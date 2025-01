Bamboo Rose dévoile TotalPLM : La plateforme de gestion de la vente au détail la plus complète du secteur, alimentée par l'IA et la collaboration créative

TotalPLM fera ses débuts à NRF 2025, le grand salon de la distribution à New York, du 12 au 14 janvier

BOSTON, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles d'entreprise pour le secteur de la vente au détail, est fier d'annoncer l'aboutissement d'une transformation stratégique de ses produits : TotalPLM™, la plateforme de gestion du cycle de vie des produits (PLM) la plus complète et la plus innovante du marché.

Cette mise à jour révolutionnaire de la solution éprouvée de Bamboo Rose intègre une suite de technologies de pointe pour le commerce de détail, notamment la planification et le merchandising, la collaboration créative, le développement de produits, l'approvisionnement, la gestion des relations avec les fournisseurs, la gestion des bons de commande et la gestion du commerce mondial, toutes propulsées par l'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA. Bamboo Rose a de nouveau été désigné comme leader dans l'étude d'IDC MarketScape de décembre 2024 : Évaluation des fournisseurs de PLM pour la vente au détail, les chaussures et l'habillement à l'échelle mondiale (2024).

« Nos clients ont clairement indiqué qu'ils avaient besoin d'un partenaire technologique éprouvé dans le domaine de la vente au détail, qui leur apporte une valeur ajoutée cohérente et étroitement intégrée tout au long du cycle de vie de leurs produits. Nous avons travaillé dur ces deux dernières années - TotalPLM est la concrétisation de ces efforts. De la planification à l'idéation, en passant par le développement, l'approvisionnement, l'achat et la logistique, nous sommes ravis d'être à la pointe du secteur et de répondre aux besoins de nos clients à chaque étape de leur parcours numérique », a déclaré Matt Stevens, PDG de Bamboo Rose.

TotalPLM lance trois nouvelles fonctionnalités

Collaboration créative : BR-Create



Le composant le plus récent de TotalPLM est BR-Create. Ce nouveau module, alimenté par VibeIQ, devrait être présenté pour la première fois au salon NRF, marquant une avancée significative pour Bamboo Rose.



« Les systèmes PLM ont fait leurs preuves en matière d'amélioration de l'efficacité et de la souplesse de la chaîne d'approvisionnement d'un détaillant ou d'une marque », a déclaré Mark Harrop , conseiller chez WhichPLM. « Cependant, les processus structurés et reproductibles qui rendent ces systèmes efficaces peuvent aussi ajouter un travail supplémentaire en amont, avant que les décisions finales ne soient prises. Grâce au partenariat entre Bamboo Rose et VibeIQ, TotalPLM permet une collaboration transparente entre les commerçants et les designers avant le début du processus PLM. Les clients disposeront ainsi des capacités nécessaires pour rester compétitifs sur un marché en constante évolution. »



BR-Create complète la vision de TotalPLM en redéfinissant la conception des lignes de produits et la collaboration pour les designers et les équipes de merchandising dans les segments de la mode et des marchandises diverses. Développé par VibeIQ, proposé en tant qu'équipement d'origine, déployé directement et soutenu par Bamboo Rose, ce module permet aux équipes créatives de rationaliser les processus de conception, de gérer le retour d'information en temps réel et de stimuler l'innovation, le tout au sein de la plateforme TotalPLM entièrement intégrée.



« Lorsque nous avons fondé VibeIQ, nous avons constaté une lacune importante sur le marché : l'absence de collaboration efficace entre la planification, le merchandising, le design et le développement de produits. Ces équipes fonctionnent souvent en vase clos, ce qui entraîne des inefficacités et des occasions manquées. C'est pourquoi nous avons créé VibeIQ - pour combler les lacunes et réunir ces équipes de manière transparente, intuitive et très visuelle », déclare Brian Lindauer , PDG de VibeIQ. « En joignant nos forces à celles de Bamboo Rose, nous ne nous contentons pas d'ajouter une fonctionnalité ; nous transformons la façon dont les marques et les détaillants collaborent, innovent et commercialisent leurs meilleurs produits tout au long de leur cycle de vie. »



BR-Create comble le fossé critique entre la planification et le développement de produits en permettant une collaboration en temps réel et une visualisation des produits au sein des équipes de merchandising, de conception et de développement des produits. BR-Create permet aux détaillants et aux marques de prendre de meilleures décisions en matière d'assortiment et de produits en reliant des équipes, des processus et des systèmes auparavant cloisonnés.



Le composant le plus récent de TotalPLM est BR-Create. Ce nouveau module, alimenté par VibeIQ, devrait être présenté pour la première fois au salon NRF, marquant une avancée significative pour Bamboo Rose. « Les systèmes PLM ont fait leurs preuves en matière d'amélioration de l'efficacité et de la souplesse de la chaîne d'approvisionnement d'un détaillant ou d'une marque », a déclaré , conseiller chez WhichPLM. « Cependant, les processus structurés et reproductibles qui rendent ces systèmes efficaces peuvent aussi ajouter un travail supplémentaire en amont, avant que les décisions finales ne soient prises. Grâce au partenariat entre Bamboo Rose et VibeIQ, TotalPLM permet une collaboration transparente entre les commerçants et les designers avant le début du processus PLM. Les clients disposeront ainsi des capacités nécessaires pour rester compétitifs sur un marché en constante évolution. » BR-Create complète la vision de TotalPLM en redéfinissant la conception des lignes de produits et la collaboration pour les designers et les équipes de merchandising dans les segments de la mode et des marchandises diverses. Développé par VibeIQ, proposé en tant qu'équipement d'origine, déployé directement et soutenu par Bamboo Rose, ce module permet aux équipes créatives de rationaliser les processus de conception, de gérer le retour d'information en temps réel et de stimuler l'innovation, le tout au sein de la plateforme TotalPLM entièrement intégrée. « Lorsque nous avons fondé VibeIQ, nous avons constaté une lacune importante sur le marché : l'absence de collaboration efficace entre la planification, le merchandising, le design et le développement de produits. Ces équipes fonctionnent souvent en vase clos, ce qui entraîne des inefficacités et des occasions manquées. C'est pourquoi nous avons créé VibeIQ - pour combler les lacunes et réunir ces équipes de manière transparente, intuitive et très visuelle », déclare , PDG de VibeIQ. « En joignant nos forces à celles de Bamboo Rose, nous ne nous contentons pas d'ajouter une fonctionnalité ; nous transformons la façon dont les marques et les détaillants collaborent, innovent et commercialisent leurs meilleurs produits tout au long de leur cycle de vie. » BR-Create comble le fossé critique entre la planification et le développement de produits en permettant une collaboration en temps réel et une visualisation des produits au sein des équipes de merchandising, de conception et de développement des produits. BR-Create permet aux détaillants et aux marques de prendre de meilleures décisions en matière d'assortiment et de produits en reliant des équipes, des processus et des systèmes auparavant cloisonnés. L'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA : BR-Decision Intelligence



Intégration de décembre 2024, l'acquisition de Verteego permet à TotalPLM de bénéficier d'une intelligence décisionnelle alimentée par l'IA. Désormais appelée BR-Decision Intelligence, la couche d'apprentissage automatique à l'échelle de l'application fait de Bamboo Rose le seul fournisseur de PLM doté d'une véritable approche horizontale de l'IA. Les capacités d'IA de TotalPLM permettent aux entreprises de fonctionner avec une agilité et une précision sans précédent.





Intégration de décembre 2024, l'acquisition de Verteego permet à TotalPLM de bénéficier d'une intelligence décisionnelle alimentée par l'IA. Désormais appelée BR-Decision Intelligence, la couche d'apprentissage automatique à l'échelle de l'application fait de Bamboo Rose le seul fournisseur de PLM doté d'une véritable approche horizontale de l'IA. Les capacités d'IA de TotalPLM permettent aux entreprises de fonctionner avec une agilité et une précision sans précédent. Planifier une nouvelle ère dans la gestion du commerce de détail : BR-Plan



Suite à l'acquisition de Foresight Retail, le module BR-Plan de TotalPLM relie la planification et le merchandising au développement de produits grâce à des flux de données bidirectionnels. Les détaillants bénéficient d'une meilleure visibilité, d'un meilleur alignement et d'un meilleur contrôle tout au long du cycle de vie des produits.



Pour en savoir plus sur cette intégration critique, consultez notre livre blanc rédigé en collaboration avec Columbus Consulting.

Célébrez avec Bamboo Rose au salon NRF 2025 : Le grand spectacle du commerce de détail

Bamboo Rose présentera TotalPLM et ses modules innovants, dont BR-Create propulsé par VibeIQ, à un public mondial de professionnels de la vente au détail lors du salon NRF 2025 dans quelques jours.

Les participants peuvent s'attendre à des démonstrations dynamiques de la façon dont TotalPLM transformera leur entreprise, de l'amélioration de la planification et du merchandising à la révolution de la collaboration créative, en passant par l'exploitation de l'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA.

Pour prendre rendez-vous avec l'équipe de Bamboo Rose au salon NRF 2025 (niveau 3, stand 4040), demandez une rencontre. Si vous n'êtes pas présent au salon, demandez une démonstration privée ici.

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un chef de file mondial des solutions technologiques pour le commerce de détail, couvrant la planification, la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la gestion des relations avec les fournisseurs, l'approvisionnement et le calcul des coûts, la gestion des commandes, la logistique et le financement. En mettant l'accent sur la compréhension des défis client et la fourniture de solutions sur mesure, Bamboo Rose permet aux détaillants et aux marques d'obtenir des résultats commerciaux positifs et de réussir dans un écosystème retail en constante évolution. Dans d'autres nouvelles récentes, Bamboo Rose a annoncé avoir franchi des jalons remarquables : la gestion d'un chiffre d'affaires de vente au détail de plus de 2 000 milliards de dollars et le lancement d'un projet de plateforme d'approvisionnement d'entreprise avec Walmart . Visitez bamboorose.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/bamboorose/ pour en savoir plus.

À propos de VibeIQ

Fondée en 2020, VibeIQ révolutionne la façon dont les marques de vente au détail, de mode et d'habillement créent et lancent leurs produits. VibeIQ est la seule plateforme collaborative conçue spécialement pour connecter les équipes du merchandising, du design et du développement de produits avec des données et des visuels de produits en temps réel et de qualité professionnelle. Cela permet aux marques de prendre des décisions éclairées, fondées sur des données, et de mettre sur le marché les bons produits au bon moment. Pour en savoir plus, consultez le site vibeiq.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430723/Bamboo_Rose_Logo.jpg