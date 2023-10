Bamboo Rose accélère la nouvelle génération de collaboration entre distributeurs et fournisseurs grâce à l'acquisition de Supply Pilot

La combinaison de Bamboo Rose et de Supply Pilot permettra un engagement actif des fournisseurs tout au long du cycle de vie de la vente au détail, de la conception à la livraison.

BOSTON, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, la principale plateforme collaborative de développement de produits, d'approvisionnement et de chaîne logistique pour les détaillants mondiaux, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Supply Pilot à Nottingham, au Royaume-Uni.

Bamboo Rose acquires Supply Pilot.

Supply Pilot, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'engagement et de collaboration avec les fournisseurs, transforme la façon dont les détaillants travaillent avec leurs fournisseurs. Cette acquisition élargit la plateforme de gestion de la vente au détail de Bamboo Rose en y ajoutant de meilleures capacités de collaboration avec les fournisseurs, afin de renforcer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et de favoriser les initiatives en matière d'environnement et de gouvernance sociale (ESG).

L'entreprise combinée, qui gère plus de 1,2 milliard de dollars de transactions par an pour des milliers de produits et d'utilisateurs à travers des centaines de grandes marques, fournira la meilleure technologie de bout en bout pour l'engagement des fournisseurs et la chaîne d'approvisionnement. La plateforme collective résout des défis commerciaux critiques pour les détaillants de mode et d'habillement, de produits alimentaires et consommables, et de marchandises générales dans le monde entier.

« Le paysage de la vente au détail d'aujourd'hui est plus complexe que jamais, ce qui nécessite une collaboration claire et continue entre les détaillants, les fournisseurs et les vendeurs, a déclaré Matt Stevens, PDG de Bamboo Rose. Supply Pilot est le leader du marché en matière d'engagement et de collaboration proactifs avec les fournisseurs. Ensemble, nos plateformes permettront d'atteindre une efficacité sans précédent et de favoriser la durabilité. Nous sommes très enthousiastes quant aux possibilités qui s'offrent à nous avec Supply Pilot. »

« L'acquisition de Supply Pilot par Bamboo Rose est une grande nouvelle pour les détaillants et leur chaîne d'approvisionnement, a expliqué Ajay Jindal, directeur informatique de MGF Sourcing. En tant que client de Bamboo Rose, je suis impatient de découvrir le potentiel qui s'offre à nous grâce à leur solution de gestion du commerce international et leur base de fournisseurs. »

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Bamboo Rose pour résoudre les problèmes complexes liés à l'engagement des détaillants et des fournisseurs. En tant qu'entreprise unique, nous offrirons la plateforme de collaboration avec les fournisseurs la plus complète du marché, a commenté James Butcher, PDG de Supply Pilot. Nous sommes impatients de rejoindre cette équipe grandissante de technologues talentueux du commerce de détail afin d'améliorer considérablement la transformation numérique pour nos partenaires mondiaux. »

Pour en savoir plus sur cette acquisition, veuillez consulter la page d'actualités de Bamboo Rose , ou rencontrer nos représentants de l'industrie au PI Apparel Supply Chain Forum à New York (les 28 et 29 novembre 2023).

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est la principale plateforme collaborative de développement de produits, d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour les détaillants et les marques de consommation ; elle aide les entreprises à mettre sur le marché d'excellents produits de façon plus rapide, plus efficace et avec des marges plus élevées. Grâce à son expertise verticale approfondie dans des secteurs tels que la mode et l'habillement, l'alimentation et les consommables, et les marchandises générales, Bamboo Rose permet aux entreprises de gérer la complexité de la chaîne d'approvisionnement en toute simplicité. https://bamboorose.com/

À propos de Supply Pilot

Supply Pilot est une plateforme primée de collaboration avec les fournisseurs et un fournisseur de conseils pour les détaillants, les marques et les grands fabricants. Supply Pilot compte parmi ses clients John Lewis, SC Johnson, Co-op, PetSmart et Woolworths. https://www.supply-pilot.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251203/PR_Bamboo_Rose_acquires_Supply_Pilot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430723/Bamboo_Rose_Logo.jpg

SOURCE Bamboo Rose