017 eut modifié les objectifs de production du pays du Golfe.

Cotée à la Bourse du Qatar depuis octobre 2019, Baladna a étendu sa marque à l'échelle régionale et mondiale et possède l'une des plus grandes exploitations bovines de la région, s'étendant sur une superficie de 2,6 millions de mètres carrés.

L'année dernière, en juillet, Baladna a acheté une autre tranche d'actions dans Juhayna Food Industries en Égypte. L'acquisition intervient après que la société en propriété exclusive qatarie a augmenté sa participation dans Juhayna Food Industries à 10,1 % en mai 2022 dans une transaction d'une valeur de 2,5 millions de riyals du Qatar.

Cotée en bourse, Juhayna produit et commercialise des produits laitiers et des jus de fruits et possède quatre installations de production en Égypte.