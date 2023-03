Bamboo Rose renforce ses capacités de conception avec l'acquisition de Backbone PLM

La fusion de Bamboo Rose et de Backbone PLM dope la créativité et stimule la productivité grâce à une technologie de conception et d'approvisionnement qui aide les détaillants à mettre rapidement leurs produits sur le marché.

BOSTON, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, la principale plateforme collaborative de développement de produits, d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour les détaillants et les marques de consommation, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Backbone PLM de Boulder, au Colorado.

Backbone est une plateforme de développement de produits centrée sur les concepteurs qui permet aux détaillants et aux marques de toutes tailles, qu'il s'agisse de vêtements, de produits non durables ou de produits durables, de fabriquer des produits plus intelligemment, plus rapidement et à plus grande échelle. La numérisation des parties traditionnellement manuelles du cycle de conception dans l'application Backbone permet aux concepteurs de se consacrer à ce qu'ils savent faire le mieux : créer, innover et développer des produits qui correspondent à leurs marques et à leurs modèles commerciaux.

Le système de bibliothèques interconnectées de Backbone, basé sur le cloud, aide les clients à regagner les 20 % de temps perdu à rechercher des informations sur les produits dans le cadre de leurs activités de production.

L'entreprise fusionnée, qui gère chaque année plus de 1,2 milliard de dollars de transactions pour des milliers de produits et d'utilisateurs de centaines de marques de premier plan, fournira la meilleure solution de gestion du cycle de vie (PLM) de bout en bout pour les flux de travail créatifs et techniques. La plateforme collective permet de relever des défis commerciaux cruciaux pour les détaillants de marchandises générales, de vêtements et de produits spécialisés, de produits alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que pour d'autres détaillants.

« Répondre véritablement à la myriade de besoins en matière de conception et de développement de produits à l'échelle de l'entreprise est un véritable défi », a déclaré Matt Stevens, PDG de Bamboo Rose. « Permettre aux détaillants et aux marques d'accélérer leur parcours numérique sans nuire à la créativité et à l'agilité qui font leur force aux yeux de leurs clients exige d'abord une connaissance approfondie du monde réel de la part des nombreux praticiens impliqués. La capacité éprouvée de Backbone à optimiser l'impact du concepteur sur ce parcours sans sacrifier la conception sur l'autel de l'amélioration des processus commerciaux sera un multiplicateur de force lorsqu'elle sera combinée à la collaboration de Bamboo Rose avec les fournisseurs, qui domine déjà le marché, et à ses gains d'efficacité en matière de conception technique. »

« Ayant eu le plaisir de travailler avec Bamboo Rose et Backbone PLM, j'ai été extrêmement enthousiaste d'apprendre la fusion de ces deux entreprises leaders dans le domaine des technologies de la vente au détail. Un parcours de conception et d'approvisionnement numérique transparent et intégré - un système harmonieux apportant le meilleur de ce que chaque entreprise a à offrir - changerait la donne dans l'industrie », a déclaré Mario Ramirez, vice-président de la chaîne d'approvisionnement chez Chubbies. « J'ai pu constater moi-même comment cette intégration transforme le parcours de la conception au lancement et permet de mettre les produits sur le marché plus rapidement et plus efficacement. C'est une combinaison puissante. L'avenir s'annonce prometteur pour Bamboo Rose et Backbone, et j'ai hâte de voir ce que ces deux entreprises vont réaliser ensemble. »

« L'équipe de Bamboo Rose a pour mission de maîtriser le flux de travail relatif à la gestion du cycle de vie des produits, de la conception au lancement. Ce modèle convient parfaitement à Backbone PLM, qui propose des solutions de conception frontale qui complètent les atouts de Bamboo Rose. Ensemble, nous offrirons la solution PLM la plus complète du marché », a déclaré Jeff Fedor, PDG de Backbone PLM. « Nous sommes ravis d'associer le talent et la technologie de notre organisation collective. »

Jeff Fedor rejoindra l'équipe dirigeante de Bamboo Rose en tant que vice-président principal des produits après la transition.

Lincoln International a joué le rôle de conseiller financier auprès de Bamboo Rose dans le cadre de l'acquisition de Backbone.

Pour en savoir plus sur cette acquisition, veuillez consulter la page Actualités de Bamboo Rose ou rencontrer nos représentants de l'industrie à Shoptalk .

Du 26 au 29 mars, l'équipe de Bamboo Rose participera au salon Shoptalk. Rejoignez-nous, ainsi que des milliers d'acteurs de l'évolution du commerce de détail, pour discuter de l'avenir de notre secteur, prenez rendez-vous avec l'équipe de Bamboo Rose à Las Vegas.

À PROPOS DE BAMBOO ROSE

Bamboo Rose est la principale plateforme collaborative de développement de produits, d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour les détaillants et les marques de consommation ; elle aide les entreprises à mettre sur le marché d'excellents produits de façon plus rapide, plus efficace et avec des marges plus élevées. La plateforme comprend une suite de solutions brevetées pour la chaîne d'approvisionnement, notamment Bamboo Rose B2B Marketplace, la gestion du cycle de vie des produits, l'approvisionnement, la gestion des bons de commande, la gestion du commerce mondial et le financement, chacune étant soutenue par des moteurs intelligents pour l'optimisation, le calcul des coûts et la planification sur l'ensemble de la plateforme. https://www.bamboorose.com/

Backbone PLM

Backbone PLM est une plateforme de développement de produits qui permet aux marques de fabriquer des produits de façon plus intelligente, plus rapide et à plus grande échelle. Le logiciel PLM de l'entreprise est utilisé par certaines des marques les plus innovantes de l'industrie de la mode et de l'habillement, accompagnant les produits de leur conception à leur développement grâce à un environnement collaboratif basé sur le cloud pour les équipes de conception et de production. Backbone aide les marques à innover, concevoir et développer des produits à la vitesse du numérique en leur fournissant des outils qui stimulent la créativité, réduisent le temps de mise sur le marché et augmentent les revenus. https://backboneplm.com/

