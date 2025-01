Bamboo Rose acquiert Verteego et lance la première plateforme d'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA dans le secteur de la vente au détail

BOSTON, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, le chef de file des solutions de gestion de la vente au détail pour des clients de premier ordre dans le monde entier, est ravi d'annoncer l'acquisition de Verteego, une plateforme d'automatisation éprouvée axée sur l'intelligence décisionnelle de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA. Cette acquisition marque une étape décisive dans la mission de Bamboo Rose, qui consiste à fournir aux détaillants les outils dont ils ont besoin pour automatiser la prise de décisions complexes et exploiter le plein potentiel de leurs données.

Bamboo Rose acquires Verteego.

Amélioration de la prise de décision dans le commerce de détail grâce à des informations plus rapides, plus intelligentes et plus exploitables basées sur l'IA

Le Market Guide for Decision Intelligence Platforms* (18 juillet 2024) de Gartner conseille au secteur de « porter la prise de décision à des niveaux encore plus élevés en étendant l'intelligence décisionnelle à l'optimisation des réseaux de décision interfonctionnels ainsi qu'en l'appliquant à une prise de décision plus adaptative, situationnelle et ad hoc, ouvrant ainsi la voie à l'autonomie des entreprises ». Le rapport indique également que « D'ici 2026, 75 % des entreprises du Global 500 appliqueront des pratiques d'intelligence décisionnelle, y compris l'enregistrement des décisions en vue d'une analyse ultérieure. »

Verteego a été reconnu dans le rapport comme un Representative Vendor. Verteego apporte à la plateforme de gestion du commerce de détail Bamboo Rose des capacités d'IA de pointe très recherchées. Cette intégration permet aux responsables de la vente au détail de prendre de meilleures décisions plus rapidement et avec moins d'efforts, en fournissant des recommandations précises et exploitables dans toutes les fonctions opérationnelles, du concept à la création.

Transformer les promesses de l'IA en réalité pour la gestion du commerce de détail

« Les deux équipes se sont immédiatement alignées sur un avenir qui a apporté à la plateforme Bamboo Rose les capacités d'intelligence décisionnelle alimentées par l'IA de Verteego. Notre IA agira comme un orchestrateur intelligent, fournissant une assistance et des conseils détaillés à travers la plateforme de gestion de la vente au détail Bamboo Rose. Avec le NRF qui arrive à grands pas, c'est le moment idéal pour faire découvrir nos capacités d'IA », déclare Rupert Schiessl, fondateur et CEO, Verteego.

« Le marché est truffé d'entreprises qui se sont empressées de mettre en place un semblant d'histoire en matière d'IA. Cela s'est traduit par des approches ponctuelles et verticales qui se sont avérées très difficiles à exploiter dans le cadre de cas d'utilisation multiples et de grands ensembles de données », déclare Matt Stevens, CEO, Bamboo Rose. « Notre marque de fabrique est l'efficacité à grande échelle. L'intelligence décisionnelle de Bamboo Rose, alimentée par l'IA, exploite horizontalement les données de nos clients afin de dégager des gains d'automatisation et d'efficacité sans précédent de bout en bout, depuis la planification, le développement et l'achat jusqu'à la gestion du commerce mondial. »

Pour en savoir plus, rendez-vous au NRF 2025

Bamboo Rose s'engage à stimuler l'innovation et à apporter de la valeur à ses clients. L'acquisition de Verteego témoigne de cet engagement et ouvre la voie à une gestion transformatrice du commerce de détail basée sur l'IA dans les années à venir. Plus important encore, cette avancée permettra aux clients de Bamboo Rose d'atteindre leurs objectifs commerciaux plus rapidement et avec moins de contraintes sur leurs ressources déjà sollicitées.

Découvrez comment Bamboo Rose redéfinit la gestion de la vente au détail grâce à l'IA au NRF 2025, du 12 au 14 janvier à New York. Venez rencontrer notre équipe au stand 4040 ou programmez une démonstration privée pour voir l'avenir en action.

Suivez notre actualité dans les prochains jours. Bamboo Rose publiera d'autres informations passionnantes à l'approche du NRF 2025.

*Gartner®, Market Guide for Decision Intelligence Platforms, Erick Brethenoux et al., 18 juillet 2024.

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un chef de file mondial des solutions technologiques pour le commerce de détail, couvrant la planification, la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la gestion des relations avec les fournisseurs, l'approvisionnement et le calcul des coûts, la gestion des commandes, la logistique et le financement. En mettant l'accent sur la compréhension des défis client et la fourniture de solutions sur mesure, Bamboo Rose permet aux détaillants et aux marques d'obtenir des résultats commerciaux positifs et de réussir dans un écosystème retail en constante évolution. Autre actualité récente, Bamboo Rose a franchi un cap majeur avec un chiffre d'affaires de vente au détail de plus de 2 000 milliards de dollars et en lançant un projet de plateforme d'approvisionnement d'entreprise avec Walmart. Visitez bamboorose.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/bamboorose/ pour en savoir plus.

À propos de Verteego

Verteego est une plateforme pionnière d'intelligence décisionnelle qui aide les détaillants, les marques et les fabricants de premier plan à exploiter pleinement la valeur de leurs données. En intégrant des fonctionnalités décisionnelles avancées dans les flux de travail existants, Verteego réduit la complexité, automatise les tâches routinières et fournit des recommandations proactives pour améliorer la prise de décision. Basé sur la vision « Enabling the Autonomous Company », Verteego permet aux entreprises d'orchestrer leurs opérations avec une rapidité, une précision et une durabilité inégalées, transformant ainsi la façon dont les organisations planifient, s'approvisionnent et exécutent leurs activités sur le marché dynamique d'aujourd'hui.

