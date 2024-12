Bamboo Rose passiert 2-Billionen-Dollar-Marke beim verwalteten Einzelhandelsumsatz und verzeichnet Rekordwachstum im Jahr 2024

BOSTON, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Produktentwicklung und Lieferkettentechnologie für den Einzelhandel, hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Der verwaltete Einzelhandelsumsatz hat die Marke von 2 Billionen US-Dollar überschritten und sich damit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Dieses Rekordwachstum spiegelt die steigende Nachfrage von Einzelhändlern, Marken und Lebensmittelherstellern wider, die nach innovativen Lösungen zur Steigerung der Rentabilität und betrieblichen Effizienz suchen.

Umsatzwachstum durch Innovation

Die Retail Management Platform von Bamboo Rose integriert Planung, Produktentwicklung, Beschaffung und Auftragsmanagement und rationalisiert so Produktentwicklungs- und Lieferkettenprozesse, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Mit der End-to-End-Lösung haben Einzelhändlern die volle Kontrolle über den Produktweg – vom ersten Konzept bis zur endgültigen Platzierung im Regal – und profitieren so von einer beispiellosen Transparenz und der Vereinfachung komplexer Prozesse. Bamboo Rose bietet das umfassendste und robusteste Angebot, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

„Bamboo Rose wird unsere Herangehensweise an die Produktentwicklung transformieren", so Kelly Dowling, Senior Vice President of Product Development bei St. John Knits. „Wir freuen uns darauf, mit den wegweisenden Tools die Markteinführung zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu verbessern und das Potenzial für datengestützte Echtzeitentscheidungen zu erschließen, während wir die innovative Plattform implementieren und unsere Prozesse skalieren."

Im September 2024 erwarb Bamboo Rose Foresight Retail und verbesserte so seine Plattform durch moderne Planungsfunktionen und einen bidirektionalen Datenfluss. Diese Integration von Planung und PLM ermöglicht den Marken, datengestützte Produktentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeiterkenntnissen zu treffen. Die Kunden zeigen sich begeistert von der Möglichkeit, Planungs- und Entwicklungsprozesse zu vereinheitlichen, die Effizienz zu steigern und intelligentere Entscheidungen zu unterstützen.

Diese Entwicklung wird die Expansion des Kundenstamms vorantreiben und der Eckpfeiler unserer Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 sein. Unified Planning und PLM helfen Marken, bessere Produkte schneller und mit größerer Präzision zu liefern.

2024: Ein Jahr der Transformation für Bamboo Rose

Akquisitionen, Innovationen und ein wachsender Kundenstamm haben unser außergewöhnliches Jahr 2024 geprägt:

Neukunden: fast zwei Dutzend neue Logos, darunter Love's Travel Stops, BSH Hausgeräte GmbH und The Athlete's Foot





fast zwei Dutzend neue Logos, darunter Love's Travel Stops, BSH Hausgeräte GmbH und The Athlete's Foot Globale Expansion bei Lebensmitteln: Wir beliefern 30 % der weltweit führenden Lebensmittelhändler, darunter Sam's Club, Walmart, Publix, Wakefern und Loblaw.





Wir beliefern 30 % der weltweit führenden Lebensmittelhändler, darunter Sam's Club, Walmart, Publix, Wakefern und Loblaw. Herausragende Bindungsraten : Bruttoumsatzbindung von mehr als 97 % sowie eine Nettoumsatzbindung von mehr als 130 %





: Bruttoumsatzbindung von mehr als 97 % sowie eine Nettoumsatzbindung von mehr als 130 % Meilensteine mit Auswirkungen auf den Einzelhandelsumsatz: über 2 Billionen US-Dollar an verwalteten Einzelhandelsumsätzen

„Der Rekorderfolg des vergangenen Jahres bestätigt das Vertrauen, das die größten und interessantesten Einzelhändler und Marken der Welt in Bamboo Rose setzen", berichtet Matt Stevens, CEO bei Bamboo Rose. „Wir haben die Rolle einer vollständigen und hochintegrierten PLM-Plattform neu definiert und konzentrieren uns weiterhin darauf, Einzelhändlern und Marken dabei zu helfen, ihre Herausforderungen zu meistern, um eine hohe betriebliche Exzellenz zu erreichen und den Anforderungen eines sehr wettbewerbsstarken Umfelds gerecht zu werden."

Die Zukunft der Einzelhandelstechnologien

Bamboo Rose treibt die Entwicklung seiner Plattform voran, um die dynamischen Bedürfnisse von Einzelhändlern und Marken zu erfüllen. KI und prädiktive Analysen revolutionieren die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden – schneller, intelligenter und mit größerer Präzision. Einzelhändler brauchen Innovationen, die Komplexitäten vereinfachen, und wir liefern sie schnell und zielgerichtet.

„Im Jahr 2025 wird es große Veränderungen geben", betont Jeff Fedor, CPO bei Bamboo Rose. „Unsere Weiterentwicklung der Plattform mit KI-gestützter Entscheidungsintelligenz wird unseren Kunden eine beispiellose Effizienz und profitables Wachstum ermöglichen. Wir können kaum erwarten, die nächsten Innovationen vorzustellen!"

NRF 2025

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung ist Bamboo Rose auf weiteren Erfolg eingestellt und hilft Einzelhändlern und Marken, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Besuchen Sie uns auf der NRF 2025 – dem großen Event des Einzelhandels! Vereinbaren Sie ein Gespräch mit unseremTeam oder besuchen Sie uns am Stand 4040. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Einzelhandels im Jahr 2025 gestalten.

Informationen zu Bamboo Rose

Bamboo Rose ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für den Einzelhandel in den Bereichen Planung, Product Lifecycle Management, Supplier Relationship Management, Sourcing/Costing, Order Management, Logistik und Finanzierung. Bamboo Rose konzentriert sich darauf, die Herausforderungen der Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Damit unterstützt Bamboo Rose Einzelhändler und Marken dabei, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen und den Erfolg in der sich kontinuierlich weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft voranzutreiben. Als weitere aktuelle Meldung kündigte Bamboo Rose ein erweitertes Projekt für das Supplier Relationship Management und eine Beschaffungsplattform für Unternehmen mit Walmart an. Besuchen Sie bamboorose.com oder finden Sie uns auf LinkedIn unter linkedin.com/company/bamboorose/, um mehr zu erfahren.

