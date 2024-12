Bamboo Rose dépasse les 2 000 milliards de dollars de revenus sous gestion dans le secteur du commerce de détail et annonce une croissance record pour 2024

BOSTON, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, le chef de file mondial du développement de produits de détail et des technologies de la chaîne d'approvisionnement, vient de franchir une étape majeure : les revenus gérés par les détaillants ont dépassé les 2 000 milliards de dollars, soit deux fois plus que l'année dernière. Cette croissance record reflète la forte demande des détaillants, des marques et des grossistes qui recherchent des solutions innovantes pour améliorer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

La croissance du chiffre d'affaires grâce à l'innovation

La plateforme de gestion de la vente au détail de Bamboo Rose intègre la planification, le développement des produits, l'approvisionnement et la gestion des commandes, rationalisant ainsi les processus de développement des produits et de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. Cette solution de bout en bout permet aux détaillants de contrôler entièrement le parcours produit, depuis la conception initiale jusqu'à la mise en rayon finale, en offrant une visibilité inégalée et en simplifiant les processus complexes. Bamboo Rose propose l'offre la plus complète et la plus robuste disponible sur le marché aujourd'hui.

« Bamboo Rose va transformer notre approche du développement de produits », déclare Kelly Dowling, vice-présidente principale du développement de produits chez St. John Knits. « Grâce à leurs outils avancés, nous serons en mesure d'accélérer la commercialisation, d'améliorer la collaboration et de libérer le potentiel de prise de décision en temps réel, fondée sur des données, à mesure que nous mettons en œuvre la plateforme innovante et que nous développons nos processus. »

En septembre 2024, Bamboo Rose a acquis Foresight Retail, améliorant encore sa plateforme avec des capacités de planification avancées et un flux de données bidirectionnel. Cette intégration de la planification et de la gestion du cycle de vie des produits permet aux marques de faire des choix de produits fondés sur des données en temps réel. Les clients ne tarissent pas d'éloges sur la capacité à unifier les processus de planification et de développement, à accroître l'efficacité et à permettre une prise de décision plus intelligente.

Cette évolution favorisera l'expansion de la clientèle et constituera la pierre angulaire de notre croissance à l'horizon 2025. La planification unifiée et le PLM permettent aux marques de fournir de meilleurs produits plus rapidement et avec une précision accrue.

2024 : une année de transformation pour Bamboo Rose

Les acquisitions, l'innovation et l'élargissement de la clientèle définissent une année 2024 exceptionnelle :

Nouveaux clients : Près d'une vingtaine de nouveaux clients, dont Love's Travel Stops, BSH Hausgeräte GmbH et The Athlete's Foot.





Près d'une vingtaine de nouveaux clients, dont Love's Travel Stops, BSH Hausgeräte GmbH et The Athlete's Foot. Expansion mondiale dans le secteur de l'alimentation : Au service de 30 % des plus grands grossistes du monde, dont Sam's Club, Walmart, Publix, Wakefern et Loblaw.





Au service de 30 % des plus grands grossistes du monde, dont Sam's Club, Walmart, Publix, Wakefern et Loblaw. Rétention exceptionnelle : Rétention brute supérieure à 97 % et rétention nette supérieure à 130 %.





: Rétention brute supérieure à 97 % et rétention nette supérieure à 130 %. Nouveau cap franchi dans les revenus du commerce de détail : Plus de 2 000 milliards de dollars de revenus sous gestion.

« Le succès record de l'année écoulée souligne la confiance qu'accordent les plus grands détaillants et les marques les plus prometteuses au monde dans la mission de Bamboo Rose », déclare Matt Stevens, CEO, Bamboo Rose. « Nous avons redéfini le sens d'une plateforme PLM complète et hautement intégrée et nous restons concentrés sur la capacité des détaillants et des marques à accélérer leurs défis pour atteindre l'excellence opérationnelle et répondre aux exigences d'un environnement très compétitif. »

L'avenir de la technologie du commerce de détail

Bamboo Rose s'attache à faire évoluer sa plateforme pour répondre aux besoins dynamiques des détaillants et des marques. L'IA et l'analyse prédictive révolutionnent la manière dont les décisions sont prises - plus rapidement, plus intelligemment et avec une plus grande précision. Les détaillants ont besoin d'une innovation simplificatrice et nous l'apportons avec rapidité et détermination.

« De grands changements se profilent à l'horizon 2025 », déclare Jeff Fedor, CPO de Bamboo Rose. « L'évolution de notre plateforme, dotée d'une intelligence décisionnelle optimisée par l'IA, permettra de générer une efficacité sans précédent et une croissance rentable pour nos clients. Nous sommes impatients de vous dévoiler la suite ! »

NRF 2025

Bamboo Rose est prêt à pérenniser son succès, en aidant les détaillants et les marques à transformer les défis en opportunités. Rejoignez-nous au NRF 2025 - le salon incontournable consacré à la vente au détail !Planifiez une réunion avec notre équipe ou venez nous rendre visite au stand 4040. Ensemble, façonnons l'avenir du commerce de détail en 2025.

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un chef de file mondial des solutions technologiques pour le commerce de détail, couvrant la planification, la gestion du cycle de vie des produits, la gestion des relations avec les fournisseurs, l'approvisionnement/estimation des coûts, la gestion des commandes, la logistique et le financement. En mettant l'accent sur la compréhension des défis client et la fourniture de solutions sur mesure, Bamboo Rose permet aux détaillants et aux marques d'obtenir des résultats commerciaux positifs et de réussir dans un écosystème retail en constante évolution. Parmi les autres actualités de l'entreprise, Bamboo Rose a annoncé une gestion avancée des relations avec les fournisseurs et un projet de plateforme d'approvisionnement d'entreprise avec Walmart. Visitez bamboorose.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn linkedin.com/company/bamboorose/ pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430723/Bamboo_Rose_Logo.jpg