Bamboo Rose erwirbt Verteego, um die erste KI-gestützte Plattform für Entscheidungsintelligenz im Einzelhandel auf den Markt zu bringen

BOSTON, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, ein führender Anbieter von Einzelhandelsmanagementlösungen für Blue-Chip-Kunden rund um die Welt, freut sich, die Übernahme von Verteego bekannt zu geben – einer bewährten Automatisierungsplattform, die sich auf KI-gestützte Entscheidungsintelligenz in der Lieferkette konzentriert. Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt der Mission von Bamboo Rose, Einzelhändlern die erforderlichen Tools an die Hand zu geben, um komplexe Entscheidungen zu automatisieren und das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.

Bamboo Rose acquires Verteego. (PRNewsfoto/Bamboo Rose)

Schnellere, intelligentere und besser umsetzbare KI-gestützte Erkenntnisse für eine optimierte Entscheidungsfindung im Einzelhandel

Gartners Market Guide for Decision Intelligence Platforms* (18. Juli 2024) empfiehlt: „Führen Sie die Entscheidungsfindung auf die nächsthöhere Ebene, indem Sie DI [Decision Intelligence] auf die Optimierung funktionsübergreifender Entscheidungsnetzwerke ausdehnen und auf eine adaptivere, situative Ad-hoc-Entscheidungsfindung anwenden, die den Weg zu autonomer Geschäftstätigkeit ebnet." In dem Bericht heißt es weiter: „Bis 2026 werden 75 % der Global-500-Unternehmen Decision-Intelligence-Praktiken anwenden, einschließlich der Protokollierung von Entscheidungen für spätere Analysen."

Verteego wurde in dem Report als „Representative Vendor" anerkannt. Der Anbieter erweitert die Bamboo Rose Retail Management-Plattform um die stark nachgefragten KI-Funktionen. Diese Integration hilft Führungskräften im Einzelhandel, schneller und mit geringerem Aufwand bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie genaue und umsetzbare Empfehlungen für jede betriebliche Funktion liefert – vom Konzept bis zur Kreation.

Das KI-Versprechen für das Einzelhandelsmanagement in die Realität überführen

„Beide Teams arbeiteten sofort und langfristig für eine Zukunft, in der die KI-gestützten Entscheidungsintelligenz-Funktionen von Verteego in die Bamboo Rose-Plattform integriert werden. Unsere KI wird als intelligenter Orchestrator fungieren, der detaillierte Unterstützung und Anleitung über die gesamte Bamboo Rose Retail Management Platform hinweg bereitstellt. Da die NRF vor der Tür steht, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um unsere KI-Show auf die Straße zu bringen", so Rupert Schiessl, Gründer und CEO von Verteego.

„Der Markt ist übersät mit Firmen, die es kaum erwarten konnten, sich den Anschein einer KI-Story zu geben. Dies führte zu einmaligen, vertikal ausgerichteten Ansätzen, die sich nur sehr schwer über mehrere Anwendungsfälle und große Datensätze hinweg nutzen lassen", erklärt Matt Stevens, CEO bei Bamboo Rose. „Unser Markenzeichen ist Effizienz in großem Maßstab. Die KI-gestützte Entscheidungsintelligenz von Bamboo Rose nutzt die Daten unserer Kunden horizontal, um beispiellose Automatisierungs- und Effektivitätsgewinne durchgängig zu erschließen – von der Planung, Entwicklung und Beschaffung bis hin zum globalen Handelsmanagement."

Erfahren Sie mehr auf der NRF 2025

Bamboo Rose ist bestrebt, Innovationen voranzutreiben und seinen Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Die Übernahme von Verteego ist ein Beweis für dieses Engagement und schafft die Voraussetzungen für ein transformatives KI-gestütztes Einzelhandelsmanagement in den kommenden Jahren. Vor allem aber hilft diese Weiterentwicklung den Kunden von Bamboo Rose, ihre Geschäftsziele schneller und bei geringerer Nutzung ihrer ohnehin schon strapazierten Ressourcen zu erreichen.

Erkunden Sie auf der NRF 2025 vom 12. bis 14. Januar in New York, wie Bamboo Rose das Handelsmanagement mit KI neu definiert. Treffen Sie uns an Stand 4040 oder vereinbaren Sie eine private Produktdemo, um die Zukunft in Aktion zu erleben.

Achten Sie in den nächsten Tagen auf weitere Mitteilungen. Im Vorfeld der NRF 2025 wird Bamboo Rose weitere spannende Neuigkeiten verkünden.

*Gartner®, Market Guide for Decision Intelligence Platforms, Erick Brethenoux et al., 18. Juli 2024

Informationen zu Bamboo Rose

Bamboo Rose ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für den Einzelhandel in den Bereichen Planung, Product Lifecycle Management, Supplier Relationship Management, Sourcing/Costing, Order Management, Logistik und Finanzierung. Bamboo Rose konzentriert sich darauf, die Herausforderungen der Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Damit unterstützt Bamboo Rose Einzelhändler und Marken dabei, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen und den Erfolg in der sich ständig weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft voranzutreiben. Weitere aktuelle Nachrichten: Bamboo Rose hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Der verwaltete Umsatz im Einzelhandel übersteigt nun die Marke von 2 Billionen US-Dollar. Ein weiterer Erfolg ist das gemeinsame Enterprise Sourcing-Plattform-Projekt mit Walmart. Besuchen Sie bamboorose.com oder finden Sie uns auf LinkedIn unter linkedin.com/company/bamboorose/, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Verteego

Verteego ist eine bahnbrechende Decision Intelligence-Plattform, die führenden Einzelhändlern, Marken und Herstellern hilft, den vollen Wert ihrer Daten zu erschließen. Durch die nahtlose Integration moderner Entscheidungsfindungs-Funktionen in bestehende Workflows reduziert Verteego die Komplexität, automatisiert Routineaufgaben und liefert proaktive Empfehlungen zur Optimierung der Entscheidungsfindung. Verteego wurde mit der Vision „Enabling the Autonomous Company" gegründet und befähigt Unternehmen, ihre Abläufe mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Nachhaltigkeit zu orchestrieren und so die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen auf dem heutigen dynamischen Markt planen, beschaffen und umsetzen.

Rechtlicher Hinweis zur Marktstudie:

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Untersuchungsorganisation von Gartner wider und dürfen nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2591616/BR_VTG_acquires_Verteego.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1430723/Bamboo_Rose_Logo.jpg