Ballet Arizona anuncia la temporada 2021-2022

PHOENIX, 12 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ballet Arizona se enorgullece en presentar su temporada 2021-2022, la primera de presentaciones completas en su escenario principal tras la pandemia del COVID-19. La temporada marcará el 36º año de la compañía oficial de ballet del estado, y destaca colaboraciones icónicas, estrenos mundiales y obras innovadoras.

La temporada 2021-2022 incluye el estreno mundial de Juan Gabriel del 5 al 8 de mayo de 2022. Juan Gabriel une la innovadora coreografía de Ib Andersen con la música de la presentación del cantautor mexicano en el Palacio de Bellas Artes. El espectáculo rinde homenaje al legendario artista, que capturó los corazones de millones mundialmente y cuyas obras han trascendido generaciones y culturas.

Juan Gabriel destaca el trabajo de la reconocida modista mexicana Carla Fernández. Fernández tiene una gran afinidad y experiencia en diseño de vestuario de teatro y ballet, y es conocida por preservar la herencia mexicana de los textiles y vestimenta. Su trabajo en Juan Gabriel empodera a las comunidades indígenas al incorporar los diseños y técnicas únicas de la cultura mexicana.

La nueva temporada comenzará con Contemporary Moves del 29 al 31 de octubre de 2021 y otras presentaciones del año incluyen El Cascanueces, Romeo y Julieta, All Balanchine y An Evening at Desert Botanical Garden.

Además, The Phoenix Symphony se unirá a Ballet Arizona en Romeo y Julieta y El Cascanueces, enriqueciendo la experiencia con música en vivo y brindando al público la oportunidad de disfrutar de dos de las principales organizaciones artísticas del Valle.

Ballet Arizona

Ballet Arizona, acercándose a su 36ª temporada, se dedica a preservar y celebrar el ballet clásico mientras crea obras nuevas e innovadoras. Bajo la dirección artística del coreógrafo de renombre internacional, Ib Andersen, ex bailarín principal del New York City Ballet y The Royal Danish Ballet, Ballet Arizona sigue su visión futura de la danza en Arizona. La Academia de Ballet de Arizona, bajo la dirección de Maria Samonetti, promueve el acceso al ballet por medio de la educación, con un enfoque en la excelencia y dirigiendo a cada estudiante a amar la danza de por vida. Siguiendo esta visión, Ballet Arizona tiene un impacto en la vida de más de 35,000 niños y familias cada año mediante programas gratuitos y de bajo costo. Para más información, visita balletaz.org.

