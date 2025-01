Bamboo Rose stellt TotalPLM vor: Die umfassendste Einzelhandelsmanagement-Plattform der Branche, unterstützt durch KI und kreative Zusammenarbeit

TotalPLM wird erstmals auf der NRF 2025 vorgestellt: Die große Einzelhandelsmesse in NYC, 12. bis 14. Januar

BOSTON, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, ein führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für den Einzelhandel, gibt stolz die Markteinführung des Höhepunkts einer strategischen Produktumgestaltung bekannt: TotalPLM™, die umfassendste und innovativste Plattform für das Produktlebenszyklusmanagement (PLM).

Diese bahnbrechende Aktualisierung der bewährten Lösung von Bamboo Rose umfasst eine Reihe fortschrittlicher Einzelhandelstechnologien, darunter Planung und Merchandising, kreative Zusammenarbeit, Produktentwicklung, Beschaffung, Lieferantenbeziehungsmanagement, Bestellmanagement und globales Handelsmanagement, die alle auf KI-gestützter Entscheidungsintelligenz basieren. Bamboo Rose wurde in der IDC MarketScape vom Dezember 2024 erneut als führend eingestuft: Weltweite PLM-Anbieterbewertung für Einzelhandel, Schuhe und Bekleidung 2024.

„Unsere Kunden haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie einen bewährten Technologiepartner für den Einzelhandel benötigen, der über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg einen konsistenten und eng integrierten Wert liefert. Wir haben in den letzten zwei Jahren hart daran gearbeitet und TotalPLM ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Von der Planung und Ideenfindung über die Entwicklung und Beschaffung bis hin zu Einkauf und Logistik – wir freuen uns darauf, in der Branche führend zu sein und die Bedürfnisse unserer Kunden in jeder Phase ihrer digitalen Reise zu erfüllen", so Matt Stevens, Geschäftsführer von Bamboo Rose.

TotalPLM stellt drei zusätzliche Funktionen vor

Kreative Zusammenarbeit: BR-Create



Die neueste Komponente von TotalPLM ist BR-Create. Dieses neue, von VibeIQ betriebene Modul wird auf der NRF erstmals vorgestellt und stellt für Bamboo Rose einen bedeutenden Fortschritt dar.



„PLM-Systeme verbessern nachweislich die Effizienz und Flexibilität in der Lieferkette eines Einzelhändlers oder einer Marke", so Mark Harrop , Berater von WhichPLM. „Die strukturierten und wiederholbaren Prozesse, die diese Systeme effektiv machen, können jedoch auch zusätzliche Arbeit im Vorfeld bedeuten, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Durch die Partnerschaft zwischen Bamboo Rose und VibeIQ ermöglicht TotalPLM eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Händlern und Designern, bevor der PLM-Prozess beginnt. Dadurch erhalten Kunden die dringend benötigten Funktionen, um in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."



BR-Create vervollständigt die TotalPLM-Vision, indem es die Produktlinienkonzeption und -zusammenarbeit für Designer und Merchandising-Teams in den Segmenten Mode und allgemeine Handelswaren neu definiert. Dieses von VibeIQ entwickelte und von Bamboo Rose als OEM angebotene, direkt eingesetzte und unterstützte Modul ermöglicht es Kreativteams, Designprozesse zu optimieren, Echtzeit-Feedback zu verwalten und Innovationen voranzutreiben – und das alles innerhalb der vollständig integrierten TotalPLM-Plattform.



„Als wir VibeIQ gründeten, sahen wir eine kritische Marktlücke: Es fehlte die effektive Zusammenarbeit zwischen Planung, Merchandising, Design und Produktentwicklung. Diese Teams arbeiten oft in Silos, was zu Ineffizienzen und verpassten Chancen führt. Deshalb haben wir VibeIQ geschaffen – um die Lücken zu schließen und diese Teams nahtlos, intuitiv und auf höchst visuelle Weise zusammenzubringen", sagt Brian Lindauer , Geschäftsführer von VibeIQ. „Durch den Zusammenschluss mit Bamboo Rose fügen wir nicht nur eine Funktion hinzu, sondern verändern die Art und Weise, wie Marken und Einzelhändler zusammenarbeiten, innovieren und ihre besten Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus auf den Markt bringen."



BR-Create schließt die kritische Lücke zwischen Planung und Produktentwicklung und ermöglicht die Zusammenarbeit und Produktvisualisierung in Echtzeit zwischen Merchandising-, Design- und Produktentwicklungsteams. BR-Create ermöglicht es Einzelhändlern und Marken, bessere Sortiments- und Produktentscheidungen zu treffen, indem es bisher getrennte Teams, Prozesse und Systeme miteinander verbindet.



Die Integration der im Dezember 2024 erfolgten Übernahme von Verteego liefert KI-gestützte Entscheidungsintelligenz für TotalPLM. Die jetzt unter dem Namen BR-Decision Intelligence bekannte anwendungsweite maschinelle Lernschicht positioniert Bamboo Rose als einzigen PLM-Anbieter mit einem echten horizontalen KI-Ansatz. Die KI-Funktionen von TotalPLM sorgen dafür, dass Unternehmen mit noch nie dagewesener Agilität und Präzision arbeiten können.





Nach der Übernahme von Foresight Retail verbindet das Modul BR-Plan von TotalPLM die Planung und das Merchandising mit der Produktentwicklung durch bidirektionale Datenflüsse. Einzelhändler erhalten eine bessere Transparenz, Abstimmung und Kontrolle über den gesamten Produktlebenszyklus.



Erfahren Sie mehr über diese wichtige Integration in unserem Whitepaper in Zusammenarbeit mit Columbus Consulting .

Feiern Sie mit Bamboo Rose auf der NRF 2025: Die große Show des Einzelhandels

Bamboo Rose wird TotalPLM und seine innovativen Module, darunter BR-Create powered by VibeIQ, in wenigen Tagen auf der NRF 2025 einem weltweiten Publikum von Einzelhandelsfachleuten vorstellen.

Die Teilnehmer können dynamische Demonstrationen erwarten, die zeigen, wie TotalPLM ihr Geschäft transformieren wird – von der Verbesserung der Planung und des Merchandisings über die Revolutionierung der kreativen Zusammenarbeit bis hin zur Nutzung von KI-gestützter Entscheidungsintelligenz.

Um einen Termin mit dem Bamboo Rose Team auf der NRF 2025 (Ebene 3, Stand 4040) zu vereinbaren, fordern Sie bitte einen Termin an. Wenn Sie nicht auf der Messe sein werden, können Sie hier eine private Demo anfordern.

Informationen zu Bamboo Rose

Bamboo Rose ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für den Einzelhandel in den Bereichen Planung, Product Lifecycle Management, Supplier Relationship Management, Sourcing/Costing, Order Management, Logistik und Finanzierung. Bamboo Rose konzentriert sich darauf, die Herausforderungen der Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Damit unterstützt Bamboo Rose Einzelhändler und Marken dabei, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen und den Erfolg in der sich ständig weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft voranzutreiben. Weitere aktuelle Nachrichten: Bamboo Rose hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Der verwaltete Umsatz im Einzelhandel übersteigt nun die Marke von 2 Billionen US-Dollar und ein Enterprise-Sourcing-Plattform-Projekt mit Walmart. Besuchen Sie bamboorose.com oder finden Sie uns auf LinkedIn unter linkedin.com/company/bamboorose/, um mehr zu erfahren.

Informationen zu VibeIQ

Das 2020 gegründete Unternehmen VibeIQ revolutioniert die Art und Weise, wie Einzelhandels-, Mode- und Bekleidungsmarken Produkte entwickeln und auf den Markt bringen. VibeIQ ist die einzige zweckbestimmte, kollaborative Plattform, die Merchandising-, Design- und Produktentwicklungsteams mit unternehmensgerechten Produktdaten und Produktvisualisierungen in Echtzeit verbindet. Dies ermöglicht es Marken, sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen und die richtigen Produkte zur richtigen Zeit auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter vibeiq.com.

