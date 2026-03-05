Bamboo Rose und R.M.Williams erweitern Partnerschaft bei der Einzelhandelsplanung auf TotalPLM™

BOSTON und SYDNEY, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose gab bekannt, dass die Partnerschaft mit der australischen Kultmarke R.M.Williams, einem langjährigen Kunden von Bamboo Rose Plan, ehemals Foresight Retail und jetzt Teil der TotalPLM™ Plattform, weiter an Fahrt gewinnt. R.M.Williams ist inzwischen mit der Artikelplanung live und macht Fortschritte bei der Finanzplanung von Waren, wobei im Laufe von 2026 weitere Funktionen geplant sind.

Mit dem Bamboo Rose Plan stärkt R.M.Williams die Planung sowohl für lokal hergestellte Kernprodukte, darunter die berühmten Made-in-Australia Boots, als auch für zugekaufte Waren. Dies ermöglicht eine besser vernetzte und schnellere Entscheidungsfindung über das gesamte Sortiment hinweg.

„R.M.Williams ist ein geschätzter Partner, und es ist spannend zu sehen, welche Dynamik das Unternehmen mit Bamboo Rose Plan innerhalb von TotalPLM aufbaut", sagt Gary Lalli, Planning Product Strategist bei Bamboo Rose. „Das Team nutzt die Planung, um eine starke australische Produktion mit langer Tradition zu unterstützen und gleichzeitig eine Grundlage für zukünftiges Wachstum und neue KI-Fähigkeiten zu schaffen."

„Die Partnerschaft mit Bamboo Rose hilft uns, die Art und Weise, wie wir planen und Entscheidungen treffen, unternehmensweit zu modernisieren", so Peter Ratcliffe, Head of Technology bei R.M.Williams. „Indem wir die Planung in ein stärker vernetztes, datengesteuertes Umfeld bringen, schaffen wir eine solidere Grundlage für Innovation und skalierbares Wachstum und unterstützen gleichzeitig die einzigartigen Bedürfnisse unserer lokal hergestellten und gekauften Sortimente."

Bamboo Rose und R.M.Williams wollen die Partnerschaft weiter ausbauen, um das langfristige Wachstum der Marke, ihre operative Flexibilität und ihr Versprechen, Kundinnen und Kunden in Australien und auf der ganzen Welt außergewöhnliche Produkte zu liefern, zu unterstützen.

Informationen zu R.M.Williams

R.M.Williams wurde 1932 gegründet und ist eine der bekanntesten australischen Schuh- und Bekleidungsmarken, die für erstklassige Handwerkskunst und lokal hergestellte Schuhe bekannt ist. Die Marke setzt weiterhin auf Innovation und ehrt gleichzeitig ihr australisches Erbe.

Informationen zu Bamboo Rose

Bamboo Rose ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für den Einzelhandel. TotalPLM™ ist die umfassendste „Product Lifecycle Management"-Plattform (PLM), die Planung und Merchandising, kreative Zusammenarbeit, Produktentwicklung, Beschaffung, Supplier Relationship Management, Purchase Order Management und Global Trade Management integriert – alles auf Basis von KI-gestützter Entscheidungsintelligenz. Die auf Skalierbarkeit und Agilität ausgerichtete Bamboo Rose Plattform hilft Einzelhändlern und Marken, ihre Abläufe zu optimieren, ihre Margen zu steigern sowie den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf bamboorose.com oder folgen Sie Bamboo Rose auf LinkedIn .

