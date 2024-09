Ballast Nedam occupe une place centrale dans l'industrie européenne de la construction en mettant l'accent sur la construction d'environnements de vie durables.

Ballast Nedam stimule les transitions locales et internationales : l'énergie, le développement urbain, la résilience de l'eau, les infrastructures et les renouvellements industriels

ISTANBUL, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Ballast Nedam, une société néerlandaise de construction et de développement et une filiale de Rönesans Holding, renforce sa présence internationale en intensifiant ses activités en Europe, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, l'expertise principale de Ballast Nedam comprend la construction de ponts, de tunnels, de bâtiments utilitaires, de ports, de maisons et d'autoroutes, avec pour objectif de contribuer continuellement à la création de sites durables et emblématiques qui profitent à la société, et donc à la construction d'un environnement de vie durable.

İpek Ilicak Kayaalp, Chair of the Board of Directors, Rönesans Holding Cartesius Utrecht, an exemplary project featured on the World Health Organization (WHO) list Ballast_Nedam_Logo

Plus récemment, l'entreprise a franchi une étape importante dans la modernisation de l'infrastructure de base des Pays-Bas. Mandaté par le Rijkswaterstaat et en collaboration avec les partenaires du consortium DEME et Macquarie, Ballast Nedam construit la nouvelle liaison A24 Blankenburgverbinding. Le contrat comprend la conception, la construction, le financement et l'entretien pendant 20 ans de deux jonctions, d'un tunnel terrestre et d'un tunnel sous la rivière Scheur. Ce projet reflétera les objectifs de Ballast Nedam, qui consiste à améliorer l'accessibilité et la mobilité grâce à des infrastructures durables dans la région de Rotterdam.

Ballast Nedam a atteint une étape cruciale en 2023 pour ce projet avec l'immersion réussie des sections de tunnel du Maasdeltatunnel. Il s'agit d'une première aux Pays-Bas, car des sections de tunnel de cette taille n'ont jamais été construites et immergées sous l'eau auparavant. L'immersion des sections du Maasdeltatunnel a été une opération précise, contrôlée et difficile qui a nécessité une expertise technique et une réflexion innovante, ainsi que la fermeture temporaire de l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde.

Le directeur de projet de Ballast Nedam, Patrick van Os, a déclaré : "La conception et la construction du Maasdeltatunnel ont constitué un défi technique de taille que peu de gens ont pu relever avec succès. Je suis donc incroyablement fier de l'équipe avec laquelle nous avons mené à bien ce travail novateur. Des centaines de personnes ont rendu cela possible, y compris des employés de BAAK et de Rijkswaterstaat, des consultants externes, de nombreux sous-traitants et des parties prenantes, telles que l'autorité du port de Rotterdam. Quant à Ballast Nedam, nous sommes impatients de terminer le projet et de voir notre travail utilisé à la fin de l'année 2024. Nous sommes impatients d'améliorer l'accessibilité de la région de Rotterdam et de contribuer à la croissance de l'économie.

D'ici 2024, Ballast Nedam prévoit de poursuivre sa croissance en s'engageant dans des transitions fondamentales dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du logement, de la mobilité et des industries, qui représentent à leur tour des défis sociétaux et écologiques entourant un mode de vie durable à l'échelle mondiale. Ces transitions sont les suivantes

La transition énergétique : Répondre à la nécessité d'un meilleur système énergétique, basé sur des sources propres et renouvelables, en s'éloignant des combustibles fossiles et des émissions afin d'améliorer la résilience climatique.

Répondre à la nécessité d'un meilleur système énergétique, basé sur des sources propres et renouvelables, en s'éloignant des combustibles fossiles et des émissions afin d'améliorer la résilience climatique. Développement urbain et construction : Mieux utiliser l'espace disponible tout en réduisant l'empreinte carbone de la construction et de la vie dans de nouveaux environnements. La construction et le développement durables sont des valeurs phares pour Ballast Nedam, en plus de l'objectif de 100% de sites de construction neutres en CO2 d'ici 2030 et de son ambition d'une construction neutre en énergie d'ici 2040.

Mieux utiliser l'espace disponible tout en réduisant l'empreinte carbone de la construction et de la vie dans de nouveaux environnements. La construction et le développement durables sont des valeurs phares pour Ballast Nedam, en plus de l'objectif de 100% de sites de construction neutres en CO2 d'ici de son ambition d'une construction neutre en énergie d'ici 2040. Résilience de l'eau : Protéger l'environnement des inondations, préserver la sécurité et garantir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à des infrastructures résistantes au climat et à la gestion de l'eau.

Protéger l'environnement des inondations, préserver la sécurité et garantir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à des infrastructures résistantes au climat et à la gestion de l'eau. L'infrastructure : Optimiser les infrastructures pour améliorer l'accessibilité et la mobilité, réduire les temps de trajet et les émissions, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus vert et interconnecté.

Optimiser les infrastructures pour améliorer l'accessibilité et la mobilité, réduire les temps de trajet et les émissions, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus vert et interconnecté. Renouvellements industriels : Passer de pratiques polluantes à des alternatives durables et intégrer la durabilité dans les solutions industrielles pour atténuer l'impact sur l'environnement et favoriser l'efficacité et la résilience.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, Ballast Nedam continue d'étendre son portefeuille au niveau national et international. En s'engageant dans des projets d'énergie durable et en joignant ses forces à celles d'autres acteurs du marché, Ballast Nedam prend de nouvelles mesures pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable.

L'un de ces projets, Cartesius, s'inspire de la science des zones bleues, des régions du monde où les gens vivent plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé. Le concept combine

le bien-être, la durabilité et les nouveaux modes de mobilité dans un paysage urbain très dense. Les maisons de cette zone sont toutes à faible consommation d'énergie, fabriquées à partir de matériaux réutilisables afin de réduire l'impact sur l'environnement. L'eau chaude et le chauffage sont produits par une source collective d'énergie du sol et des panneaux solaires, tandis que les bâtiments sont dotés d'un toit blanc adapté au climat, qui réduit les besoins de refroidissement en été.

İpek Ilıcak Kayaalp, président du conseil d'administration de Rönesans Holding, a déclaré : "Notre objectif est de construire des bâtiments intelligents, autosuffisants et écologiques pour les gens, en combinant bien-être et durabilité. Nous sommes fiers des progrès considérables réalisés par Ballast Nedam et de son travail de pionnier en matière d'infrastructure, de construction et de développement durable à l'échelle mondiale".

Ballast Nedam a également construit une station d'hydrogène multifonctionnelle, qui utilise des matériaux durables, des gaines de câbles aux fondations en passant par l'auvent. La station d'hydrogène de Mexicostraat a été la première station de remplissage d'hydrogène à 700 bars aux Pays-Bas. Elle produit de l'hydrogène sur place par électrolyse, ce qui permet aux voitures, aux bus, aux camions et aux bateaux de se ravitailler en hydrogène plutôt qu'en combustibles fossiles traditionnels.

Avec sa société mère Rönesans Holding, Ballast Nedam a également été présélectionné pour les Edie Awards cette année et a remporté le prix SEAL du produit durable de l'année avec le projet Jonas. Jonas, un nouveau bâtiment emblématique situé dans le quartier de l'IJburg à Amsterdam, a été conçu dans l'optique d'un mode de vie sain, de matériaux durables et de l'efficacité énergétique, en utilisant le bois et le béton durable comme les deux principaux matériaux de la structure. Le projet a atteint un taux de séparation des déchets remarquable de 97 % et la certification BREEAM la plus élevée.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2502019/Ipek_Ilicak_Kayaalp.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2502018/Cartesius_Utrecht.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2213961/ronesans_holding_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2502007/Ballast_Nedam_Logo.jpg