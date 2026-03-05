Bamboo Rose et R.M.Williams étendent leur partenariat de planification de la vente au détail sur TotalPLM™

BOSTON et SYDNEY, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose a annoncé la poursuite du dynamisme de son partenariat avec la marque australienne emblématique R.M.Williams, un client de longue date de Bamboo Rose Plan, anciennement Foresight Retail et faisant désormais partie de la plateforme TotalPLM™. R.M.Williams est en ligne sur Planification des articles et progresse vers la planification financière des marchandises, avec des capacités supplémentaires prévues jusqu'en 2026.

Grâce à Bamboo Rose Plan, R.M.Williams renforce la planification des produits de base fabriqués localement, notamment ses célèbres bottes fabriquées en Australie, et les achats de produits. Cela favorise une prise de décision plus connectée et plus réactive sur l'ensemble de l'assortiment.

« R.M.Williams a toujours été un partenaire estimé, et il est passionnant de constater l'élan qu'il apporte à Bamboo Rose Plan au sein de TotalPLM », a déclaré Gary Lalli, responsable de la stratégie des produits de planification chez Bamboo Rose. « Leur équipe utilise la planification pour soutenir une histoire remarquable dans le secteur manufacturier australien tout en créant une base pour la croissance future et les capacités émergentes en matière d'IA. »

« Le partenariat avec Bamboo Rose nous permet de moderniser la façon dont nous planifions et prenons des décisions à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Peter Ratcliffe, responsable de la technologie chez R.M.Williams. « En intégrant la planification dans un environnement plus connecté et axé sur les données, nous établissons des bases plus solides pour l'innovation et une croissance évolutive, tout en répondant aux besoins uniques de nos gammes fabriquées et achetées localement. »

Bamboo Rose et R.M.Williams continueront à développer leur partenariat afin de soutenir la croissance à long terme de la marque, son agilité opérationnelle et son engagement à fournir des produits exceptionnels à ses clients en Australie et dans le monde entier.

À propos de R.M.Williams

Fondée en 1932, R.M.Williams est l'une des marques de chaussures et de vêtements les plus emblématiques d'Australie, connue pour son savoir-faire de qualité et ses bottes fabriquées localement. La marque continue d'innover tout en honorant son héritage australien.

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un leader mondial en matière de solutions technologiques pour le commerce de détail. TotalPLM™ est la plateforme de gestion du cycle de vie des produits (PLM) la plus complète, intégrant la planification et le merchandising, la collaboration créative, le développement de produits, l'approvisionnement, la gestion des relations avec les fournisseurs, la gestion des bons de commande et la gestion du commerce mondial, toutes propulsées par l'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA. Conçue pour l'évolutivité et l'agilité, la plateforme Bamboo Rose aide les détaillants et les marques à optimiser leurs opérations, à stimuler la croissance des marges et à répondre aux exigences changeantes du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site bamboorose.com ou suivez Bamboo Rose sur LinkedIn .

