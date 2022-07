Balto es la primera plataforma en presentar Real-Time Guidance en español para centros de contacto

Según Pew Research, hay aproximadamente 40 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos, lo que convierte al español en el segundo idioma más hablado en dicho país. Se prevé que para 2050 la población latina sea de 132.8 millones, es decir, el 30.2 % de la población total proyectada de los Estados Unidos. Balto reconoció la importante necesidad de conectarse con este enorme mercado y crear las experiencias de calidad que los clientes de habla inglesa esperan.

La mayoría de los centros de contacto dirigen a los clientes hispanohablantes a un puñado de agentes bilingües (es decir, "Press 2 for Spanish" [Presione 2 para español]) quienes con demasiada frecuencia no están bien preparados para brindar la vasta información relacionada con ventas, atención al cliente y cumplimiento que deben proporcionar para los clientes que hablan español. Esos agentes enfrentan los mismos desafíos que cualquier agente sin Balto: no cuentan con la guía adecuada sobre las llamadas para captar clientes y ofrecerles experiencias positivas mientras mantienen el cumplimiento.

Balto en español resuelve estos problemas al acompañar a los agentes bilingües en la llamada y guiarlos utilizando orientaciones establecidas para que digan las frases correctas a fin de lograr el mejor resultado posible en cualquier caso. Los clientes de habla hispana reciben la misma experiencia excepcional que sus contrapartes de habla inglesa.

Sondra Ford, directora sénior de Cumplimiento de Trusted Senior Specialists, LLC, cliente de Balto, está entusiasmada por el lanzamiento del producto para hispanohablantes, y señala: "¡La capacidad de usar diversos idiomas adecuados y mensurables mientras resolvemos las necesidades de los demás es una gran recompensa para todos! Gracias a Balto por iniciar el progreso".

Balto en español incluye importantes características de las que los clientes de Real-Time Guidance dependen para optimizar sus llamadas, entre las que se incluyen:

Orientación en tiempo real para agentes hispanohablantes

Listas de cotejo inteligentes y mensajes dinámicos en español

Acceso completo a informes y manuales en inglés

Actualmente, Balto en español está dirigido a los centros de contacto de Norteamérica con equipos de habla hispana y gerentes de habla inglesa. Para obtener más información sobre Balto en español, participe en el seminario web Managing Bilingual Contact Center Agents for Peak Performance el 9 de agosto de 2022 a la 1:00 p. m. CDT (regístrese aquí) o visite balto.ai/spanish.

Acerca de Balto‍

Balto guía a los agentes para que digan lo correcto en cada llamada. Los centros de contacto de alto desempeño confían en las soluciones Real-Time Guidance, Real-Time Coaching y Real-Time QA impulsadas por IA de Balto para aumentar las conversiones de ventas, evitar costosos errores de cumplimiento y mejorar la experiencia del cliente. Balto, fundada en 2017 y con sede en St. Louis, Missouri, ha transformado las operaciones de los centros de contacto y ha guiado más de 140 millones de conversaciones en todo el mundo. Balto.ai

FUENTE Balto

